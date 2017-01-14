Любимая история последнего времени происходит в родном Саратове. Там сделали пешеходной одну из центральных улиц - Волжскую, стало довольно симпатично. Разумеется, все проходило под патронатом "Единой России" и главного саратовца всех времен Вячеслава Викторовича Володина. Привезли московских урбанистов. Урбанисты ходили по городу и говорили: а что это у вас тут такое уродливое? Его нужно снести и построить небоскреб как в Чикаго. Урбанистам говорили: у нас тут, простите, ТЭЦ, она дома топит, не виноватые мы, что советская власть так решила.

Короче, сделали Волжскую пешеходной по итогам. Какой-то гигант урабинистической мысли предложил расставить по улице бетонные шары весом по 150 килограмм каждый. Что они символизируют, я не знаю. Возможно, ничего. И тут началось: шары начали кататься, потому что их плохо закрепили. Про катающиеся шары стали писать местные издания и просто граждане в соцсетях. Шары стали городской повесткой дня. За шарами стали наблюдать в режиме онлайн: буквально как за любимцами в зоопарке. Шесть случаев катания шаров в 2016 году, еще два - в 2017-м. И вот сегодня очередной шар преодолел примерно полкилометра - и выкатился на Набережную Космонавтов, где его радостно и засекли горожане. "Столь долгое расстояние шар преодолел впервые", - с материнской гордостью пишет одно там мое любимое саратовское издание.