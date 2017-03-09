Под впечатлением от статьи Медиазоны про старообрядческую девочку, сбежавшую из сибирского скита, куда её умыкнули родственники, обратно в Америку, пошёл шарить по старообрядческим группам на фейсбуке. И там такие девушки Агафьи в платочках из города Вудберн, штат Орегон, которые, наверное, и по-русски-то давно не говорят. А ниже платочка у них всё как у мусульманских девушек в Лондоне, которые хиджаб хиджабом, но ниже него всё максимально обтянуто и открыто. То есть Агафья к рестится двумя перстами и на крестный ход идёт посолонь, а потом делает селфи на пляже, в купальнике - но в платочке. И мужики с бородами в косоворотках, но в кедах и джинсах. И у всех такие правильные русские лица, которых сейчас уже не встретишь, только на фотографиях прапрабабушек и прапрадедушек, с выдающимися скулами. Загадочная порода последних настоящих русских людей, которым в современной России делать совершенно нечего.