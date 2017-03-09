Российское телевидение, в его нынешнем виде, человека совершенно не любит, не ценит и не замечает. Человек для этого телевидения -- пункт в рейтинге, часть в доле, что-то обезличенное и презираемое в виду мизерности и никчемности.

Люди же, прикованные к телевизору, напротив, видят в телевидении и силу, и возможность, и даже правду.

Все это страшно усугубляется бесконечным разрывом в достатке, уровне жизни и, наконец, мироощущении тех, кто из телевизора вещает с теми, кому ве щают.

В 2007-м году дядя Саша Малютин приехал на (ныне обширно обсуждаемую) телепередачу "Минута славы". Он мечтал, чтобы его увидели и не считали пропащим человеком сыновья, он хотел, чтобы его не вышвыривали из детского садика, где он трудился сперва музработником, а потом сторожем, он пытался, наконец, явить миру свои действительно уникальные способности. Выпускник алтайского музучилища Александр Малютин тяжело переживал, что жизнь как-то так по-дурацки сложилась, что он, самый одаренный из однокурсников -- тренируется виртуозной игре на аккордеоне в селе Алтайское, а однокурсники -- работают в оркестрах, некоторые даже -- гастролируют.

Малютин приехал в Москву и вышел на сцену большой студии "Минуты славы". Он играл на рояле то ногами, то руками, но недолго. Жюри, в котором были Александр Масляков, Татьяна Толстая и Юрий Гальцев, очень быстро нажало кнопку и высказалось один за другим в том духе, что играл Малютин фальшиво, да и вообще, на рояле в приличном обществе ногами не играют. Вернувшись домой, Александр Малютин повесился.

Я была у него дома, видела село Алтайское, занесенное по грудь снегом кладбище с неразличимой могилой, рассматривала его инструменты и километры видеозаписей подготовки к поездке в Москву, в Останкино. Мне все это время хотелось его остановить, схватить за плечи и заорать: да не езди ты туда, никто там тебя не ждет, никому ты там не нужен. Но останавливать было некого. Малютин был уже мертв.

А передача, смотрю, жива. Процветает. И оттачивает навык презрения к людям, которые по каким-то причинам не похожи на успешных красавцев и красавиц из жюри.