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Искренность и корона
Искренность и корона 15.01 12:35 число просмотров 148
evo-lutio
 
Насколько вы лично можете позволить себе искреннее поведение и не пострадать?

Это зависит от вашего самоуважения.

Если самоуважения вам хватает, вы можете быть максимально искренними.

Если самоуважения у вас мало, а дыра на месте самоуважения прикрыта большой короной, ваша искренность может дорого вам обойтись. Но и фальшивое поведение вам тоже не поможет, ни удовольствия не принесет, ни пользы. Выход один - ограничивать свою искренность разумным путем и одновременно прокачивать самоуважение.

Чем больше прокачаете свое самоуважение, тем большую искренность себе сможете позволить.

Посмотрите, что происходит, когда человек в короне ведет себя очень искренне.

Его представления о себе искажены короной и, чем корона больше, тем больше искажены. Ему кажется, что все вокруг считают его солнышком, все понимают, какой он ценный приз. Искренние желания при таком самомнении: снизойти до каждого, дать совет, как завоевать его расположение, рассказать о своих потребностях. Но под короной человек не видит, что в реальности другой может быть не просто равнодушен, но и брезговать им. Корона не дает это заметить, особенно большая корона. И получается, что руководствуясь принципом искренности, человек выглядит глупо и навязчиво.

Представьте себе, что женщина решила быть искренней и признаться начальнику в том, что он ей очень нравится. Если бы у нее не было короны, она бы сообразила, что женатому начальнику не нужно такое. Без короны она бы и не влюбилась в человека с намного большей ОЗ без малейшего движения с его стороны, не накрутила бы себя до такой степени. Но в короне ОЗ - это пустяки. В короне собственная ОЗ кажется громадной за счет того великолепия, которое рисует корона. Не солнышко даже, а солнце! И движения встречные короне не нужны, она априори предполагает влечение в свою сторону от любого. Тем более и движения вообразить короне тоже раз плюнуть. Вон он как посмотрел, все понятно.

Корона делает человека беззащитным, поскольку он видит весь мир людей в роли своих подданных или своей паствы. И проявляя свои царские эмоции искренне, такой человек превращает себя во всеобщее посмешище.

Чем больше корона, тем больше выиграет человек, если будет руководствоваться логикой, а не ощущениями, правилами, а не желаниями. Хочется кинуться начальнику на шею, но это не принято на работе. Кажется, что он ждет признания в любви, но логично подождать от него первого шага.

Сердцу в короне верить нельзя, иначе корона затащит вас в такое гиблое место, где вы постепенно потеряете все силы (все), и не то что поправить настройки эго не сможете, на существование станет не хватать энергии, физически подорветесь, эмоционально истощитесь.

Уж лучше ограничивать свою искренность и не доверять себе полностью, пока у вас корона. Представьте, что в вас живет бес, как в Средневековье называли баги эго, или тот самый таракан, толстый и хитрый, и шепчет вам на ухо всякую муть. Вы думаете, что это шепчет ваша интуиция, что это сердце, которому надо верить. Но сердцу можно верить, когда оно точно за вас, когда у вас есть самоуважение и ваши желания не разрушительны для вашей личности, не превратят вас в чей-то корм.

Трудность заключается в том, что ограничивая себя во всех желаниях, вы утрачиваете спонтанность.

Но не надо думать, что слушая корону, вы спонтанность сохраняете. Нет! Утрачиваете вскоре, непременно и часто намного больше, оказываясь на самом дне ямы.

То есть выход не в том, чтобы запрещать себе искренность, и не в том, чтобы следовать инструкции, а в том, чтобы снять свою корону, и дальше уже поступить искренне, если получится. Если начнет получаться, результат будет тройным. И поступок верный, и спонтанность сохранится (причем полезная для вас спонтанность) и самоуважение вырастет.

Покажу, как, например, это можно сделать, практически.

Возьмем частую в последних письмах ситуацию секс-онли (с женатыми в том числе), на которую женщины соглашаются, а потом выбраться не могут (из-за короны соглашаются, из-за короны не могут выбраться).

Им кажется, что они поступают искренне, когда испытав влечение к случайному человеку, не откладывают его и тут же, прямо в машине, отдаются своим искренним чувствам. Им кажется, что и мужчина должен быть рад и благодарен, что ему не морочили голову, а сразу же искренне распахнулись. И они даже инициативу сами проявляют, чтобы мужчина еще больше обалдел от искренности женщины.

Что тут делает корона?

Она сообщает женщине несколько ложных фактов. 1)Она обалденная - в глазах мужчины, 2)он горит по отношению к ней, 3)такие смелые женщины - большая редкость, 4)каждый мужчина мечтает о такой страстной любовнице.

Без короны картина была бы другой. 1)Она обычная, мало знакомая ему тетка, 2)он, возможно, сексуально голоден, возможно, нет, но лично к ней он почти равнодушен, 3) таких "смелых" женщин - пруд пруди, за небольшие деньги или по пьяни, но многие и просто так, 4)мужчин настораживают неразборчивые женщины даже в качестве любовниц.

Как выглядит картина без короны знает любая женщина, на самом деле. Надо всего лишь представить, что вам задает вопрос... ваша дочь.

Представьте себя матерью и пусть ваша воображаемая дочь, похожая на вас, спросит, как поступить. И скажите ей как мать, заботясь не только о ее сиюминутном наслаждении в пелене иллюзий, а о ее репутации, о ее будущем самочувствии, о ее реальной самооценке и мотивации строить личную жизнь.

Большинство матерей воскликнут: "Да кто он такой!" и будут правы. Он никто, она ему никто, ее значимость для нее - ноль, его польза для нее пока очень сомнительна. А ее искреннее желание, скорее всего, относится не к нему, а к какой-то ее проекции, к какой-то ее иллюзии. А может быть это уже аддикция - секс в машине с незнакомцами или секс-онли с доставкой на дом, сексоголизм (сейчас это очень часто у женщин, раньше было почти только у мужчин), и тогда любой в циничной ситуации может вызывать такое искреннее желание, но эта искренность стоит столько же, сколько очень искреннее желание допить бутылку водки и отправиться за второй. Надо ли идти у него на поводу?

То есть чтобы снять корону, надо представить себя своей матерью. Или отцом, если вы мужчина. Не надо вспоминать реального родителя, представьте себя самого любящим отцом себе же и взгляните на ситуацию.

Скорее всего это будет взгляд без короны или почти без короны. Люди в коронах недаром недолюбливают своих родителей, это почти закон. Те вечно говорят им суровую правду вместо того, чтобы поддакивать их коронам. Это потому, что родители всегда думают о будущем детей, а корона - о сиюминутном кайфе в иллюзиях. Корона - злая мачеха, кормящая ядовитым снотворным яблочком. А любящая мать - реальная самооценка. Поэтому даже просто представить себя своим собственным родителем - довольно эффективный способ получить картину ситуации без иллюзий.

Хотя в самых запущенных случаях, корона настолько велика, что пускает корни даже в Супер-эго, захватывает как паук родительскую фигуру. И тогда женщина может представить себя своей матерью и все-таки сказать: "Делай то, что ты хочешь, ни в чем себе не отказывай, душа моя, весь мир к твоим ногам". Но это уже - совсем засада. Это настоящий дворцовый переворот. Как решать такую проблему, я расскажу потом.

Большинству людей помогает представить себя своим любящим и ответственным родителем и тем самым взглянуть на ситуацию без короны.

Если у вас есть какая-то небольшая проблема, которую вы решаете в данный момент и боитесь, что смотрите из-под короны, взгляните на нее взглядом родителя. Опишите разницу в двух словах между "искренним" желанием и родительским советом.
 
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