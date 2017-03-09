Людям надоела игра в "объективность" 9.03 21:49 1050 redzion На Знак.ком очередной плач журналиста о том, что до Навального всё выяснили про собственность Дмитрия Медведева, а лавры расследователя политик присвоил себе.

Тут у журналистов ключевое непонимание современной медиасреды. Если кратко.



1)Нынешние медиа - не просто написать, а красиво упаковать.

Я внимательно почитал, что писали СМИ об этом деле. Во-первых, это всё выглядит фрагментарно, а не цельной историей. Во-вторых, никто не оформил так красиво историю, как Навальный: со съёмками с дронов, с дополнительными справками, с красивой архитектурой текста.



2)Время изменилось: медиа, особенно в России, где у них куча ограничений, проигрывают тем, у кого этих ограничений нет: нет инвесторов, боящихся окрика из АП или Роскомнадзора; нет зацикленности на клики и трафик; у кого есть независимое финансирование - в случае с историей про Медведева посадить 5-6 человек на 3-5 месяцев раскручивать какую-то историю; ушедшее понятие репутации и брендинга - когда главное не клики и трафик, а капитализация имени.



3)Людям надоела игра в "объективность". Эту истерию зажёг сам Кремль со своей "русской весной" и ловлей бандеры и пятой колонны под каждой кроватью. Публика хочет обличений, им наплевать на "медиа-догмы" и "выслушаем ещё мнение начальника транспортного цеха". Именно на этом основан успех пресловутой "постправды" и правого популизма в мире.



4)Навальный сам по себе - человек-успех. Вполне прозападный, с красивой историей жизни и борьбы. На другом проводе - безликий, неинтересный журналист, о котором читатель ничего не знает и потому не хочет ему подражать. Все сегодня хотят персонализации во всём, а также - причастности к успешному бренду.



5)Навальный - сам себе медиа. Как ему надеется противостоять тот же Знак.ком или "Собеседник", если по совокупному числу фолловеров/френдов/подписчиков они ему уступают в десятки (или уже сотни?) раз? Соцсети сегодня - главный раздатчик информации, а СМИ - лишь покорный их слуга.

https://www.znak.com/2017-03-09/aleksandrina_elagina_o_tom_kak_navalnyy_nastroil_protiv_sebya_zhurnalistov

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