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О раздаче российского гражданства
О раздаче российского гражданства 14.03 08:06 число просмотров 1625
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Предложение Затулина и Поклонской принять упрощенную процедуру приобретения российского гражданства по двум ключевым критериям - праву рождения на территории бывшего СССР и Российской империи и знанию русского языка, выглядит очень неоднозначным.

В-первых, решение чудовищно запоздало. Это хроническая проблема современной российской власти - рефлексировать на вызовы позавчерашнего дня в ситуации, когда уже нужно реагировать на последствия катастрофического промедления. По бойне на Украине или преступной сирийской авантюре это видно особенно заметно.

Во-вторых, у нас уже есть прецеденты политических волевых решений по массовой раздаче российских паспортов - откровенно говоря, там, где их раздавали, люди продолжают жить на откровенно птичьих правах - что в Приднестровье, что в бывших грузинских анклавах. Они не особо нужны здесь и иллюзорно надеясь на заступницу-Родину, стали чужими или врагами там.

В-третьих, если Затулин и Поклонская рассчитывают раздать российское гражданство тем жителям Украины, у кого еще имеются иллюзии относительно ждущей их матери-Родины, они могут получить отраженным эхом массовую раздачу паспортов жителям Средней Азии - те ведь тоже подпадают под упрощенный порядок. Получив два-три миллиона выходцев из Украины, Россия может получить двадцать-тридцать миллионов человек и в довесок. Да и с гражданами Украины не все в порядке - раздавать российские паспорта бандеровцам, которые тоже могут претендовать на них - идея не самая здравая. А ситуация на Украине такова, что с нее неизбежно побегут. Пока рассчитывают побежать в Европу - но вряд ли там будут рады всем желающим.

Мы получим резкое обрушение обстановки. Окраины всегда деградируют быстрее материнской территории, и деградация бывших республик СССР даже по сравнению с бандитской и феодальной Россией весьма и весьма внушительна. Я своими глазами видел подобную ситуацию, когда в Набережных Челнах запустили вторую линию конвейера в конце 70-начале 80 годов. Если вначале Камаз строила вся страна и Челны были интернациональным молодым и динамичным городом, где русский язык и русская культура были доминирующими, то затем было принято решение десантировать местные кадры - и в город квадратно-гнездовым методом были высажены окружающие деревни. Город мгновенно "просел" - и в культурном, и образовательном, и во всех остальных отношениях. Здесь возникли и национальные проблемы, и проблемы переходного характера, когда люди уже перестали быть сельскими жителями, но еще не стали городскими. И все это - в весьма внушительных пропорциях и объемах. Повторить то же самое в масштабах страны - эксперимент предельно опасный.

Есть и другие соображения.

Обобщая, можно сказать, что опоздав безнадежно, теперь нельзя принимать закон общего порядка со столь прямолинейным и упрощенным сценарием. Простых решений уже нет. Власть, не реагируя на проблемы, давно уже запустила их и вызвала массу побочных и дополнительных проблем, большая часть которых уже находится в самоподдерживающемся состоянии. Текущие проблемы типа украинской нужно решать политическим порядком, по поводу остальных такая упрощенная процедура проблем не решит, но создаст новые. Причем серьезные.
 
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