Минфин собирается с апреля начать выпуск трехлетних облигаций федерального займа для физлиц. В первом пакете планируют разместить бумаг на 20 миллиардов рублей, а потом – как пойдет.

Средства для инвестиций экономике, конечно, необходимы как воздух. Вот только этим путем их вряд ли удастся добыть. Чтобы привлечь деньги населения, государство должно им гарантировать защиту от падения курса рубля в течение срока действия облигаций. Что поделать, у нас до сих пор долларовая экономика - все боятся кризисов и обвалов рубля, которые происходили с завидной регулярностью. Кстати, и сейчас такой кризис назревает. ЦБ за счет искусственного стимулирования carry trade надул пузырь, который может прорваться в любой момент. Поэтому и держит ключевую ставку, не снижает.

Так вот, государство должно нести ответственность за экономику, а не люди, не инвесторы. Нужно выпустить индексные бонды, как в Израиле. ОФЗ, номинированные в рублях, но погашаемые по курсу на день погашения, то есть без валютных рисков для держателя облигации. Такая бумага будет смотреться намного интереснее.

Ну и еще, кстати. 1,5% комиссии Сбербанку за выпуск облигаций - это очень много. Никаких рисков и особенных затрат - другой банк бы отработал выпуск и за 0,1%.