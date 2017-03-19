У Путина было три легитимных пути присоединить Крым к России - от всех трех путей он отказался. Путь 1. Декоммунизация

Россия вполне могла быть инициатором создания аналога Нюрнбергского трибунала над советским периодом, с участием всех бывших стран СССР. Большой суд над эпохой коммунизма, с люстрацией, открытием всех архивов. Один из больных вопросов - это решения советского правительства, которые заложили бомбу замедленного действия под многие национальные республики. Эти решения проводили границы посреди народов, переселяли одни в одну часть света, а других в другую.

В рамках этого суда Россия могла подать в международный суд на решение коммунистов передать Крым Украине. Путь 2. Интеграция

В России до того, как она начала воевать с Украиной, были сильные настроения на интеграцию украинского, русского и белорусского народа. Эти постсоветские страны при наличии демократически избранного правительства вполне могли начать интеграционный процесс и создать что-то вроде ЕС, а может и единое государство. При условии, конечно, столицы не в Москве, а например в Киеве.

В этом случае и Крым и Москва по факту были бы интегрированы в большую Киевскую Русь. Путь 3. Мирная политическая борьба

Если бы в Крыму действительно были сильны чувства к России - там могла бы со временем сформироваться политическая сила подобно той, что сегодня в Шотландии раз за разом инициирует референдумы о выходе из Великобритании. Эта сила могла бы появиться, если бы в России была демократия, свобода и сильная конкурентная экономика. Со временем эта сила могла бы провести референдум и потребовать или независимости или присоединения к России. Данный референдум признал бы весь мир. Кремль почему-то отказался от всех этих путей. В результате символом "присоединения" Крыма стали не массовые митинги на протяжении многих лет, не политическая воля людей, не радость интеграции, а вооруженный наемник в маске с автоматом. Не голос избирателя является символом этой даты, а штык вторжения. Россия присоединила Крым к практике политзаключенных, к подавлению инакомыслия, к московским масштабам коррупции, лицемерия и лжи, к пропаганде, к преследованию нацменьшинств, требующих политических свобод, к удушению малого бизнеса и частной инициативы. И такое присоединение произошло уже без всяких кавычек.