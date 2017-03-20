Я воспитываю в себе стоицизм. Мне удалось даже про Исаакий промолчать.

Но сколько можно-то? Дорогие церковные хапуги, у вас ничего нигде не треснет?

Вы пытаетесь вышвырнуть на улицу детский театр, который совсем даже не в здании церкви, а в здании-на-месте-церкви. Разница, мне кажется, очевидна.

Церковь, разумеется, сносили не ученики Мейерхольда и Станиславского, которые основали театр.

Вы хотите отправить театр в Северный микрорайон. Я там жила. И оттуда ездила как раз в центр, где театр. Это час общественным транспортом. Или вы православный шаттл организуете? Или как-то ускорите строительство нового театра, под который еще даже котлован не вырыли?

У вас сейчас, кажется, пост. Очень прошу, подумайте, в том числе, и о значении слова«стяжательство». И о том, что «И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все драгоценности его; и все сокровища царей Иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут, и отправят их в Вавилон» (Иер. 20:5)



РПЦ отстояла здание Театра кукол, который скоро переедет на Северный