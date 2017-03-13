  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 291 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 411 число записей 5
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1314 число записей 6
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 1052 число записей 10
 
Россия молодая
21.03 число просмотров 1556 число записей 17
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 9978 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 4874 число записей 19
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3058 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 2985 число записей 18
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2783 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Специфика момента
Специфика момента 13.03 09:16 число просмотров 1166
Alexey Chadayev
 

Как в старину говорили, "на манжетах".

1. Настало такое время, которого, наверное, нашему брату следовало б ждать и чаять десятилетиями – время, когда важнее не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. В войне при равенстве оружия решает дух; при равенстве духа – оружие; при равенстве того и другого – снабжение конницы овсом и прочая "экономика". Сейчас в выигрыше не тот, у кого больше "ресурса" – финансового ли, административного или даже людского, не суть важно; а тот, у кого больше мозгов понимать, что делать и куда вести вверенные войска. Именно поэтому плодятся как грибы экспертные центры при башнях и башенках: каждый хочет отрастить думалку лучше, чем у соседа-коллеги-партнера, и друг у друга переманивают оскудевшие за последние годы мозги.

2. Специфика момента: нет срочных, острых, фатальных угроз, а значит и оснований для мобилизационных действий. Мобилизаторы не у дел и судорожно тщатся обратить на себя внимание, превращаясь в клоунов. Все риски – средне- и долгосрочные; а оптика на такое вообще не откалибрована, и любые рассуждения по их поводу читаются многими как шаманство. До некоторой степени так оно и есть: сейчас время строить, а не спасать; но куда девать армию профессиональных спасателей? В итоге она сама и есть единственный краткосрочный риск.

3. Стабильность больше не фетиш и не цель; она – обстоятельство повседневности, но это кроме фронтира, где по-прежнему рвутся снаряды и лифты. Именно фронтир, включая Крым, даже в ипостаси депутата Поклонской – заповедник краткосрочных рисков и политики темпа.

4. Новая АП – орден адептов "корпоративного государства", в модели мышления которых не существует институциональных рисков, только "социально-экономические" и имиджево-пропагандистские; отсюда желание позаниматься "телевидением", помониторить "экономику" и поназначать "управленцев-технологов". Идеальная модель управления – "промышленный комитет", где сидят в разной степени социализованные "человеки из Кемерова", владельцы заводов-газет-пароходов, и "решают вопросы" за губернаторов, министров, депутатов и прочий стафф. Картель Россия, с синдикатами и трестами внутри. Единственная задача всего остального подведомственного политкласса – увеличивать "позитив" во внутренней коммуникации, в чотком соответствии со спущенными KPI.

5. Правительство – тусовка утомлённых постоянными атаками сверху, сбоку и снизу, запуганных и демотивированных постсислибов, которых от сислибов классической эпохи отличает тщательно скрываемое разочарование в догматах единственно верного учения, при остром нежелании терять дискурсивно-управленческую монополию, каковую оно им всю жизнь обеспечивало. Они сейчас в общем готовы на любые эксперименты, кроме таких, которые могли бы быть однозначно истолкованы как измена курсу. Короче, католическая церковь в последние десятилетия перед Лютером (правда, при отсутствии своего Эразма – Кудрин, как ни пыхтит, не тянет).

6. Дума – Ноев ковчег электоральной политики, отстроенный и от корпоративщины, и от казарменного либерал-реформизма. Электоральной – не то же самое, что партийной, хотя там и партии, не только думские; но партии, включая основную, в сложном положении, поскольку ни в корпоративной, ни в либерал-реформистской модели никакой другой роли, кроме декоративной, для них не предусмотрено. У ГД – именно как у целого, не только лично у спикера – сейчас есть амбиция побороться за институциональное место под солнцем, но для этого нужно будет побороть исконный, зашитый в генезис ельцинской конституции, страх феодальной элиты перед парламентаризмом как принципом управления.

7. Погонные, включая корпоративно-погонных типа Сечина – еще один Ноев ковчег, на сей раз – "классического" путинизма первых двух сроков. Извне кажется, будто они наступают и усиливаются, на самом деле – слабеют и уходят в оборону, потому что с точки зрения феодалов они такой же извод наемного стаффа, без малейшего права на субъектность, особенно ресурсную. Им сейчас ближе и понятнее условный Навальный, в их картине мира – "агент", чем какие-нибудь Ковальчуки-Ротенберги, с которыми непонятно как вести дела.

8. Сам государь – глазами во внешнем мире, он сам и есть та пресловутая граница, которая нигде не заканчивается; и лишь оттуда, спиной, ощущает происходящее за дверьми его приемной. Ну и пока, вроде, ничего такого, что заставило бы повернуть корпус.

9. В описанном раскладе все решает "бигдата" и способности выстроить более или менее работающую интерпретационную модель. Чем все наперегонки и заняты. У кого больше шансов? У тех, кто будет быстрее, умнее и незаметнее. У медленных, шаблонных и шумных – шансов нет; их уже можно списывать.

Палантир, говорите? В каком-то смысле да.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро
blogSonia Troshina    3.04 16:10 |  число просмотров 1043
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон)
 
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
blogOleg Shein    2.04 15:09 |  число просмотров 1057
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину
 
Мутная история
blogVladimir Varfolomeev    1.04 21:24 |  число просмотров 1712
Мутная история Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
 
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 1449
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 3071
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
все записи
Выбор редактора
Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 2476
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2734
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 3309
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
Цитаты дня
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
1.04 |
blog Elena Zelinskaya
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты
Василий Жарков  3.04 08:37 |  число просмотров 202
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости
Люди с аутизмом должны быть с нами
Мария Божович  2.04 11:53 |  число просмотров 573
Люди с аутизмом должны быть с нами В России живет минимум 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра
все записи
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3525
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1515
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 9161
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1935
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5379
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012