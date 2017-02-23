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Итоги Берлинале
Итоги Берлинале 23.02 13:14 число просмотров 1013
Sam Klebanov
 
А теперь более подробные комментарии об итогах Берлинале без претензии на детальный критический разбор.
Во-первых, Кауримсяки на которого многие делали ставку. Да, "По ту сторону надежды" - хороший фильм и Аки явно на пике формы. Для тех, кто не знает про что: про немолодого коммивояжера, который переквалифицируется во владельца ресторана и про беженца из Сирии, с которыми его сводит судьба. В общем фильм о том, что хорошие люди потому и хорошие что готовы помочь тем, кто попадает в беду и это самый естественный и правильный способ жить в этом мире. Возможно, это первый фильм Каурисмяки, где герои пользуются смартфонами и компьютерами, и точно первый, где используется новостная хроника. Действие происходит не в придуманной режиссером вселенной, а здесь и сейчас. Конечно, такое кино сегодня очень актуально и необходимо, потому что в стереотипном европейском сознании уже сложился образ беженцев, как некой гомогенной и агрессивной массы, угрожающей устоявшемуся порядку. И тем более актуально, после того как Трамп назвал их "very bad people with bad intentions". Тут же Халед - живой человек переживший личную трагедию, ему некуда возвращаться и который мечтает начать новую жизнь в мирной и спокойной Финляндии. В некотором роде, это продолжение "Гавра", только ещё более политически актуальное. Но при всём уважении к Каурисмяки, трудно не заметить, что "финская" часть фильма искрится множеством тонких остроумных деталей и богатством оттенков, а "мигрантская" - написана широкими мазками, как будто по материалам газетных статей. Особенно это заметно с учетом моего личного опыта прохождения системы приёма беженцев - там, поверьте мне, уж точно не меньшее буйство красок, чем в тихой финской жизни. Но для Каурисмяки это не слишком знакомая и понятная фактура и это чувствуется - фильм получается довольно неровным. Впрочем, достоинств в нём явно больше чем недостатков и приз за лучшую режиссуру Аки Каурисмяки получил совершенно заслуженно, хотя, кажется, он были им сильно разочарован и даже не поднялся за наградой на сцену.
Про фильм "Фелисите" критики писали не очень активно, но он входил в мои личные фавориты и я рад его Гран-при. История такая: героиня - витальная пышногрудая тётка, работающая певицей в кабаке на окраине города, где любят отдыхать местные пролетарии. Она сходится с одним из завсегдатаев кабака, холодильных дел мастером, который на протяжении всего фильма безуспешно пытается починить её холодильник, и периодически загуливает с другими бабами. А между тем её сын попадает в аварию на украденном мотоцикле, в довольно убогой районной больнице ему отказываются делать операцию, пока мама не заплатит неподъёмный аванс за лечение и полфильма Фелисите (так зовут героиню) носится по родственниками и знакомым в отчаянных поисках денег и даже вламывается в богатые дома и умоляет хозяев о помощи. По идее вся эта история могла бы легко происходить в России, где-нибудь в Тагиле, или Южном Бутово, но действие фильма разворачивается в Конго, где уровень социальных проблем оказывается довольно близким, но музыка в пролетарских кабаках намного лучше и зажигательнее (в России это был бы, наверное, какой-нибудь блатной шансон). В фильме есть то, что берлинским отборщикам довольно трудно найти в российском кино: сильная и эмоциональная человеческая история вписанная в историю страны и картину общества. Ну и, конечно, отличная героиня, которая несёт на себе весь фильм, и даже удачные эксперименты с формой, например, периодически вступающий в дело классический хор (где героиня, кажется, тоже иногда поёт), перекидывающий мостик к греческой трагедии. И ещё из фильма можно узнать такую трогательную деталь: в Конго общепринятое обращение к мужчинам и женщинам - это "мама" и "папа", вне зависимости от наличия у них детей. 
"О теле и душе" мне действительно понравился больше всего на этом фестивале - удивительная картина, где за внешней суховатой ироничностью и сдержанностью скрывается чувственность, ранимость и обнажённая эмоциональность. Главная героиня - контролер качества на мясокомбинате - напоминает одновременно и Сагу Норен из "Моста" и Лизбет Салландер из "Миллениума" - странная закомплексованная девушка без чувства юмора, принимающая и говорящая всё всерьёз и наделённая феноменальной памятью. Это совершенно замечательная и необычная история любви, рассказанная одновременно и предельно реалистично (на грани натурализма в сценах на бойне) и в то же время поэтично и метафорично, с тонким юмором и мастерским обыгрыванием напряжения на стыках душевного и телесного начала. 
Ну и "Фантастическая женщина" Себастиана Лелло тоже очень хороша - драма молодой трансгендерной героини, потерявшей любимого человека и находящейся в постоянном конфликте собственного видения самой себя и того, как видит её большинство окружающих (которые на самом деле видят не "её", а "его").
"След зверя" Агнешки Холланд - безбашенный "деревенский детектив" о престарелой активистке борьбы за права животных в польской глубинке. Всё очень остроумно и изобретательно, хотя безумие периодически бьёт через край, но это, наверное, и хорошо, хотя иногда и раздражает. И опять же, как любят в Берлине, да и вообще в современном серьёзном кино - человеческая история, вписанная в картину общества и его социальных проблем и язв. И это, конечно, замечательно, что практически живой классик Агнешка Холланда получает приз Альфреда Бауэра за новаторство в кино. 
Моя единственная претензия к призу за главную мужскую роль - мне кажется неправильным, когда награждаются столь посредственные фильмы, как немецкая "Яркая ночь". Те более, что роль как роль, не лучше многих других. Как будто просто хотели поощрить хозяев фестиваля. Уж по мне бы лучше Йозефу Хадеру дали за "Дикую мышь" - тем более, что там герои тоже по немецки говорят, правда они австрийцы. 
Насчёт серебряного медведя за женскую роль ничего сказать не могу - фильм не посмотрел, но, кажется, все его хвалят, фильмы Хонг Сан-су мне обычно нравятся, а то, что Ким Мин-хи прекрасная актриса мы знаем ещё по "Служанке".
В общем, по-моему, Пол Верховен продемонстрировал судейство "уровня Спилберг". И это особенно символично после того, как жюри Джорджа Миллера (возможно худшее за последние годы) оставило без наград его великолепный фильм "Она". Многие знакомые критики, жаловались, что в жюри сплошные актёры, которые непонятно что нарешают (хотя Диего Луна ещё и режиссёр) но в итоге всё сложилось очень удачно, приятно когда фестивали заканчиваются на такой позитивной ноте и награды находят героев. Правда на все хорошие фильмы призов не хватает и в этом году мой личный приз "Лучший фильм фестиваля, оставшийся без наград" достаётся анимационному китайском нуару "Желаем приятного дня" о путешествии сумки с деньгами, украденными у криминального босса. Мы этом "мультике" наверняка ещё не раз услышим.
 
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