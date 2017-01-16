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Не ешьте на ночь свой мозг
Не ешьте на ночь свой мозг 16.01 11:58 число просмотров 65
Аркадий Бабченко
 
 
Ни фига себе... Я ж вам говорю, жизнь - лучший сценарист. Чак Поланик грызет локти в сторонке.
Вы, конечно, помните этот коврик с пластмассовыми иголочками. Свой аппликатор Иван Иванович Кузнецов назвал "ипликатором" исключительно для отличия. Слово это ни фига не значит. Как и сам коврик, утыканный иголками. Нет, усилить кровообращение и немного снять боль в спине он может. Но это может и вареный кирпич.
Все остальное - полная антинаучная ахинея. Которую изобрел челябинский учитель музыки, когда травил тараканов дустом, вдохнул его, сжег себе легкие, услышал про акупунктуру (которая сама по себе антинаучная ахинея, плацебо), решил, что челябинские мужики настолько суровы, что с отдельными иголочками не заморачиваются, дырявиться, так уж полностью, натыкал иголок в пенопласт, в результате чего и стал считать, что излечился именно благодаря своему коврику.
Он настолько поехал головой на этом своем ипликаторе - что, впрочем, немудрено, вспомните телевидение в конце восьмидесятых, начале девяностых: Чумак, Кашпировский, НЛО, аум-сенрикё, уринотерапия, заряженные тазики, гомеопатия, экстрасенсорика, Кыштымский карлик, Ангар-18, торсионные поля, циркониевые браслеты, телепатия и прочий бред, тут кому хочешь голову заклинит - так вот, он настолько верил в чудодейственность своего гениального изобретения, что когда бандюки похитили его жену и потребовали в обмен на её жизнь патент на утыканный иголками коврик, он не согласился. Жену убили.
А в две тысячи пятом году Иван Иванович Кузнецов, желая излечить все болезни мира с помощью своего ипликатора, изобрел вакуумный скафандр, утыканный иголками уже изнутри. Залез в него. После первого же сеанса почуствовал боль в сердце. Решил излечить её вторым сеансом. Ну а чем же еще? Не помогло. Значит, третим. И сразу же четвертым. А после пятого он умер. В своем скафандре. Потому что человек в вакууме не живет, хоть тыкай в него иголками, хоть не тыкай.
В итоге иступленная вера безумного фанатика унесла непосредственно две жизни. Это если не считать тех, кто, прыгая по коврику с иголками, запустил болезни до неоперабельной стадии.
Но дело по оболваниванию масс всевозможными ипликаторами, которые населению тыкают прямо в гипоталамус, не только живет и пахнет, а разрослось до таких масштабов, что прытким бизнесменам девяностых, делавшим деньги на безобидном по современным меркам коврике безумного петрика - всего два трупа - даже и не снилось.
Не ешьте на ночь свой мозг. По возможности старайтесь избегать этого.
 
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