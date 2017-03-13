В конце 2016 года Сбербанк провел исследование молодежи в возрасте от 5 до 25 лет, их родителями и учителями. Для сегодняшних стартапов эти люди завтра или послезавтра станут основной аудиторией. Для сегодняшних компаний они станут основными соискателями работы. Стоит понять, на чем строится их система ценностей.

Если прочитать этот список на одном дыхании, то можно предположить, что «молодой шпаны», которая может смести хоть кого-то с лица земли среди сегодняшней молодежи появиться не может по определению. Хотя, если вспомнить основную массу молодежи более ранних времен, то усредненный взгляд на нее тоже не дал бы оптимистичных результатов. Все большое – это, все-таки, исключение из общего правила.

Основные наблюдения из исследования

– Нет крупным формам. информация потребляется маленькими «перекусочными» порциями

– Наглядность информации. Иконки, смайлики и картинки часто заменяют текст

– Нет устойчивых предпочтений. Нет постоянной лояльности брендам и стилям одежды, «обязательных списков в музыке и кино».

– Нет уверенности, что постепенные усилия приведут к цели. История России последних лет показала поколению Z, что все может пойти не так.

– Успех может быть легким и быстрым. Многочисленные статьи в онлайн-СМИ рассказывают истории о внезапном и стремительном успехе.

– Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удовольствием. Привести к успеху может только «правильно выбранный свой путь».

– Стать счастливым можно только, если найдешь свой путь. Трудности означают то, что путь выбран неверный.

– Слова «карьера» и «престижная работа» практически не звучат. «Вкалывать» молодые люди не готовы. Работа должна приносить удовольствие, доход и не отнимать много времени.

– Ожидают похвалы на любое действие и во взрослой жизни. Признание должно вести к социальной популярности на работе, среди друзей, в социальных сетях.

– Молодые люди чувствуют растерянность, стоя перед выбором. Нет никаких четких ориентиров, а путь родителей кажется рутиной и однообразием. Страх, что взрослая жизнь будет однообразной, обычной, без ярких впечатлений.

– Короткий горизонт планирования. Горизонт планирования работает только при наличии абсолютно понятной цели: закончить школу, сдать экзамены, закончить ВУЗ.

– Ставят перед собой неамбициозные цели, чтобы не разочароваться. Ожидания от будущего - «safe choice», «нормальная жизнь», «простое счастье», комфорт, благополучие, спокойствие, семья.

Полная презентация здесь: http://www.sberbank.ru/…/u…/files/pdf/youth_presentation.pdf

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