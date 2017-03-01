Олег, инженер из Латвии, очень переживает по поводу никудышней оппозиции в России. Олег живет в Лондоне.

Александра из Казахстана, автор макаронной запеканки с колбасным сыром, недовольна "рожами" на фотоснимках с шествия в память о Немцове.

Василий из Украины, ретранслятор украинского же политика-"регионала" Вилкула, тонко намекает, что на шествии вообще никого не было.

Нина, училась в МГУ, теперь живет в Цюрихе, считает, что шествия не нужны, а нужны молебны, хотя неизвестно, нужен ли молебен в этом конкретном случае.

Ирина, спортивный тренер, зрительница Russia Today, живет в Тарту и верит, что все шествия кем-то проплачены.

Олег из глубинки Владимирской области (с портретом Сталина в шапке профиля) говорит, что все это ерунда, потому что он лично не знает ни одного человека, который ходил бы на такие мероприятия.

Елена, которая очень гордится Лавровым и Чуркиным, но живет все-таки в Риге, делится своим негодованием относительно того, что на могиле Немцова нет митинга, а в центре Москвы есть.

Олег, интернет-борец с "укронацистами" из Мурманска, указывает, как мало людей пришло на шествие в Волгограде.

Николай, тихий провинциальный антисемит с Сахалина, видит в шествии происки евреев.

Рашиду, азербайджанцу из Баку, очень смешно видеть на фотографиях флаг Украины. Сам Рашид живет в немецком Брауншвейге.

Дмитрий, импозантный воркутинский пейнтбольщик с фотками из Копенгагена, утверждает, что "вам всем на мойдан надо".

Анатолий из Еревана, сейчас живет в Москве, напоминает, что "Крым наш".

Тамара из Железнодорожного, простые и постные блюда на каждый день, увидела в шествии превосходство русских над "свидомыми".

Юрий, чье лицо чуть шире двуглавого орла, которым он украсил свой профиль, охарактеризовал участников мероприятия как бездельников.

Валерий, патриот из Владивостока, который умудрился сделать пять ошибок, включая одну в собственном имени, призывает к суду за надругательство над государственными символами.

Светлана из Калининграда, "педагогич. работник", говорит, что это всё "Навальный проплаченеый аменикосами".

Ирина заявляет, что все участники шествия дураки, потому что "Путин защищает вас и всю Россию". Ирина родом из Алматы и живет на Кипре.

Из общего негативного потока таких комментов примерно треть. Остальные две трети написаны аккаунтами без публикаций, любителями селфи и людьми с кошками на аватарках. А может быть, и кошками.