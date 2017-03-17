давно отмечено, что люди не замечают того, что написано крупными буквами на карте, например - не видят название страны - а стараются рассмотреть мелкое наименование деревни. сегодняшний конфликт между т.н. патриотами" и т.н "демократами" - вымышленное явление, мираж, морок.

То есть, конфликт-то есть, и речи произносят; но этот конфликт вторичен, это метастаза общего процесса. Пресловутая разница между 90+ годами - и 2000+ годами - существует, но описывается иными терминами, а вовсе не поворотом от идеи демократии к идее империи.

То есть, и это есть, эта имперская терминология тоже имеется.

Но как и в 90-е годы демократическая риторика была ширмой для воровского передела страны, так и в 2000-е годы имперская риторик - просто новый дискурс новых воровских кланов. Никакой разницы меж 90ми и 2000ми годами - нет.

Это разные стадии одного процесса феодализации.

Никакой путинской войны с олигархами нет - количество миллиардеров за время путинской диктатуры удесятерилось.

"Патриоты" - такие же солдаты ОПГ как и "демократы" - солдаты других ОПГ.

Столкновения между бойцами Березовского и Гусинского, и столконовения между армиями - явления одного порядка.

Просто состояния и капиталы бандитов стали тысячекратно больше.

То, что называлось "империей олигарха" описавалось крадеными скваженами и подконтрольными газетами, а то, что называется теперь "Российской империей" описывается ракетами дальнего действия и золотым запасом страны, которая принадлежит воровскому клану.

Но принцип тот же самы - и, главное, это один и тот же процесс. начатый Чубайсом и прочими пройдохами 90хЮ С этими прохвостами ничего не произошло и не произойдет. Они по прежнему на яхтах и во дворцах, они живут в ином - параллельном мире, и оттуда рассказывают вам, овцам - о патриотизме и демократии, о русском мире и свободе слова.

И люди дают себя обманывать - то МММ, то Российской империи, то Менатепу, то Властелине, то Гайдару, то Путину, то Дугину, то Чубайсу, то Прилепину, то Чуркину, то Чурину. А заборы вокруг дворцов становятся все выше и выше. Поймите простую вещь: то, что написано мелкими буквами - демократия, патриотизм, свобода, империя и тп - это нарочно написано вот для вас -нас - всех ( для овец). А никакой разницы меж 90ыми и 2000ми никогда не было и нет. есть крупное название у происходящего.

вы его сами произнесите.