  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Новогодний Шерлок
7.01 число просмотров 5065 число записей 43
 
Болотное дело
29.12 число просмотров 249053 число записей 655
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2667 число записей 19
 
Дорогомиловский госпереворот
28.12 число просмотров 1298 число записей 7
 
Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1458 число записей 7
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Крушение Ту-154
7.01 число просмотров 5405 число записей 24
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5299 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 2984 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2667 число записей 19
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2588 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Кулинарные фильмы, часть 4
Кулинарные фильмы, часть 4 15.01 13:04 число просмотров 134
rebro-a-dama
 
Если в первых двух моих обзорах фильмы были и хорошие, и плохие, в третьем - спорные, то в этом я бы рекомендовала посмотреть три из пяти - ОДНОЗНАЧНО.

Тут будет и сказочный фильм, и классический кулинарный, и романтический, и нудный, и даже фильм-повторюшка. ))))



Картинки по запросу еда








"Ешь. Молись. Люби". Пересматривала и готовила пасту с мясным рагу. ))) Джулия Робертс играет женщину, которая в тридцать с хреном лет вдруг решает, что не знает, кто она и что ей в жизни надо. Принимает решение - отправиться развеяться, поискать себя в путешествии. Страны показаны талантливо, со всеми изюминками колорита, ради этого только уже стоит посмотреть этот фильм, если вдруг вы его не видели. Ну а лично мне сюжет не очень симпатичен, не люблю, когда человек собирает подряд религиозные практики по принципу "все флаги в гости к нам".




kinopoisk.ru


"Принцеса специй". Если вы любите индийское кино - смотрите однозначно. Фильм сказочный, про магию специй, особые способности девушки и тд и тп. Смотрится размеренно, спокойно, сюжет без интриг и острых моментов. Если б мне было лет 14, понравился бы, сейчас не в моем вкусе, мало динамики, эмоций. Но красиво снято, факт!







"ШЕФ". Как кулинарный фильм - шикарен, можно сказать, идеален. Актерский состав на все сто. Встретились два одиночества два повара, фанатики своего дела, и образовали тандем, против которого, по закону жанра, борются кулинарные критики и прочие злопыхатели. Тут есть и кухня, и любовь, и хэппи энд. Лично мне немного мало было съемок самого процесса приготовления, крупных планов, все больше показывали финальные штрихи оформления. Приятный фильм, под который вкусно отдохнуть. ))







"Тост". Редкое кино, которое меня на слезу пробило, когда мальчик начал понимать, что мама умирает и они делают Рождество раньше времени. Приятный фильм, такая ретро-красота в каждом кадре. Люблю вдохновляющие фильмы, например, в процессе просмотра я нашла рецепт того самого лимонного десерта - меренги и планирую на днях набраться смелости и приготовить его. Если не видели этот фильм - посмотрите, рекомендую. О, не сказала главного - это реальная история жизни одного из самых знаменитых поваров Великобритании.






"Любовь и кухня". Скалка и ограничение "+16" как бэ намекают... Но нет. )) Легкий, банальный, не сильно интересный. Фоном под готовку на кухне вполне пойдет, ибо смотреть там особо нечего.






"Вкус жизни". Если вам нравится "Неотразимая Марта" - то это то же самое. )))) Лица другие, сценарий тот же. Посмотреть даже ради того, чтобы сравнить с интересом два фильма - я так и сделала. Фильмы одинаковые и разные и оба - отличные. Даже не знаю, какой мне больше понравился, честно. =)



Вкусной готовки!
Приятного просмотра!
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Помогите донести
blogЕвгений Левкович    14.01 13:31 |  число просмотров 1070
Помогите донести Кто бы мог подумать, что я буду просить за жену солиста хора имени Александрова. Она, Надежда Столяр, в больнице сейчас. И сама просит о помощи. Как отказать?
 
Новый удар Америки
blogМихаил Касьянов    14.01 12:47 |  число просмотров 1081
Новый удар Америки Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России. Отменить закон будет крайне сложно даже лояльной американской администрации
 
Я славно отметила День российской печати
www.facebook.com    14.01 12:47 |  число просмотров 608
Я славно отметила День российской печати Главному редактору местного СМИ из Нижнего Новгорода прокололи колеса на машине, а также разбросали листовки с осуждением за неправильную скорбь
 
Хируг на Гайдаровском форуме
blogНавальный    14.01 12:32 |  число просмотров 969
Хируг на Гайдаровском форуме Вчерашний мой ругательный пост про "гайдаровский форум" потерял всякий смысл. Потому что сегодня на форуме выступает байкер Хирург и надо уже не ругаться, а получать удовольствие
 
Нагадить в последний момент
blogAlexander Podrabinek    14.01 11:56 |  число просмотров 726
Нагадить в последний момент Это удалось уходящему президенту США Бараку Обаме. Белый Дом объявил об отмене политики «сухих и мокрых ног» в отношении кубинских беженцев
 
все записи
Выбор редактора
А за чей счет банкет?
blogDmitry Gudkov    13.01 11:01 |  число просмотров 880
А за чей счет банкет? РПЦ щедро отказалась от платы за вход в Исаакий: все бесплатно, только отдайте. Однако билеты отменят, собор оставят в собственности города, а РПЦ будет просто им «пользоваться». Это означает, что траты лягут на бюджет
 
Нехорошие украинцы запретили у себя хороший "Дождь"
blogMichael Pojarsky    13.01 10:46 |  число просмотров 757
Нехорошие украинцы запретили у себя хороший "Дождь" Украинская публика она чего такая нервная? Ну возможно к этому имеет какое-то отношение тот факт, что им уже пару лет из зоны АТО гробы приходят
 
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра
blogЛеонид Волков    12.01 21:37 |  число просмотров 1019
Мэрия Москвы потратила 6.7 млрд рублей — годовой бюджет областного центра Только на светодиодные "грядки" (довольно сомнительный, надо сказать, декоративный элемент) мэрия Москвы потратила 1.7 млрд рублей. На 68 грядок. Это годовой бюджет стотысячного города
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
15 суток за ноги под одеялом
Александр Полозов  15.01 10:55 |  число просмотров 147
15 суток за ноги под одеялом Евгения Чудновец рассказала правозащитникам, за что была отправлена на полмесяца в «яму»
Интервью Александра Сокурова: "Если Европа начнет сыпаться, мы не устоим"
Светлана Конеген  11.01 22:42 |  число просмотров 814
Интервью Александра Сокурова: "Если Европа начнет сыпаться, мы не устоим" По нашему сегодняшнему опыту, все женщины, попадающие в парламент, являются инициаторами наиболее жестокосердных законов. Самые крайние, жестокие идеи исходят именно от правительствующих женщин. Пока для нас это – теневая история, но из тени она в любой момент может выйти на свет.
все записи
События
Крушение Ту-154
7.01 |  число просмотров 5405
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5065
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6624
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1551
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3229
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012