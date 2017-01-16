Лайфхак. Как сэкономить на продуктах до 50% денег 16.01 11:55 54 think-head Не секрет, что за последнее время многие продукты сильно подорожали и магазины стали съедать гораздо более существенную часть семейного бюджета. Многие начали экономить. Однако есть один общеевропейский способ серьезно экономить на покупках, доступный жителям крупных городов. Возможно, вы раньше о нем не знали.









Как москвич, расскажу Вам эту стратегию на примере Москвы. У нас в городе существует несколько крупных продуктовых сетей - Перекресток, Пятерочка, 7-й континент, Ашан, Дикси и прочее. В среднем раз в неделю (некоторые реже) сети меняют список своих акционных товаров - товаров, на который распространяются скидки 20-50%. Обычно скидки на эти продукты реальные и вы имеете возможность взять сыр, мясо, молоко серьезно дешевле, чем сделали бы это в обычное время. Для скидок подбираются продукты из всех основных групп товаров - молочное, колбасное, вода, соки, закуски, алкоголь, овощи, фрукты, кондитерка, шампуни и тд. Понятно, что скидка будет не на 20 видов колбас, а только на 2-3.



Если вы хотите серьезно сэкономить, но ваша задача - закупаться продуктами только по акциям. Делается это просто. Каждую неделю вы заходите в один из магазинов сети или на их сайт и берете/выбираете все, что там есть из того, что вы употребляете. Например, вы увидели пельмени, которые едите, со скидкой. Возможно, вы сейчас их не хотите покупать или что-то еще. Но вы все равно покупаете 2-3 пачки. Так вы набираете все товары. Далее тоже самое проделывается в другом магазине другой сети, где уже совсем другой ассортимент акционных товаров. 2-3 сети и вам холодильник и морозильник полны продуктов по самой выгодной цене. И вы их набираете впрок. Если срок годности позволяет, то берите больше - 5-6 упаковок.



Через неделю поход по магазинам повторяется и вы закупаетесь тем, что там появилось на этой неделе. В итоге у образуется существенный продуктовый и не только (полотенца, моющие средства, бритвенные принадлежности) запас, а тратите вы на продукты нам 20-50% меньше.



Эта практика пришла к нам с Запада, где в домах присутствуют большие кладовые и где не принято приезжать в магазин только за батоном хлеба и упаковкой масла. Там закупаются надолго. Так и тут, вы просто пользуетесь удачным моментом для покупок и закупаетесь впрок. И это, кстати, существенно экономит время. Вы ходите в магазин не каждый вечер после работы, а всего раз в неделю. Пользуйтесь! Обсудить в блоге автора