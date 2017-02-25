Сегодня в самом центре Токио прямо на тротуаре милые девушки мне пытались всучить сверкающие бокалы то ли с Дом Периньон, то ли со Вдовой Клико. Я не большой любитель шампанского, да еще малость опаздывал на умеренно важную встречу - хотя, конечно, день был теплый и чего бы не выпить легкого игристого? Но бокалы на бегу отклонил, на встречу успел, а потом заподозрил неладное, поскольку чудеса продолжились. Молодые люди на центральных токийских тротуарах провозглашали невиданные скидки на выпить-закусить в прилегающих классных заведениях, ранее не склонных к демпингу. Мне совали в руки какие-то невероятно увесистые бесплатные бутылки с шампунями и купоны с реальными скидками в места, куда я действительно готов пойти. Озадаченный Вася выбрел на Гиндзу и все понял: на универмаге "Мицукоси" висел гигантский баннер - Premium Friday. Как я мог забыть!

Сегодня же первая последняя пятница каждого месяца! А штаб акул капитала, Федерация японского бизнеса Кэйданрэн, требует превратить этот день в праздник! Главари предпринимательского мира призывают своих коллег из частного сектора сделать последнюю пятницу каждого месяца подобием Кристмаса и Хэллоуина с буйством коммерции и выдумки! И отпускать по этому поводу всех работников не позже трех часов дня, чтобы они влились в круговорот веселья и покупок. Затея ясная - поднять объемы потребительского потребления, но скептики бурчат. Ведь 80 процентов японского бизнеса - это мелкие и средние фирмы, им трудно будет отпускать работающих пораньше, там ведь все рассчитано по завязку. Короче, посмотрим, что будет, но на обратном пути я проявил милосердие к милой девушке, которая призывала прохожих к своему вагончику, где разливали Дом Периньон. Отхлебнув из узкого бокала, Вася завел глаза к голубому, но тусклому небу и манерно изрек: "Да, французское шампанское подходит к февральской токийской погоде!" Девица захлопала в ладошки и предложила налить еще. Вася отказался, а по дороге ему всучили еще и купон на шоу кибернетических девушек-андроидов с 70- процентной скидкой. Всю жизнь буду раскаиваться, если не пойду.