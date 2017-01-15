|Кулинарные фильмы, часть 4
|15.01 13:04
|134
|rebro-a-dama
|Если в первых двух моих обзорах фильмы были и хорошие, и плохие, в третьем - спорные, то в этом я бы рекомендовала посмотреть три из пяти - ОДНОЗНАЧНО.
Тут будет и сказочный фильм, и классический кулинарный, и романтический, и нудный, и даже фильм-повторюшка. ))))
"Ешь. Молись. Люби". Пересматривала и готовила пасту с мясным рагу. ))) Джулия Робертс играет женщину, которая в тридцать с хреном лет вдруг решает, что не знает, кто она и что ей в жизни надо. Принимает решение - отправиться развеяться, поискать себя в путешествии. Страны показаны талантливо, со всеми изюминками колорита, ради этого только уже стоит посмотреть этот фильм, если вдруг вы его не видели. Ну а лично мне сюжет не очень симпатичен, не люблю, когда человек собирает подряд религиозные практики по принципу "все флаги в гости к нам".
"Принцеса специй". Если вы любите индийское кино - смотрите однозначно. Фильм сказочный, про магию специй, особые способности девушки и тд и тп. Смотрится размеренно, спокойно, сюжет без интриг и острых моментов. Если б мне было лет 14, понравился бы, сейчас не в моем вкусе, мало динамики, эмоций. Но красиво снято, факт!
"ШЕФ". Как кулинарный фильм - шикарен, можно сказать, идеален. Актерский состав на все сто. Встретились
"Тост". Редкое кино, которое меня на слезу пробило, когда мальчик начал понимать, что мама умирает и они делают Рождество раньше времени. Приятный фильм, такая ретро-красота в каждом кадре. Люблю вдохновляющие фильмы, например, в процессе просмотра я нашла рецепт того самого лимонного десерта - меренги и планирую на днях набраться смелости и приготовить его. Если не видели этот фильм - посмотрите, рекомендую. О, не сказала главного - это реальная история жизни одного из самых знаменитых поваров Великобритании.
"Любовь и кухня". Скалка и ограничение "+16" как бэ намекают... Но нет. )) Легкий, банальный, не сильно интересный. Фоном под готовку на кухне вполне пойдет, ибо смотреть там особо нечего.
"Вкус жизни". Если вам нравится "Неотразимая Марта" - то это то же самое. )))) Лица другие, сценарий тот же. Посмотреть даже ради того, чтобы сравнить с интересом два фильма - я так и сделала. Фильмы одинаковые и разные и оба - отличные. Даже не знаю, какой мне больше понравился, честно. =)
Вкусной готовки!
Приятного просмотра!
|Обсудить в блоге автора