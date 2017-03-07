У нас во дворе офиса, на Петровке, хозяева клуба Mendeleev установили столбик, который не дает припарковаться на месте, которое используется для парковки своего босса, ну или черт знает кого. Особенно это все грустно, с учетом того, что столбик этот чертов, закрывает пожарный выезд из прокуратуры. То есть клуб Менделеев считает, что он важнее прокуроров. Короче, эти товарищи заняли общественное пространство. Застолбили в прямом смысле. Ну я пришел к ним и сказал, мол, уберите столбик. Не убрали. Сказали, что туда машина начальника ставится, и это для него место. Ок, я пошел на сайт госуслуг и рассерженных горожан и написал жалобу. Мне ответили, что жалобу приняли. Я распечатал ответ и отнес в Менделеев. Сказал, что по закону они будут платить до 200 тысяч штрафа за самовольный захват городской территории. Но они не убрали столбик. Мне пришел еще один ответ от префектуры. Тут уже написано было, что столбик установлен незаконно, но, вот сюрприз, когда комиссия пришла на место, она его там не обнаружила ( потому, что в этот момент на этом месте стояла машина босса ). Но, в документе сказано, что ГБУ Жилищник вынесено предписание, в случае, если они этот столбик увидят, то его необходимо демонтировать. Было это уже больше месяца назад. А столбик-то не простой - он вкручен в асфальт. То есть самостоятельно его не вытащишь и не выбросишь. Сегодня я приехал по ледяной Москве в промозглый двор на Петровке и что-то во мне ёкнуло. Задолбало ждать, пока власти выполнят свою работу. Взял буксировочный трос, прицепил его к машине, привязал к нему столбик и вырвал его ко всем чертям. Задолбали. По-моему все начинается с вот таких вот столбиков. Пока мы позволяем над собой так издеваться, а власти закрывают на эти издевательства глаза, то ничего хорошего на этой базе безвластия и безразличия создать практически невозможно.