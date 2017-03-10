Полезные привычки 10.03 18:16 1017 evo-lutio



Как сформировать полезную привычку?



Давайте рассмотрим технологию формирования привычки, чтобы знать, как можно себе помочь и что мешает.



Почему вредная привычка формируется намного быстрей, чем привычка полезная?



Это происходит потому, что вредная привычка получает от нашего организма намного больше положительного подкрепления, а полезная привычка может вообще не получать, если мы сами об этом не позаботимся. А значит никогда не сформируется.



Посмотрите, что это значит.



Любая вредная привычка запускается удовольствием. Никому не придет в голову делать что-то вредное и разрушительное для себя, если это не в кайф. Более того. Чтобы наплевать на возможный вред, кайф должен быть достаточно сильным. Кайф не всегда сразу бывает от самого процесса (курения, например), но всегда есть и подкрепляет привычку (кайф от тусовки с другими курящими, например). То есть каждый акт курения сопровождается чувством удовольствия, поэтому и формируется привычка. Привычка - это нейронная связка. Мозг не создает связку, которая не подкреплена получением кайфа.



Мы можем быть зануды, моралисты, ходить исключительно в белом пальто, но наш мозг - всегда гедонист, хоть и быстро пресыщающийся.



Будучи сформирована путем положительного подкрепления вредная привычка переходит на этап формирования аддикции, когда человек начинает бороться с привычкой, сопротивляться ей. То есть человек борется, а привычка растет. Это происходит потому, что в период "борьбы" вредная привычка получает могучее подкрепление в виде постоянных мыслей о ней и роста влечения, которое всегда растет от борьбы лицом к лицу (именно поэтому так важно отвлекаться).



Про любовную аддикцию в этом случае мы говорим (любовная аддикция - это тоже вредная привычка) "вырастил фигуру с дом". Нейронные связи в мозгу действуют так, что вредная привычка становится приоритетной (доминантной) задачей для реализации среди всех прочих задач. Она стоит в самом центре, потому что ей уделяется максимум внимания. Человек неотрывно думает об этом, напряжение накапливается и психика стремится его реализовать. А когда вдруг реализует украдкой, кайф растет в геометрической прогрессии, поскольку напряжения накопилось очень много, а чем больше напряжения, тем сильней фонтан оргазма удовольствия. В это время и формируется настоящая аддикция. Сопротивление - накопление напряжения - рост удовольствия.



О формировании привычек все самое основное написал наш академик Иван Петрович Павлов. "Над всеми явлениями человеческой жизни господствует забота о хлебе насущном," - сказал он, начав этой фразой свою Нобелевскую речь. Через формирование пищевых привычек (рефлексов) собак Павлов объяснил формирование любой привычки, даже более сложных, относящихся к высшим потребностям человека.



"Не хлебом единым жив человек". Питание человека касается не только его тела, и круг 12 ресурсов описывает главные источники питания человеческой личности. То, за счет чего мы чувствуем себя наполненным и энергичными (состояние полноты и высокой энергии = счастье). Счастье - это здоровый аппетит к жизни (частичная удовлетворенность достигнутым + жажда нового), не голод и не фрустрация.



Но даже самые тонкие человеческие привычки и склонности формируются по принципу рефлексов, то есть положительного подкрепления. Не будет вознаграждения (чувства удовлетворения, насыщения), не будет привычки.



Именно поэтому, когда человек пытается заставить себя что-то делать, от чего он не получает никакого удовольствия, он формирует не привычку, а анти-привычку - отвращение. Пыточные инструменты (насилие) обращают рефлекс вспять. Красота свободолюбивой человеческой природы.



Павлов открыл, что любой внешний раздражитель (любое явление внешнего мира) можно сделать "любимым", если подкреплять его удовольствием. И наоборот, "любимый" раздражитель можно сделать отталкивающим, если подкреплять его дискомфортом.



Отсроченное удовольствие (то самое ожидание, поиск и борьба с собой) увеличивают чувствительность рецепторов, то есть отсроченное удовольствие становится более интенсивным и сильным. Его сила может вырасти настолько, особенно у впечатлительных натур, что обычная вещь будет вызывать эйфорию. (Например секс с долгожданным и желанным человеком превращается в райское удовольствие, все рецепторы обнажены и вибрируют, обычная сигарета после авиаперелета кажется заядлому курильщику наслаждением не только для тела, но и для души, и так далее).



Угасание рефлекса происходит, если положительного подкрепления нет совсем, либо подкрепления становится так много, что рецепторы не успевают восстановить чувствительность. Это то самое пресыщение (демьянова уха).



А усиление рефлекса происходит, когда есть положительное подкрепление и есть достаточные паузы, чтобы возникало поле ожидание и напряжение копилось, но паузы не настолько большие, чтобы сформированный рефлекс успел угаснуть без подкрепления.



То есть человек не должен ни перегореть, ни пресытиться, если вы хотите сформировать у него влечение (например у себя влечение к чему-то полезному, или у своего любимого - влечение к себе). Этим законом пользуются рыбаки. Из небольшого удовольствия партнера и даже с нуля рыбак способен вырастить сильную тягу (здоровый аппетит в свою сторону), если умеет правильно пользоваться рыбацкими инструментами. Но мы сейчас не о рыбалке, а об общих принципах формирования полезной привычки. Они одинаковы для всех привычек.



Как отучить себя от вредных привычек (сидеть в сети полночи, пить пиво по вечерам, есть фастфуд, мониторить странички бывших, курить) и приучить себя к привычкам полезным (ходить в спортзал, есть полезную еду, ложиться спать вовремя, изучать новые предметы)?



Чтобы отучить себя от любой вредной привычки, необходимо создать отрицательное подкрепление или хотя бы прекратить положительное подкрепление.



Но самое важное прервать цикл ожидания и нарастания желания. То есть важно не бороться с привычкой, а переносить свое внимание на другие дела! Борьба с привычкой один на один ничего не дает! Привычка сильней вас, тем более сильней вас аддикция. Вам нужна помощь других князей из вашего разрозненного государства. Помощь других ваших ресурсов. Вам нужно найти себе занятия на то время, пока привычка вас будет атаковать. Вы должны создать крепостную стену, и вскоре привычке надоест жить без положительного подкрепления, она ослабеет, у нее закончится вода и провизия. Все как при осаде крепости в Средние века.



Отрицательное подкрепление - это то самое - "ломать себе кайф", чего так не хочется делать. Думать при взгляде на пачку сигарет о ядах, отравляющих ваши легкие. При взгляде на фастфуд думать о том, что вы убиваете свой организм. А когда хочется написать человеку, который вас бросил, думать о том, что вы унижаетесь и падаете в его глазах еще ниже. Все это очень неприятно ломает кайф и множит стресс, тогда как хочется наоборот забыться и расслабиться в объятиях иллюзий и аддикции. Но стресс аддикция не снимает! Она его немного отсрочивает и множит, это нужно хорошо понимать.



А главное, ломая себе кайф, надо сразу же отвлекаться на какие-то занятия, никогда не стоять долго со стрессом лицом к лицу, он вас победит. Не переоценивайте себя никогда. Ищите, ищите опоры.



Важно попытаться создать положительное подкрепление отказу от вредных привычек. Организм вас кайфом не поддержит, но можно попытаться поддержать себя мотивирующими установками. То есть Королева обиженно закроется в комнате, но вы можете обратиться к Королю. Похвалите себя за силу, мощь, за характер. И твердо пообещайте себе бонусы в будущем за это преодоление. Они и правда будут. Инфа 100%.



Очень важно подкреплять положительно любую свою мелкую победу над дурной привычкой, но не унижать себя за уступку ей. Уступили, значит враг пока силен, а вы слабы. Надо вооружаться лучше. Рассматривайте привычку как сильного и опасного врага, тогда вам не захочется стыдить себя за уступку, как будто любой слабак мог бы справиться. Нет, слабак не справится с собственными рефлексами, плененными аддикцией, это могучая система. Центральная нервная система правит нами. Но ее можно перестроить и она будет за вас, станет сотрудничать с вами.



Теперь что касается полезных привычек. Где взять положительное подкрепление занятию, если в процессе тошнит, а после всего - упадок сил?



Здесь опять Королева (спонтанность) закрылась в своей спальне и послала Короля (саморегуляцию) к черту. Вам нужно подбодрить своего Короля и сказать ему примерно следующее. (О Короле и Королеве подробней в моей книге "Любовь: секреты разморозки". В блоге тоже кое-что есть).



- Дружище, она закрыла от нас дверь, потому что не верит в результат. Ей неохота смотреть, как ты пыхтишь под штангой, вместо того, чтобы угостить ее пивом и чипсами. Но она же сама пинает тебя, когда ты подходишь к зеркалу и видишь свой живот и опущенные вниз плечи. Давай попробуем доказать ей, что мы на правильном пути. Как только появится результат, она сама же первая прибежит и будет восхищаться. И секса наконец-то захочет.



То есть, когда вам тошно, надо представить как вам будет радостно от результата. Воссоздайте эту картину в своей душе, именно так создают положительное подкрепление волевые люди, они учатся мотивировать себя картинами результата в будущем, но не умозрительными, а чувственными, получая кайф.



То есть они подходят к закрытой спальне Королевы и говорят: "Душенька моя, иди ко мне, не прячься. Сейчас у меня ничего нет. Но завтра будешь есть рахат-лукум, обещаю. Поддержи меня". И Королева как все женщины падка на обещания и в целом отзывчива, если вы не врали ей сотни раз. Если врали, можно попробовать еще раз. Как только появится первый результат, Королева вам поверит активней.



Кроме того, волевые люди умеют боль и преодоление воспринимать как кайф (это не мазохизм, но механизм чем-то немного похож, разница в том, что при мазохизме цель - кайф, а здесь цель - результат, а кайф от боли - средство достижения цели).



Даже если Королева послала вас с вашими обещаниями подальше и не дает ни капли энергии (удовольствия) для процесса, который вы запланировали, вы можете ее обмануть. Для этого надо научиться воспринимать напряжение как удовольствие. В этом случае Королева слышит, что Король смеется в своей спальне, и думает: "С кем он там веселится, если я здесь? Уж не приволок ли он другую?" И выходит к нему. Ведь она ревнивая собственница (если совсем на вас не забила, но это бывает только при сильных депрессиях, тогда ее обманом приходится вытаскивать). Она выходит и вступает с Королем в брачную возню. То есть вы какое-то время преодолевали себя, трансформируя боль в удовольствие, а потом у вас начался реальный кайф. Это уровень настоящих воинов, но вам никто не мешает осваивать его понемногу.



Важно дождаться удовольствия или придумать его, отловить его, заметить и начать растить (обычно кайф от результата сказывается на процессе, и наоборот), тогда вы получите положительное подкрепление и привычка начнет формироваться. Начнет формироваться - это значит, что вам потребуется меньше сил, чтобы делать это, все перейдет в автоматический режим с удовлетворением в финале или процессе. На этапе закладки привычки важно не переусердствовать и не нагружать себя раньше времени, пока кайф слишком хрупкий, а сил требуется все еще много. Нельзя фрустрировать себя внутренними диалогами в стиле: маленькие результаты, много времени и энергии уходит, а толку чуть. Наоборот поддерживайте себя. Хвалите себя за любые усилия по формированию полезной привычки, мотивируйте.



И главное. Самое главное. Осознайте насколько это динамический процесс, насколько вы пластичны. Сегодня вам неприятно и трудно, а завтра станет легче и приятней. Осознайте насколько вы пластичны и централизованы при этом. Все зависит от вас. Но "зависит от вас" не означает, что вы приказали джину и он все сделал за вас. Нет, вам самим придется провести работу. Нейронные связи формируются медленно, если подкрепления положительного мало. А если много, то формируются быстро. Но у вас скорее всего получится медленно, поскольку много кайфа взять негде пока.



Многие думают, что "зависит от меня" это что-то вроде "захочу и тут же появится". Ленивые маленькие деспоты-инфанты этим государством не управляют, только сильные, разумные и трудолюбивые правители могут держать власть.



Справлялись с вредными привычками и аддикциями? Полезные привычки получалось сознательно формировать? Обсудить в блоге автора