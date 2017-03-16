|Очень любопытный труд можно было бы написать об истории гражданского общества в отечестве
|16.03 22:59
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|Иван Давыдов
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Вчера утром в ходе одного необязательного разговора вспомнил несколько тем, которые по-настоящему взволновали общественность и вызывали бурные дискуссии в последние месяцы (перечисляю в случайном порядке, без соблюдения хронологии):
- Почему правильно запирать журналистку в холодильнике и бить ведром по голове, если она нашла в ресторане испорченные продукты
Сегодня добавились еще две:
Очень любопытный труд можно было бы написать об истории гражданского общества в отечестве. Да и смешной.
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