Как известно, в России школьники всегда пишут ручкой. Может сейчас что-то изменилось, но в мое время прям с первого класса все было по хардкору – вот тебе ручка, пиши ей прописи.

А, например, те люди, которые прошли через горнило европейского школьного образования, говорят, что в школе они всю дорогу писали строго карандашом, а ручку использовал только учитель для исправлений. Казалось бы, какая разница? А разница, друзья мои, космическая. Дело в том, что когда какой-нибудь финский Вилле писал карандашом и ошибался в слове varapuheenjohtaja, то этот самый Вилле, обнаружив ошибку, всегда мог стереть хоть все слово и написать его заново правильно. И получал за свою работу высший балл. А когда российский ребенок делал ошибку, ему приходилось все зачеркивать, и если ошибок им было сделано и обнаружено много, то учительница потом яростно трясла тетрадью и говорила:

- Ну что за мазня?! А?! Это что за мазню ты мне сдал!? В результате, даже если ребенок сам нашел все ошибки еще до сдачи работы и поправил их, ему лепили жирный трояк или снисходительную четверку с минусом и припечатывали словом «Грязь!». Пусть даже с точки зрения правильности выполнения задания там все было прекрасно. В чем тут глобальная разница:

Когда ребенок пишет карандашом, он не боится ошибиться – ведь ошибку легко исправить. Подтер, переписал и готово. Ребенок понимает, что ошибаться не страшно. Когда ребенок пишет ручкой, он в ужасе. Если ручка пишет слишком жирно, то сделав неосторожное движение, можно все размазать! Если он сделает ошибку, ему придется ЗАЧЕРКНУТЬ и надписать сверху или сбоку! А это сделает тетрадь грязной! Это кошмар. Это доводит девочек-отличниц до истеричной дрожи. А, например, моя учительница в начальной школе – суровая как бронепоезд педагог советской закалки - могла взять тетрадь, где было много зачеркиваний и исправлений, брезгливо пролистать, а потом разорвать к чертям собачьим, и останки швырнуть на парту ее красного до ушей владельца. Которому теперь предстояло увлекательное занятие - переписывать всю тетрадь с самого начала. Поэтому российский ребенок сразу приучался к тому, что ошибки – это страшно. Ошибки неизбежно ведут к снижению оценки – это раз. Ошибки ведут к тому, что надо все переделывать с самого начала – это два. И тысячи девочек-отличниц, которые, глотая слезы, сидели до часу ночи и переписывали по четвертому разу свои домашние работы из-за крохотной помарки могут вам об этом рассказать. Это карандаш позволяет исправить ошибку так, будто ее и не было, а ручка нет – ручка жестока. С ней каждая помарка – это стигма и клеймо. Вот они твои ошибочки, все как на ладони! Ну и что, что исправил? Уже все, поезд ушел. Уже МАЗНЯ. Поэтому, в итоге мы получаем человека, который боится ошибок. Боится их признавать, боится брать за них ответственность, а так же предпочитает принцип: «кто много делает – тот много ошибается» - а потому лучше делать как можно меньше и инициативы не проявлять – еще сделаешь чего-нибудь не то, а на тебя наорут. Нет, я лучше в сторонке постою. Моя хата с краю. Вот такая вот педагогическая поэма. А казалось бы, сущая ерунда – карандаши, ручки. Подумаешь.