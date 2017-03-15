Дестабилизация. В одном этом слове — суть и смысл российской внешней политики последних лет. Мы действительно не поддерживали несистемного Трампа как такового, но де-факто играли на его стороне только для того, чтобы подставить подножку представительнице истеблишмента и нарушить сложившийся в Штатах баланс сил. Мы вряд ли испытываем тёплые чувства к неонацистам типа Ле Пен, но спонсируем их просто ради того, чтобы изнутри расшатать европейское сообщество. Та же история и с мигрантами на Западе, каждое преступление которых раздувается нашей иноязычной пропагандой до вселенских масштабов; цель тут только одна — дестабилизация, а значит — ослабление всех этих стран. Если именно с этой точки зрения смотреть на выбор девушки в коляске, ранее посещавшей Крым, то ничего хорошего он не сулит: или на этапе пересечения границы, или уже на концерте и при объявлении голосов, большой скандал почти гарантирован. Если Киев не сможет отнестись к российской исполнительнице также спокойно, как к какой-нибудь певице с далёкой и политически неактуальной Мальты, он заведомо проиграет. Этот принцип у них ключевой не только во внешней политике, но и в решении внутренних проблем. Навального не сажают, но прессуют его родных и друзей, выматывают судами и проверками, чтобы у него самого не оставалось времени и сил на антикоррупционные расследования и предвыборные кампании. ПАРНАС не запрещают, но мешают проводить акции, обливают лидеров краской, чтобы деморализовать активистов и руководителей. "Эхо Москвы" не закрывают, но регулярно обвиняют в каких-то нарушениях, устраивают травлю отдельных ведущих и назначают своих топ-менеджеров с особыми задачами. Вроде и не репрессируют, но и жить нормально не дают.