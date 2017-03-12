Олег Владимирович Феоктистов родился 3 июля 1964 года в Москве. Служил в Сортавальском погранотряде. Окончил Академию ФСБ. Ранее возглавлял 6-ю службу УСБ ФСБ (оперативное сопровождение уголовных дел). Супруга Людмила работает в центральном клиническом госпитале ФСБ. Олег Феоктистов Феокистов был выдвиженцем генерала Сергея Шишина Сегодня Шишин известен как профессор РГГУ, старший вице-президент ВТБ и член совета директоров Русгидро. Сергей Шишин А вообще-то его основная профессия- "диверсант". В 80х годах- спецподразделения в Афганистане, начальник спецотряда Косатка на Северном флоте, начальник отрядов Вымпел, заместитель начальника штаба Центра спецназначения ФСБ. С 2000 по 2002 год возглавляет УФСБ города Сочи и занимается вопросами обустройства президентской резиденции. Здесь он приглянулся Игорю Сечину. И с его подачи в 2002 году возглавил Управление собственной безопасности ФСБ. В 2004-2007 -член коллегии ФСБ и руководитель обеспечения деятельности. Как сообщали СМИ, в 2007 году Шишин сильно погорел на деле «трех китов» и китайской контрабанды. Под массой собранных Черкесовым и Бульбовым материалов - отправился в отставку - в бизнес. С 2011 года - член Советов директоров ОАО НК "Роснефть" и заместитетль председателя Совета Директоров "Роснефти" и член Совета Директоров ОАО "РусГидро". Сергей Шишин привел на службу в центральный аппарат ФСБ Олега Феокистова. Говорят, что Феоктистов и Шишин познакомились еще в Афганистане. Лично Феокистову Шишин в 2004 поручает создает и возглавить отряд, позднее получивший название 6 Служба УСБ. Формально - 6 служба отвечала за оперативное сопровождение уголовных дел, охрану свидетелей. Но по факту -являлось спецназом УСБ с правом оперативной работы. Феоктистов получил со временем личный доступ к Патрушеву и Сечину. В конфликте между ФСКН и ФСБ (2004-2007г) УСБ ФСБ, а на тот момент ее возглавлял Александр Купряжкин, превратилось в основного героя конфликта. А Олег Феоктистов, якобы, лично отвечал за арест и получение показаний от генерала ФСКН Бульбова. На протяжении 2008-2012 противоборствующие кланы в самом ФСБ , в МВД и в ФСКН собирали компромат друг на друга и пытались занять монопольное положение кураторов бизнес-структур, кураторов судов и следствия; делили сферы влияния. Впервые широкой публике генерал Феоктистов стал известен во время нашумевших уголовных дел по «Трем китам» (контрабанда мебели) и китайской контрабанде, поступавшей на склад в/ч 54729 Управления материально-технического обеспечения ФСБ. Тогда по поручению Путина выявлением коррумпированных чекистов занялась теперь уже ликвидированная Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и возглавил расследование генерал-лейтенант Александр Бульбов. Александр Бульбов В 2007 году Бульбов был арестован. В числе инициаторов ареста он называл Олега Феоктистова. В июле 2011 года- в канун принятия решения о втором сроке Медведева - начальник 9 управления ФСБ (УСБ) Александр Купряжкин был назначен заместителем директора ФСБ. На освободившееся место начальника УСБ ФСБ со стороны приходит помощник министра обороны, а ранее сотрудник Управления экономической безопасности петербургского управления ФСБ Сергей Королев, работавший с Сердюковым и ранее с Бортниковым и Черкесовым . Олег Феоктистов, рассчитывающий занять освободившееся место Купряжкина, вынужден довольствоваться должностью заместителя Сергея Королева. В 2012 Феоктистов пытается активно лоббировать свое назначение начальником УФСБ по Москве. Прежний начальник - генерал Виктор Захаров был уволен (проработав на этом месте 12 лет) из-за переезда дочери на жительство в США. Против назначения Феокистова, видимо, выступил мэр Собянин. И для подстраховки назначил опального генерала Захарова своим заместителем. Не получилось и с назначением Феоктистова начальником УСБ МВД. Против этого назначения выступили сразу два человека: Школов - помощник президента и Владимир Колокольцев- министр. В июле 2011 года увольняют товарища Феоктистова - 1 зама начальника Департамента экономической безопасности МВД генерала Андрея Хорева (позднее -его покровители из группы Виктора Иванова устроят его на работу в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка). Как сообщали журналисты, союз Хорева и Феоктистова идеально «играл» в контактах с бизнесом. Андрей Хорев Люди Хорева были вычищены в 2011 году новым руководителем ДЭП МВД генералом Денисом Сугробовым. Генерал Сугробов был назначен президентом Дмитрием Медведевым. Говорят, что по предложению зам министра внутренних дел Валерия Кожокоря, однокурсника Медведева. Но настоящий расцвет деятельности Сугробова начинается с приходом в мае 2012 года на должность помощника президента Евгения Школова. У Сугробова, видимо, была задача максимально зачистить каналы неучтенных доходов силовиков. Широко известна спецоперация людей Сугробова по закрытию системы обналички в Мастер-банке, обналички в питерских банках. В СМИ появилась информация о выводе средств за рубеж некими сотрудниками силовых структур. Сугробов "рыл землю" в надежде найти компромат на деятельность 6 Службы УСБ и лично Феоктистова. Изучались все его контакты и связи, прослушивались разговоры. В разработку были взяты офицеры УСБ. В частности, «раскрутить» на получение взятки пытались заместителя начальника 6 Службы Игоря Демина. Феоктистов получил санкцию разобраться с организованной провокацией. О ходе "операции" докладывали первым лицам. Сотрудники УСБ арестовывают Сугробова, Колесникова и ряд офицеров МВД. ДЭБ МВД оказывается полностью вычищенным, а руководить подразделением приходит офицер ФСО Дмитрий Миронов. Но как оказалось -тактическая победа Феоктистова стала его стратегическим поражением. Он нажил себе массу влиятельных врагов. Его имя все чаще стало мелькать в скандальных публикациях. Депутаты ГосДумы и супруги Вороненков и Максакова в 2015 году по ТВ и в прессе открыто обвиняли Феоктистова в организации заказных уголовных дел в качестве мести за участие Вороненкова в деле Трех китов на стороне ФСКН. А сам Вороненков даже неожиданно намекнул, что информация, имеющаяся у Феоктистова отчего то тиражируется Алексеем Навальным. По многочисленной информации, Феоктистов принимал активное участие в разработке и осуществлении резонансных арестов последнего времени. Видимо, у него действительно были шансы занять место начальника УСБ ФСБ. Феоктистов был важнейшим звеном межведомственной команды силовиков, в которую входили ближайший соратник председателя СКР Бастрыкина, руководитель УСБ СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Руководителю Управления "М" СЭБ ФСБ Сергею Алпатову и его людям удалось летом 2016 года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента ( Феоктистов входил в число силовиков, имевших прямой доступ к Президенту) и едва ли не снять с должности председателя СКР Бастрыкина. Управление «М» ФСБ РФ разработало и реализовало против своих же коллег из УСБ ФСБ и сотрудников СКР изящную многоходовку. После доклада Бортникова президенту Путину о ситуации, связанной с конфликтом на Рочдельской, последовали аресты людей из ближайшего окружения Бастрыкина. Среди прочих были арестованы Максименко, Ламонов, Никандров. В сентябре 2016 оправленный в резерв генерал Феоктистов был принят на должность начальника службы безопасности «Роснефти».