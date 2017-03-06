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Разуть глаза
Разуть глаза 6.03 20:14 число просмотров 840
evo-lutio
 
Разуть глаза - это значит посмотреть на ситуацию без предвзятости, без привычного шаблона, сменить ракурс зрения.

Это позволит увидеть много интересных и необычных вещей.

Уметь разувать свои собственные глаза - отличный навык, это позволяет все время расширять картину мира.

Вот как вы расширяете свои финансовые и профессиональные возможности, как вы стремитесь расширить жилплощадь и круг полезных связей, так и картину мира можно расширять до бесконечности. Возможности такого расширения нескончаемы, а большинство людей ходят все время по одному и тому же кругу из-за инертности и ради ложного комфорта.

Не меньше, чем от узости собственного восприятия и замыленности собственного взгляда, люди страдают от предвзятого восприятия тех и теми, кто им очень нравится (а они не очень). Если свой собственный взгляд еще можно кое-как расширить (меняя точку зрения) и смыть с него мыло (отказываясь от привычных установок), что делать с другими взглядами, не ясно. Видят в тебе верблюда и пойди докажи, что ты не он. Речами такое доказать невозможно.

Как отмыть свой замыленный взгляд, я расскажу в следующий раз.

А сейчас расскажу, как избежать чужих предубеждений. Как вынуть бананы из ушей человека - потом. А сейчас - как разуть чужие глаза.

Обувку чужих глаз можно условно разделить на несколько видов.

1. Кеды

2. Каблуки

3. Тапки

4. Ласты


Каждый вид обуви - шаблон, в рамках которого вас привыкли воспринимать. Этот шаблон нужно сломать. В идеале - не сломать, а тонко и изящно разогнуть несколько звеньев замкнутой цепи и красиво выйти.

1. Кеды

Вас привыкли воспринимать как друга. Это френдзона. Во френдзоне нет ничего плохого, одно только хорошее, когда вы тоже воспринимаете человека как друга. Если же вы влюблены, а в вас никак не видят мужчину или женщину, а одно только бесполое дружелюбное нечто (в кедах), это может быть большой проблемой. И не просто проблемой. Такая френдзона - гиблое место, в ней можно завязнуть на года и утратить гендерные признаки, то есть стать бесполым не только для любимого, а для всех остальных. Это происходит потому, что, любя человека, мы наделяем его особыми правами по формированию своей персоны - собственного образа в собственных глазах. Вы его любите и очень хотите, а он к вам относится по-дружески. Из-за такого дисбаланса ваша сексуальная самооценка падает и сексапил в глазах других тоже разрушается.

Поэтому вы должны либо срочно разуть человеку глаза, сняв с его глаз (с картинки своей персоны в его глазах) кеды, либо отойти от него на достаточно безопасную дистанции (на дистанции влияние на вашу самооценку намного меньше). Можно, кстати, делать то и другое почти одновременно.

Чтобы снять кеды, вам нужно начать себя вести "не как друг". Это не значит, что вы должны предать или подставить человека. Не надо добродушные кеды менять на кирзовые сапоги и вместо друга становиться врагом (так иногда поступают некоторые браконьеры, но это экстрим). Лучше всего остаться в положительном поле восприятия, но постараться выйти из зоны "только дружба" ближе к романтике.

Самое главное - перестать быть жилеткой. Это важно для мужчин и для женщин, застрявших во френдзоне.

Дело даже не в том, что вы сидите и обтекаете, когда вам рассказывают про своих любовниц и любовников, что вы теряете половую идентификацию, когда на вас смотрят как на подушку, которой можно доверить все секреты, что вы не хотите, но все-таки возбуждаетесь от описания сексуальных подробностей и от ревности, развивая в себе мазохизм и теряя самоуважение. Дело не только в этом, хотя в этом - в первую очередь.

Но дело еще в том, что человек не чувствует себя рядом с вами в той роли, которая могла бы вызвать романтические ассоциации. Особенно актуально это, когда он ноет, перечисляет все свои сомнения, физиологические подробности описывает. Вы влюблены и вас это будоражит, а он в вас не влюблен и его это наоборот отталкивает, хотя он сам это все и говорит. "У него большой, - рассказывает вам девушка. - И мне больно, но я делаю вид, что мои стоны от удовольствия". Или "У меня всю ночь стоял, - рассказывает вам парень. - Но кончить я почему-то не смог". Вас такие картины могут будоражить и даже возбуждать (скорее всего огорчать и бесить, а возбуждать спустя время), а рассказчика совсем не возбуждает, когда он предстает как человек с проблемами, а не огненная чувственная стихия, каким он любит выглядеть в романтической обстановке.

Это не преграда для уже влюбленного человека (для влюбленного мало что преграда, даже помогать любимому промывать желудок и вызывать рвоту над унитазом он может находить чем-то приятным), а для невлюбленного все антиромантичное и антисексуальное - дополнительная преграда (порог или перекат на пути потока).

Не важно, как вы откажетесь от роли жилетки. Лучше всего, если вы не будете говорить о своей бооли и ревности, уберете щипцы и скажете, что вам не интересно. Пусть он придумает себе ревность сам, вы этого не говорили. Не бойтесь оттолкнуть. Вы отталкиваете кеды и есть шанс, что вместо них появится нечто другое. А если и не появится, кеды вам тоже не нужны.

Но не быть жилеткой и добрым дружеским плечом пополам с сервис-зоной - мало, чтобы снять кеды. Босыми глаза человека все равно не останутся, вам будет навязано какое-то амплуа.

Если вы мужчина, покажите себя дерзким и смелым, можно даже немного грубым, но не по отношению к вашей даме, а то нарветесь на пику. Классическое "спасти даму от хулиганов" из ералашей и анекдотов действительно работает хорошо. Если она испугалась, а вы нет и тем более оказали ей мужественную поддержку, она может посмотреть на вас чуть снизу и "как девочка", и это на какое-то время снимет с ее глаз кеды. Правильный импульс вы можете укрепить (главное - не липнете сразу к ее юбке как малыш, а то вернете кеды назад).

Научите ее водить машину, мотоцикл, кататься на лыжах, подниматься в горы, делать то, что она не умеет или умеет хуже вас, что-то, обучение чему связано с подъемом норадреналина (чувством опасности). Сам по себе адреналин и норадреналин никого не возбуждают (часто наоборот, отвлекают от секса), но если в состоянии страха или риска женщина может опереться на вас, она скорее всего увидит в вас яркие гендерные признаки, то есть снимет с глаз кеды. На некоторое время снимет и здесь вам откроется поток, который вы не должны прозевать.

Отлично работает появление другой, симпатизирующей вам девушки. Если ОЗ девушки больше, чем ОЗ вашей любимой (это практически нереально, обычно вы и до той не дотягиваете, особенно посидев во френдзоне и опустившись) или не намного меньше, снятие кед вам обеспечено. Но и любая симпатизирующая вам девушка, даже с меньшей ОЗ, тоже действует положительно. Только тянуться к вам должна она, а не вы. Главная ошибка застрявших во френдзоне - пытаться пробудить ревность, обращая на других внимание. Нет, если к вам другая безразлична, а вы к ней липнете, ваша СЗ в поле избранницы падает еще ниже, появляется даже брезгливость. До этого вашу липкость в свою сторону кое-как терпели, а теперь она начинает возмущать, ведь вы липнете и к другим тоже, а к вам и там безразличны. Поэтому постарайтесь скрыть любое влечение в сторону тех, кому вы не нужны, а в сторону тех, кто вам симпатизирует, проявлять влечения меньше, чем они. Тогда вашей избраннице будет легко заметить в вас объективно интересного мужчину и снять с глаз кеды.

Все перечисленное и другое тоже легко нейтрализуется щипцами. То есть будь вы даже дерзкий и красивый мачо, на которого смотрят другие девушки, кеды останутся на месте, если вы то и дело обвиняете избранницу, что у нее нет чувств или она общается с другими мужчинами. Уберите щипцы. Ловить момент и пытаться склонять к сексу можно, а говорить о чувствах из френдзоны нельзя. Но склонять к сексу надо осторожно. Если на лице девушки отвращение или страх, оставьте ее в покое, не липнете со своим сексом. Дождитесь, когда она даст вам хотя бы знак (хотя знаки из гиблого места распознаются плохо, за знаки всякая ерунда принимается).

Что касается женщин во френдзоне, для них тактика иная. Надо избегать роли наставницы мужчины, делать из него наставника тоже не стоит, если сам не предлагает чему-то научить. Нельзя быть ни мамашей, ни из него лепить себе мамашу, это сделает френдзону глубже. (Обратите внимание, когда есть влечение все это можно, и наставницей быть и даже мамашей иногда. Осторожность нужна, когда хочется раскачать именно нулевое влечение или отрицательное, то есть физическое отторжение).

Поклонники оказывают положительное влияние (правда поклонников у женщины, застрявшей во френдзоне у любимого, становится вскоре ноль целых), но правила для женщин еще жестче. Она должна выглядеть практически равнодушной, ни в коем случае не кокетничать и не подманивать мужчин на глазах избранника. Иначе у него будет еще большее отвращение (ненужная и липкая, да еще липнет к другим, которым тоже не нужна).

Для женщины лучший способ снять с глаз мужчины кеды - подавать избраннику легкие сексуальные сигналы и отступать, добившись от него ответных жестов. При первом же собственном сексуальном импульсе большинство мужчин легко проявляются. То есть как только он действительно обратит внимание, что вы привлекательная женщина, он сейчас же подойдет поближе или даже коснется вас, обнимет, похвалит, фривольно пошутит. В этот момент нужно отступить. Это не должно выглядеть как отторжение, это должно быть скромное и тонкое "не нужно меня волновать, ты ведь со мной просто дружишь". Только не произносите такой фразы, это будет уже совсем не тонко и совсем не скромно. Просто отойдите, смущенно, дав ему понять свое волнение и желание вернуть себе контроль. Ему может захотеться лишить вас контроля.

Снятие кед с глаз человека (и выход из френдзоны) для женщины с одной стороны труден, а с другой стороны прост. Труден - потому что сфера влияния находится не в области слов и поступков как при выходе мужчины, а в области невербальных сигналов, прост - потому что, действуя правильно, выйти довольно легко (если разница ОЗ не слишком большая и мужчина свободен). Как только у мужчины появился первый импульс и вы его не погасили ответной атакой или хуже того щипцами, он уже не остановится. Его влечение будет нарастать, и ваш сексапил в его глазах (и ваших собственных) начнет увеличиваться. Вам станет проще нравиться ему и не только ему. Многие голову ломают, как рыбачкам удается так быстро и легко "клеить" мужчин. Вот так.

Рыбачки не падают во френдзону, они с самого начала выращивают малейший сексуальный импульс симпатичного им мужчины системой правильных реакций (одобряющих, ответных или отступающих, смотря по ситуации) в стабильное и сильное влечение. Действуя правильно с первого взгляда это сделать намного проще, чем выползать на четвереньках из гиблого места, куда вас успели отправить (навесили ярлык, обули глаза в кеды, поставили на романтике крест).

Мужчина-рыба тонкую игру рыбачки даже заметить не способен (когда его бросят, корона придумает хищный торт), он уверен, что влюбился сам, а женщина отозвалась (в общем-то, так и есть, по большому счету). Мужчина-рыбак игру рыбачки заметит, но с удовольствием на нее отзовется и ей тоже крышу сорвет (если он рыбак). Тонкая игра так же желательна для обоих в начале любви, как важно не просто механически заняться сексом при первом же импульсе, а вырастить обоюдное влечение посильней, чтобы удовольствие было как можно больше.

На этом пока остановлюсь.

В следующий раз расскажу, как снять с глаз избранника другую обувь

2. Каблуки (его восприятие вас как "только любовницы", для секс-онли, а не серьезных отношений, и ее восприятие вас как ухажера и рыцаря, не для секса и не для отношений)

3. Тапки (родственное отношение, которое возникает у большинства супругов с годами брака, особенно в дефолте, и мешает романтике и сексу)

4. Ласты (восприятие вас как рапанов, валяющихся на дне, на которых рыбачить неинтересно)

А пока давайте про кеды с вами поговорим.

Была такая проблема когда-нибудь? Выходили из френдзоны?
 
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