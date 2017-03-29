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Как власти "поддерживают" предпринимательство в 2017 году
Как власти "поддерживают" предпринимательство в 2017 году 29.03 20:40 число просмотров 1300
Tatyana Grigorenko
 

Моя любимая формула "СМИ узнали" (деликатная версия исходного "ходят слухи") сегодня принесла очередное прекрасное про поддержку предпринимательства: http://www.rbc.ru/busin…/…/03/2017/58db14ea9a79479805ccffab….

С одной стороны, Минэкономразвития можно понять - им еще в 2014 году-де поручили провести Год предпринимательства, а некие "власти", упомянутые в статье, воспротивились такой прекрасной инициативе и сделали 2017-й Годом экологии.

С другой, я не знаю, чего они так расстраиваются. Ведь не так важно, что написано в бумажках, важно, что было фактически сделано. Вы заметили большие перемены в экологии в 2017 году? Нет. Ей в этом году повезло. А вот с предпринимательством - совсем другое дело. Ему внимания досталось по полной.

Итак, в рамках поддержки предпринимательства в 2017 году уже сделано:

1. Введен дополнительный "банковский налог" - от 1 до 5% - им облагаются все выплаты физическим лицам - зарплаты (да-да, те самые, налоги и взносы с которых вот-вот снизят, ждите, уже снижают), перечисления средств под отчет и, что самое интересное, дивиденды.
Те самые, которые сначала облагались по ставке 6%, потом - 9%, а потом, в рамках программы по поддержке предпринимательства, стали облагаться по обычной ставке НДФЛ - 13%. Так вот, если вы как владелец компании вдруг зачем-то решите получить свои кровно заработанные средства, с которых уже пару раз удержаны налоги, готовьтесь поделиться с банком. Ему же надо кушать? ЦБ РФ заботливый, он банкам поможет. Рвали жилы весь год и заработали 5 000 000 руб. после налогообложения? Прекрасно! Банк, допустим, тоже не сидел сложа руки - ему ж надо заставить вас предоставить документы для проверки, а то перечислите эти деньги не пойми куда, а этого никак нельзя допустить! А это, знаете ли, труд. Нет, не ваш - по сбору всех бумажек и ответу на 2-3 запроса от отдела финансового мониторинга банка по каждому такому платежу. Этот труд никого не волнует. Вы имеете наглость заниматься бизнесом, а значит, должны быть наказаны. А вот банк свои 2,5% заслужил - на фоне 5 миллионов комиссия в 125 тысяч рублей - это разве много??? И 2,5% - далеко не предел, это частный случай. Во многих банках уже после миллиона-полутора комиссия взлетает до 5, 6 и даже 7%. Чтобы неповадно было. Снять наличными? Ха, попробуйте. И тоже про комиссию за выдачу наличных не забудьте.

И да, за снятие со счета вас - уже как физического лица - тоже попросят заплатить. Негоже же свои деньги вот так просто брать и снимать.

2. Переход на онлайн-кассы.
На эту тему не высказался разве что ленивый, но польза для бизнеса от этого мероприятия очевидна. Те, кто и до того платил налоги, получат уникальную возможность заплатить как минимум полтинник (по оптимистичным оценкам) за замену кассы и будут отвлечены от создания ценности этой бюрократической возней на какие-то жалкие пару недель. Интернет-магазины, которые до того чеки не пробивали (вопрос "зачем их пробивать при безналичном платеже" повис в воздухе), тоже не заскучают - те, кто знает про нововведение, пойдут тратить свой полтинник и 2 недели (а большие магазины - сиииильно больше, чем эту сумму и это время). Кто не знает - будет оштрафован, чтобы неповадно было закон нарушать.

Ну а те, кто налоги никогда не платил, в очередной раз покрутят пальцем у виска и потыкают острой палочкой в "идиотов, которые работают вбелую". И, лишенные расходов и бюрократических препон, продолжат продавать свое фуфлецо в инстаграмчиках без грусти и нервов.

3. Абсолютно нездоровый рост надзорного контроля (да-да, того самого, про который РБК пишет "Заканчивающиеся в декабре 2018 года надзорные каникулы для малого бизнеса предлагается сделать бессрочными»." - ну то есть, если не купаться в этом ... процессе по самые уши, то можно подумать, что эти самые надзорные каникулы не просто были, а еще и продолжатся).

Цифры простые. Количество запросов от одной только налоговой в 2017 году выросло в 4,7 раз (да, мы ведем статистику). Работает это просто - налоговая придумывает шаблон для проверки, коряво автоматизирует его реализацию и рассылает веером по всей спам-базе (которая база налогоплательщиков) - у них-то электронный ключ от этого не изнашивается, да и бумагу они не за свой счет закупают, так что можно не экономить ресурсы.

Налогоплательщики, в очередной раз выматерившись после прочтения, начинают отвечать - пояснять, доказывать, сканировать и всячески извиваться. Короче, ощущают поддержку государства всем телом.

Запросами в этом году просто бомбят. Причем без всякого повода и смысла. И добро бы это работало на повышение собираемости налогов, например. Так нет - запросы просто бессмысленные, запросы ради запросов. Но в дичайших количествах. Впору заводить по отдельному человеку для ответа на запросы налоговой в каждой компании.

4. Рост отчетной нагрузки. Эта тенденция, начавшись в 2016, "успешно" продолжилась в 2017.

Поквартальные отчеты стали помесячными (в этом плане ситуация напоминает Садовое кольцо, которое сначала под громкие лозунги "потерпите, зато потом" делали бессветофорным, а теперь, при новом мэре, опять отращивают светофоры по полной), ввели несколько новых видов отчетности (старые не отменяли, нет), статистика сорвалась с цепи и штампует новые отчеты, не успев толком разобраться в том, что и как надо в ней заполнять (у нас реально идут бои со статистикой - по закону отчет надо сдавать, мы сдаем, статистика возвращает отказ - "такое сдавать не надо", мы отправляем снова, опять и снова,- через пару месяцев статистика пишет "а вы вот зря в январе не сдали! это был обязательный отчет!").

И все это - под флагами снижения административного давления на бизнес и запретов на новые налоги и отчетность, озвученных "свыше".

5. Вообще, чувствуется деятельное участие государства в нашей судьбе:

- наконец-то поменяли КБК (это такие вредные 20-значные коды, которые надо проставлять в платежных поручениях при платежах в бюджет - в них и до того все регулярно путались, а уж после изменения и вовсе платят кто в лес, кто по дрова). Сразу стало лучше, легче и выгоднее работать в России;

- поменяли БИК и № расчетного счета для бюджетных платежей (это тоже, видимо, направлено на снижение административного барьера);

- ЦБ РФ провел масштабную и очень важную работу по замене БИКов многих банков - миллионы писем про "внимание, у нас поменялись реквизиты" и уточняющих писем после платежей по неправильным реквизитам рванули по стране;

- преобразование ЗАО в ООО тоже прибавило должной эффективности бизнес-процессам налогоплательщиков.

Я могу продолжать бесконечно. Поверьте, у меня есть пункты 50, 100 и даже 150. Тут будет и про платных специализированных операторов связи для безальтернативно электронной сдачи отчетности и много других способов "хитрой" дойки бизнеса.

Все изменения вводятся наживую - ну то есть придумали, ввели, а как оно там будет работать - да черт его знает. В законе написано - "ставьте здесь код такой-то", банк говорит - "нет, здесь надо ставить нолик", банк-клиент - "здесь должно быть любое значение, отличное от нолика", налоговая через 2 недели - "здесь должен быть прочерк", банк - "ставьте здесь нолик, мы же говорили" - и вот на эту дребедень и уходит все время деятельного предпринимателя. И только у него все это время возникает вопрос "а зачем тут вообще хоть что-то ставить? в этой-то графе? чтобы что???".

Но это не так важно.

Важно, что "по словам министра, власти уже достигли прогресса в достижении устойчивости макроэкономической политики, но этого недостаточно для роста инвестиционной активности.". А со стороны предпринимателей - не тех, с которыми "Минэкономразвития работает по этим направлениям", а настоящих, живых предпринимателей, все это видится несколько иначе. С нашей стороны совершенно четко ощущается, что худо-бедно действовавший раньше принцип "не помогаешь - так хоть не мешай" окончательно ушел в прошлое.

А душа, знаете ли, просит чуда. Чтобы внезапно - ни с того, буквально, ни с сего - бизнесу дали дышать. Нет, не льготные кредиты и даже не очередное агентство по развитию малого бизнеса - а просто дышать. И делать свое дело. И чтобы цель министра и Правительства, в целом, была не в том, чтобы "достигать прогресса в достижении", а в том, чтобы усердно и ежедневно устранять глупости и препоны, а не создавать их. И чтобы глумящихся пиявочек, ныне паразитирующих на тех, кто делает дело и платит налоги, пересадили на шеи тех чудесных людей, которые все эти годы работают вчерную и тоже глумятся над "беляшами-неженками", имеющими глупость "в этой стране" наполнять налогами бюджет.
 
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