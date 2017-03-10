История мальчика с видео, за которое осудили Евгению Чудновец 10.03 18:13 1171 varlamov Из-за шумихи о деле Евгении Чудновец практически незамеченной прошла история о мальчике, заснятом на том трехсекундном видео, которое она репостнула. Это странно, потому что история получилась совершенно безумной. Мальчик дал показания в суде, что воспитатель и вожатый детского лагеря постоянно над ним издевались и снимали его на камеру. Основываясь на этих показаниях, суд приговорил Данила Безбородова и Татьяну Куршеву к трем и шести годам лишения свободы.



Но защита утверждает, что Данил Безбородов к этой истории вообще не имеет отношения, а Татьяна Куршева виновата только в том, что снимала потерпевшего на телефон. При этом сам сам потерпевший мальчик — довольно странный персонаж: свидетели рассказывали, что в лагере он вел себя очень вызывающе и приставал к детям в голом виде.



Защита сейчас готовит кассационную жалобу. Это последний шанс обжаловать вынесенный приговор. И если суд все-таки оставит его в силе, то ни в чем не виновный по версии защиты Данил Безбородов так и останется в тюрьме.





Данил Безбородов. Фото с личной страницы «ВКонтакте»







С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?



С того самого трехсекундного видео. На нем был изображен мальчик со спущенными штанами, и между ягодицами у него был зажат карандаш. В сеть «ВКонтакте» ролик выложил катайский предприниматель Эрнст Данелян. К ответственности за распространение детской порнографии его, в отличие от Чудновец, не привлекали.





КАК ВИДЕО ПОПАЛО К ДАНЕЛЯНУ?



Эрнст Данелян рассказал следователю, что его сын случайно нашел потерянный кем-то телефон. Чтобы выяснить, кому он принадлежит, они открыли карту памяти и нашли там фотографии знакомой им Татьяны Куршевой. Помимо фотографий они обнаружили несколько видеозаписей с голым ребенком (в том числе видео с карандашом). По обстановке они поняли, что записи были сделаны в детском лагере «Красные Орлы», где Куршева работала воспитателем.





ЗАЧЕМ ОН ВЫЛОЖИЛ ЕГО В СЕТЬ?



По словам Данеляна, видео его возмутили и он решил написать воспитательнице Татьяне Куршевой и заведующей лагерем Ирине Кунгуровой в «ВКонтакте», чтобы лично во всем разобраться. Сделал он это с фейковой страницы под именем «Валерия Лиса». К сообщениям с угрозами он прикрепил трехсекундное видео с карандашом. Куршева прислала ему в ответ оправдания, что мальчик сам себе вставил карандаш. А Кунгурова сообщение проигнорировала, но сразу же написала заявление в полицию об издевательствах над детьми в лагере.



Прикрепленное к сообщениям видео попало в общедоступный раздел видеозаписей на фейковой странице Данеляна. Именно оттуда Евгения Чудновец позже репостнула его в свою личную группу.





КОГО СЛЕДСТВИЕ ОБВИНИЛО В ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ НАД РЕБЕНКОМ?



Обвиняемыми по делу проходили воспитательница Татьяна Куршева (которая снимала видео) и вожатый Данил Безбородов. Обвинение им выдвинули на основании показаний того мальчика, который запечатлен на видеозаписях. Мальчик рассказал следователям, что Куршева и Безбородов постоянно над ним издевались и заставляли бегать голым по коридорам.



«В другой день, после отбоя, Татьяна Олеговна взяла меня за руку и привела к туалету. Затем она стала затаскивать меня в туалет, я ей сопротивлялся, а именно щипался и вырывался. Но Татьяна Олеговна все же затащила меня. Затем в туалет зашел вожатый Данил, он стал меня караулить. [Через какое-то время] в туалет вернулась Татьяна Олеговна, она принесла с собой […] карандаш голубого цвета. […] Вожатый Данил потребовал, чтобы я повернулся к нему и Татьяне Олеговне спиной, при этом вожатый Данил снова материл меня и пугал меня. Я его в это время боялся, и поэтому повернулся. [Обернувшись], я увидел, что Татьяна Олеговна подошла ко мне со спины. Она стала удерживать меня одной рукой, а второй рукой пыталась вставить мне в попу принесенный ей голубой карандаш. Я начал сопротивляться, а именно бил по рукам, кусал. Затем подошел [Данил], он взял меня за руки и стал крепко держать […] В это время Татьяна Олеговна засунула мне в попу карандаш голубого цвета. […] Мне в этот момент было больно, я маленько плакал. А они обзывали меня, говоря "рева-корова". Когда я заплакал, вожатый Данил отпустил мои руки. Я сразу же вытащил этот карандаш из своей попы. [Тогда они] стали заставлять меня брать этот карандаш в рот. Я отказывался это делать, но они снова начали пугать и материть меня».

Татьяну Куршеву суд приговорил к шести годам лишения свободы, а Данила Безбородова — к трем.





ЧТО В ЭТОМ СТРАННОГО?



По версии защиты Данил Безбородов вообще никакого отношения к произошедшему не имеет. Данил утверждает, что в тот момент, когда Куршева снимала видео, его даже не было в корпусе. Каждый вечер после отбоя все вожатые покидали корпуса и собирались на планерки. Свидетели подтверждали, что Безбородов всегда на них присутствовал.



Хотя потерпевший мальчик утверждает, что во время издевательств Данил держал его за руки, на трехсекундном видео он стоит в кадре совершенно один. Голоса Безбородова на видео тоже нет. Этот факт защита расценивает как еще одно доказательство в пользу того, что Безбородого просто оговорили.



Ни сторона обвинения, ни суд не проверяли алиби Безбородова, и в итоге суд признал его виновным. Защита Безбородова считает, что суд все-таки получил доказательства его невиновности, но намеренно скрыл это и вынес обвинительный приговор.





ЗАЧЕМ ПОТЕРПЕВШИЙ МАЛЬЧИК ОГОВОРИЛ БЕЗБОРОДОВА?



Точно неизвестно. Но опросив других вожатых и детей из лагеря, следствие выяснило, что потерпевший мальчик отличался девиантным поведением. Они рассказывали, что он часто бегал голым по коридорам (по собственной инициативе) и приставал в таком виде к другим детям (например, ложился на них и говорил, что любит). Из-за этого Безбородов ругался на него и однажды облил водой (но никогда не бил). Однажды вожатый даже обратился с этой проблемой к психологу лагеря. Но тот не стал ничего предпринимать, заявив, что мальчик побегает и успокоится.





ЗНАЧИТ, НАД РЕБЕНКОМ ИЗДЕВАЛАСЬ ОДНА КУРШЕВА?



Куршева заявляет, что никаких издевательств не было. По ее словам, в тот день мальчик рассказал ей, что он иногда смотрит с сестрой «интересные фильмы», а после просмотра они вставляют друг другу в анус карандаши. Куршева ему не поверила, и он решил доказать ей это на практике. Он побежал в туалет, снял штаны и вставил в себя карандаш. Куршева заявляет, что она сразу же начала ругаться, и сняла мальчика на телефон для того, чтобы потом пристыдить его этой записью. Но рассказывать о случившемся родителям ребенка или директору лагеря она не стала, потому что испугалась увольнения.





А СУД ЗНАЕТ О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО?



Обвиняемые рассказывали об этом на допросах. Психиаторы проводили экспертизу психического здоровья мальчика, но для исследования им предоставили не все материалы дела (включая свидетельства других детей), а только показания самого потерпевшего. Увидев, что мальчик нормально отвечает на вопросы, эксперты заключили, что он полностью здоров.



Защита настаивает, что нельзя выносить обвинительный приговор, основываясь на показаниях одного ребенка. Не только потому, что его психическое здоровье остается под вопросом. Защита также указывает, что мальчик трижды давал показания и трижды их менял. Во время допроса ему задавали множество наводящих вопросов. В суд мальчика даже не вызывали, хотя защита неоднократно об этом просила. Так что его показания были скомпилированы из немногословных ответов на разные вопросы и зачитаны в зале заседаний с листа.





ЧТО ДАЛЬШЕ?



Сейчас защита готовит кассационную жалобу. Судебная коллегия проверит законность приговора и примет решение, оставить его в силе, отправить на пересмотр или отменить. Если приговор оставят в силе, то у Данила Безбородова больше не будет шансов его обжаловать. Обсудить в блоге автора