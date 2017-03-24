В городе открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а сам художник 24.03 17:31 1368 sadalskij

На этой картине Орест Кипренский изобразил свою жену - Анну-Марию Фалькуччи.

Вернее, когда он писал портрет, звали ее Мариучча, и была она дочерью итальянской натурщицы, с которой художник был близок.

А потом случилась трагедия, о которой говорил весь Рим.



Красавицу-итальянку нашли мертвой в квартире художника. Умерла она страшно - кто-то завернул ее в холст, облил скипидаром и поджег. Женщина сгорела заживо. Через несколько дней в городской больнице "Санта-Спирито" от неизвестной болезни умер слуга Кипренского - молодой итальянец.

Кипренский был убежден, что натурщица убита слугой, но его уверенность разделяли немногие. В городе открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а сам художник. Полиция так ничего и не выяснила. Этот случай наложил отпечаток на всю жизнь Ореста Адамовича.



Константин Паустовский писал:

"Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи - ремесленники и торговцы - грозили убить В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу".



Спешно покидая Италию в 1822 году, Кипренский определил 10-летнюю Мариуччу в римский католический Приют для неприкаянных, оставив при этом большую сумму на воспитание девочки, к которой был очень привязан.

Через семь лет, вновь приехав в Италию, он встретился с Мариуччей и влюбился в нее. Ей было 17, ему – 47. Для нее он принял католичество и летом 1836-го без огласки обвенчался.









"Портрет молодой девушки с мальтийским крестом", 1829 год (атрибутирован как портрет Мариуччи)



Но, к сожалению, счастья этот брак не принес. Девушка не любила Кипренского, хотя и была благодарна ему за заботу.

Современники вспоминали о частых ссорах молодой женой и о постоянных запоях Ореста Адамовича.

Через три месяца после свадьбы Кипренский скончался от скоротечного воспаления легких.

После его смерти Мариучча (именуемая в русских документах Марией Кипренской), прислала в Петербургскую Академию художеств оставшиеся ей в наследство картины, в том числе и "Девочку с цветком в маковом венке". Деньги за проданные картины были ей отосланы, расписка в получении получена.

Через несколько месяцев после смерти Кипренского Мариучча родила его дочь, Клотильду.

Это было последнее известие о ее судьбе. Далее следы затерялись...



К 235-летию Ореста Адамовича Кипренского Обсудить в блоге автора