Вчера утром в ходе одного необязательного разговора вспомнил несколько тем, которые по-настоящему взволновали общественность и вызывали бурные дискуссии в последние месяцы (перечисляю в случайном порядке, без соблюдения хронологии):

- Почему правильно запирать журналистку в холодильнике и бить ведром по голове, если она нашла в ресторане испорченные продукты

- В подъездах каких домов в районе Патриарших удобнее всего справлять малую нужду

- Изнасилование пьяной несовершеннолетней – проступок или шалость