Составили список 10 „околоправославных” фондов. Православные не означают, что патриаршие. Более того, патриарх Кирилл зачастую выступает обычным „просителем”, обращаясь в них.



Самым богатым православным фондом до 2015 года считался якунинский Фонд Андрея Первозванного. Что понятно - финансирование фонда шло из средств РЖД, что позволяло не только финансировать общественно-культурные проекты, но ежегодно изготовлять бриллиантовые звезды и раздавать своим героям.

Сам Фонд Андрея Первозванного создали еще в 1992 году. Изначально фонд действовал под патронажем патриарха Алексия и „красных директоров”. Активное участие в деятельности фонда принимали люди спикера Совета Федерации Строева.

С начала 2000х фонд стал финансировавться семьей Якуниных через Фонд целевого капитала „Истоки”.

У фонда было несколько глобальных проектов. Собственно Фонд писал новую идеологию России - сословную, с опорой на традиционные ценности, с порядком и законом. И объяснял необходимость создания нового дворянства, которое хотел воспитывать и окормлять.

Из международной глобалистики - Фонд выстроил особые отношения с Иерусалимской православной церковью и патриархом Феофилом. Через Фонд осуществлялись контакты с Палестинской автономией.

Руководство Фонда (Якунин и сенатор Щеблыгин) являются великими командорами Ордена рыцарей Святого Гроба.

В 1992 году создана европейская коммуникационая площадка „Диалог цивилизаций”. Ее основателями стали Якунин и бывший Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер.

Фонд Андрея Первозванного поддерживает Императорский дом Романовых во главе с великой княгиней Марией и князем Георгием. Устраивал вечера с домом Гогенцоллернов.

Фонд активно участвовал в финансировании монастырей на Афоне; восстановлении Соловецкого и Валаамского монастырей.

Среди инициатив Фонда: археологические раскопки на Старой Ладоги (тут была задумка найти основание русской государственности) ; создание сети военно-патриотических лагерей, строительство храмов Александру Невскому вдоль российской границы.

Отношения с патриархом Кириллом, по разговорам, были у Фонда Андрея Первозванного несколько натянутые. Постепенно контакты наладились, но доверия так и не возникло.





Фонд святителя Василия Великого создан в 2007 году Константином Малофеевым как частный фонд. В попечительский совет входят помощник Президента Игорь Щеголев, епископ Тихон Шевкунов, Сергей Пален- директор женевской финансовой компании и супруг наследницы компании Fiat Маргариты Аньелли де Пален, Зураб Чавчавадзе и Никита Михалков.

Основным идеологом Фонда является Александр Дугин. С 2010 Фонд осуществляет поддержку Сретенской духовной семинарии. Огромное влияние на политику Фонда имеет епископ Тихон Шевкунов, Фонд финансирует все „манежные” выставки епископа и его интернет-проекты.

В 2011 Фонд учредил Лигу безопасного Интернета. Фонд финансирует телеканал Царьград. Активно пропагандирует идею восстановления монаршества и избрание новой царской династии.

Реализует проекты в Крыму и в Донбассе. Фонд сотрудничает с „европейской правой”.

Фонд поддерживает „британскую ветвь” дома Романовых, сотрудничает с аристократическими фамилиями Британии, Испании, Италии, с наследниками „белой эмиграции” Одним из самых закрытых „православных обществ”, вхождение в которое может означать кадровый рост, является Русское Афонское общество. Оно создано в 2005 году под патронажем Георгия Полтавченко. Начиная с 2006 года, Общество принимает участие в восстановлении объектов Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Оказывается помощь афонским монастырям - Симонопетра, Кутлумуш, Святого Павла, Хиландар, Зограф, монашеские келии Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Провата) и Святого Николая «Буразери», в Карули, а также калива «Вознесение Господне» на ските Святой Анны.

Общество Афон финансирует Ипатьевский мужской монастырь в Костроме; Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде; Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь (Истра); Мамонтова пустынь в Тамбовской области, храмы в Плесе.

Георгий Полтавченко возглавляет попечительский совет Русского афонского общества, членом которого можно стать, только посетив гору Афон.

В состав Русского Афонского общества входит практически все руководство Петербурга, полпред Беглов, ряд губернаторов центральной России, костяк общества составили бывшие офицеры налоговой полиции и ФСКН.



Императорское православное палестинское общество занимается управлением и возвращением российской собственности на территории Иерусалима и Палестины; организацией паломнических поездок и контактами с православными церквями на территории Ближнего востока (Иерусалимская, Антиохийская). Общество возглавляет Сергей Степашин. Финансирование общества осуществляется государством, Транснефтью, Русснефтью, Уральской металлургической компанией, Корпорацией Урал. Фактически управляет проектами общества митрополит Марк, глава Финансового управления РПЦ и человек из ближайшего окружения патриарха Кирилла. .Активно в работе общества участвует миссия РПЦ в Иерусалиме, сотрудники МИД. Текущую работу ведет Елена Агапова, бывший помощник Степашина по счетной палате, в 1992-помощник министра обороны Грачева и пресс-секретарь Министра обороны до 2002 года.



Одна из наиболее влиятельных структур в окружении патриарха Кирилла Благотворительный фонд Серафима Саровского. Создан в 2005 году под патронажем Росатома. Занимается восстановлением Серафимо-Дивеевского женского монастыря и церквей Нижегородской епархии. Финансирует Московскую духовную академию. Попечительский совет возглавляет Сергей Кириенко. В совет входят: Алексей захаров-Президент рекрутингового портала Superjob .ru, академик Илькаев из МИФИ, Никита Мишин-акционер ведущего частного оператора на российском рынке железнодорожных грузоперевозок Globaltrans, Ярослав Скворцов-декан факультета международной журналистики МГИМО. Активное участие в деятельности фонда принимает митрополит Нижегородский Георгий (Данилов), бывший эконом Сергиевой Лавры. По слухам, реальное управление фондом осуществляет настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), весьма влиятельный персонаж в окружении патриарха Кирилла. Фонд реализует проект „Православная инициатива”.

Считается, что „дивеевские” конфликтуют с „афонскими”.





Фонд Александра Невского создан питерскими предприятиями ВПК и отставными силовиками. Попечительский совет возглавляет губернатор Петербурга Полтавченко. Среди членов попечительсвкого совета - советник президента Вениамин Яковлев, бывший руководитель Рособоронзаказа Сергей Маев, Франц Клинцевич. Среди проектов - строительство трёх современных оздоровительных комплексов Крым-Алтай-Карелия, строительство жилого комплекса для ветеранов.

патриархия практически влияния на деятельность фонда не имеет. А этот фонд считается „личным Фондом патриарха”:

Фонд единства православных народов создан в 1995 году и его возглавляет профессор Валерий Алексеев, до 2003 советник председателя ГосДумы. Фонд организует работу некой Межпарламентской Ассамблеи Православия. Фонд ведет программу “Голоса православной России”, предусматривающую выступлений российских хоровых коллективов, исполняющих русскую духовную музыку. Фонд по распоряжению патриарха финансирует строительство храмов и православных школ. Ежегодно присуждает патриаршую премию.



Фонд Храма Христа Спасителя создан в 1994 и занимается сбором средств для функционирования здания храма, проведения культурных мероприятий и организации мероприятий. Сопредседателями фонда являются патриарх Кирилл и мэр Собянин. В совет фонда входят Беглов и Колокольцев.



Фонд Григория Богослова создан в 2009 году и является личным фондом митрополита Илариона, Главы ОВЦС РПЦ. Финансирование фонда осуществляет из личных средств владельца фармацевтического концерна „Протек” Вадима Якунина. Возглавляет фонд Леонид Севастьянов. В его биографии - обучение в Григорианском университете в Риме (Папский Григорианский Университет, другое название «Римская коллегия» — иезуитский университет в Риме), обучение в Университете Джорджтауна в Вашингтоне — старейшем университете католической конгрегации на территории США. Фонд реализует проект возрождения „святынь Ростова Великого”. Но основная статья расходов- финансирование издания книг митрополита Илариона и организация его концертов.



Фонд социально-культурных инициатив или фонд Светланы Медведевой. Создан в 2008 году. Реализует совместно с РПЦ программу "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России”. Среди проектов фонда - День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии), программа борьбы с абортами. Сотрудничает с „Почтой России”. Источники финансирования закрыты.