На Алтае у уральской воспитательницы появилась подруга по несчастью. 52-летняя Ольга Быструхина живет в маленькой деревне Сёйка. Ее здесь знают все. Ольга Дмитриевна – креативный постановщик в местном дворце культуры. Именно она ответственна за все хороводы и пляски, которыми славится ДК. А в качестве хобби Быструхина осваивает Интернет. Ее любимая соцсеть – «ВКонтакте». Обычно она выкладывает там шутки-прибаутки типа «Не будь унылым г., будь озорной какашкой», да рапортует о семейных радостях (например, что внук родился). Но однажды черт дернул женщину поделиться ссылкой на статью «Обращение к сибирякам и россиянам». Прокуратура уверяет, что в статье имелись призывы к сибирякам отделиться от России и стать самостоятельным государством. За ссылку на публикацию, «разжигающую политическую ненависть», Быструхиной дали полтора года тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком. - У меня все нормально с головой, - поделилась с «КП»-Екатеринбург Ольга Дмитриевна. – В статье, которой я поделилась, не было явных призывов к насилию. Там говорилось, что регионы должны иметь больше возможностей самостоятельно решать, как распоряжаться своими бюджетом, налогами и людскими ресурсами. Я с этим согласна. А на меня уголовное дело завели! Следствие шло целый год. Нервов у меня не хватило доказывать, что я не дурак. Мне сказали, что если я признаю свою вину, мне дадут условный срок. А в противном случае мне грозил штраф в сто тысяч рублей. Откуда у меня такие деньги? У меня зарплата 4 тысячи. Вот я и пошла на сделку.