За почти 15 лет моего активного блоггерства я тысячу раз слышала от разных людей, что я "слишком откровенна", "занимаюсь душевным эксгибиционизмом" и так далее.

Я вам вот что скажу. В школе Кеннеди в Гарварде на курсе по лидерству мы рассказываем в классе на 80 человек такие личные истории, которые я бы никогда не рискнула опубликовать в своих русскоязычных аккаунтах.

Почему мы это делаем в классе? Потому что мы пытаемся нащупать и осознать свою мотивацию. Хочешь понять, что для тебя по-настоящему важно? Подумай, что у тебя болит. Скажем, один парень хочет делать проект по поддержке людей с ментальными расстройствами, потому что у него у самого биполярка. Одна женщина делает проект по профилактике ВИЧ/СПИД, потому что у нее близкий родственник умер от СПИДа. И так далее. Это всё очень тяжелые личные истории, и я свою историю смогла рассказать в классе, но вряд ли смогу написать тут.

Поразительно, насколько у многих русских людей искаженные представления о себе и о внешнем мире. Скажем, от россиян я постоянно слышала, что американцы неискренние, что у них фальшивые улыбки и они никогда по-честному не говорят о своих проблемах, тем более с малознакомыми людьми. Не то, что мы, русские! Мы-то душевные, искренние, настоящие, готовые с первым встречным поговорить о сокровенном.

Знали бы вы, как это далеко от правды. И в России, и в США есть очень разные люди и социальные группы, но если сравнивать, скажем, академическую гуманитарную среду, то в Бостоне я себя чувствую гораздо лучше: здесь можно говорить на очень личные темы, и никто тебя не осудит. Здесь тебя учат не скрывать свою уязвимость, а обращать ее в силу. Каждая травма, неудача, потеря - это опыт, которого не нужно стыдиться. На этом построен и курс по лидерству, и курс по публичным выступлениям. Людей учат создавать безопасную атмосферу в группе, чтобы каждый мог раскрыться и получить поддержку или замечания в очень корректной форме.

В России совсем по-другому. Даже в компаниях своих либеральных знакомых я не чувствовала себя в безопасности. Многие личные темы, такие, как гендер, депрессия, сексуальность, просто небезопасно поднимать, потому что можно нарваться на крайне агрессивную реакцию и обесценивание.

Я могу рассказать свою историю в классе восьмидесяти незнакомым людям из разных стран. Я могу опубликовать ее в фейсбуке для закрытой группы из 50 проверенных друзей. Но я не могу рассказать ее сотням русских знакомых, которых знаю лично.

Такая вот русская душевность.