Валентина Терешкова:"Вместо приземления был заложен подъем орбиты..." 6.03 14:55 1082 nikolaeva



Её постоянно рвало в полёте, при приземлении она сильно ударилась головой, но не это было самое страшное.



"В корабле был допущен просчет - он был сориентирован так, что вместо приземления был заложен подъем орбиты, в результате чего я бы не смогла вернуться обратно на Землю. Эту ошибку в первые же сутки я заметила и доложила Сергею Павловичу Королеву, а он и Юрий Гагарин держали со мной связь. Это позволило решить проблему", - спустя много лет, наконец рассказала Валентина Терешкова то, что просили её держать в тайне.



Как позже выяснилось, Терешкова во время полета и в самом деле чувствовала себя неважно. "На вторые сутки появились ноющие боли на правой голени, а на третьи сутки это уже беспокоило. Гермошлем мешал, давил на плечо. Шлемофон давил на левое ухо. Поясные датчики мне не мешали. Под датчиком на голове ощущались зуд и боль", - сообщила она по прилете в своем докладе.



Кроме того, проблемы были и с пищеварением. Как призналась Терешкова, ее тошнило - "из-за пищи, а не из-за вестибулярного расстройства": "Хлеб очень сухой, я его не ела, хотелось черного хлеба, картошки и лука".



Правда, сама Терешкова не любит говорить о трудностях полёта, не нравится ей, что пишут об этом в прессе:"Если бы мне было так плохо, как говорят, разве смогла бы я выполнить намеченную программу?"



Правда, приземление тоже прошло не совсем гладко. После катапультирования Терешкова увидела под собой озеро. Его требовалось перелететь, отрегулировав место приземления парашютными стропами, но силы были на исходе:



"Никогда не забуду: подо мной огромное поле, рядом — озеро. И я думаю: «Неужели приводнюсь?» Одну-единственную женщину запустили в космос, и та в озеро угодила. Но был очень сильный ветер, и меня отнесло в сторону. Это сейчас спускаемый аппарат еще находится в воздухе, а вертолеты уже вокруг него летают. Тогда нам нужно было по рации при помощи азбуки Морзе сообщить о своем местонахождении".











Через несколько дней Терешкова получит замечание за то, что, совершив посадку, раздала местным жителям, окружившим ее, все бортовые запасы продуктов, а сама пила кумыс и ела пищу, принесенную казахами. И это после трех суток голодания! Кроме того, она попыталась прибраться внутри аппарата. Эти действия исказили истинную картину (нарушена чистота эксперимента), и ученые были лишены возможности объективно оценить состояние Терешковой и обстановку внутри корабля.



А я вот понимаю это: настоящая женщина первым делом постарается навести порядок, а то перед людьми стыдно! :)



Сегодня у Валентины Терешковой день рождения! Ура ей!















После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. Обсудить в блоге автора