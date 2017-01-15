Кулинарные фильмы, часть 4 15.01 13:04 134 rebro-a-dama Если в первых двух моих обзорах фильмы были и хорошие, и плохие, в третьем - спорные, то в этом я бы рекомендовала посмотреть три из пяти - ОДНОЗНАЧНО.



Тут будет и сказочный фильм, и классический кулинарный, и романтический, и нудный, и даже фильм-повторюшка. ))))

























"Ешь. Молись. Люби". Пересматривала и готовила пасту с мясным рагу. ))) Джулия Робертс играет женщину, которая в тридцать с хреном лет вдруг решает, что не знает, кто она и что ей в жизни надо. Принимает решение - отправиться развеяться, поискать себя в путешествии. Страны показаны талантливо, со всеми изюминками колорита, ради этого только уже стоит посмотреть этот фильм, если вдруг вы его не видели. Ну а лично мне сюжет не очень симпатичен, не люблю, когда человек собирает подряд религиозные практики по принципу "все флаги в гости к нам".















"Принцеса специй". Если вы любите индийское кино - смотрите однозначно. Фильм сказочный, про магию специй, особые способности девушки и тд и тп. Смотрится размеренно, спокойно, сюжет без интриг и острых моментов. Если б мне было лет 14, понравился бы, сейчас не в моем вкусе, мало динамики, эмоций. Но красиво снято, факт!















"ШЕФ". Как кулинарный фильм - шикарен, можно сказать, идеален. Актерский состав на все сто. Встретились два одиночества два повара, фанатики своего дела, и образовали тандем, против которого, по закону жанра, борются кулинарные критики и прочие злопыхатели. Тут есть и кухня, и любовь, и хэппи энд. Лично мне немного мало было съемок самого процесса приготовления, крупных планов, все больше показывали финальные штрихи оформления. Приятный фильм, под который вкусно отдохнуть. ))















"Тост". Редкое кино, которое меня на слезу пробило, когда мальчик начал понимать, что мама умирает и они делают Рождество раньше времени. Приятный фильм, такая ретро-красота в каждом кадре. Люблю вдохновляющие фильмы, например, в процессе просмотра я нашла рецепт того самого лимонного десерта - меренги и планирую на днях набраться смелости и приготовить его. Если не видели этот фильм - посмотрите, рекомендую. О, не сказала главного - это реальная история жизни одного из самых знаменитых поваров Великобритании.













"Любовь и кухня". Скалка и ограничение "+16" как бэ намекают... Но нет. )) Легкий, банальный, не сильно интересный. Фоном под готовку на кухне вполне пойдет, ибо смотреть там особо нечего.













"Вкус жизни". Если вам нравится "Неотразимая Марта" - то это то же самое. )))) Лица другие, сценарий тот же. Посмотреть даже ради того, чтобы сравнить с интересом два фильма - я так и сделала. Фильмы одинаковые и разные и оба - отличные. Даже не знаю, какой мне больше понравился, честно. =)







Вкусной готовки!

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