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Почему не надо вводить прогрессивный подоходный налог
Почему не надо вводить прогрессивный подоходный налог 14.01 12:20 число просмотров 236
Владимир Милов
 

В правительственных кругах формируется явная группировка в поддержку прогрессивного подоходного налога. Голодец и Ярик Кузьминов вот выступили: http://www.vestifinance.ru/articles/79821

"Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает целесообразным введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ: "Переход к прогрессивной шкале НДФЛ даст еще 1% ВВП. Думаю, что эта мера не должна быть подобием того, что есть в европейских странах - 50%, 49% верхний уровень доходов. Максимум 20% - верхний у 5% работников, получающих больше 150-200 тыс. руб. в месяц"

По данным Росстата (http://www.gks.ru/…/rosst…/ru/statistics/wages/labour_costs/#, "Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы"), в России мизерная доля работников - всего 3,2% - получает зарплаты 100 тысяч рублей в месяц и выше. Ну типа 300 миллиардов дополнительных можно будет за счет этого собрать, при условии что эти зарплаты не уйдут в тень хотя бы частично - а у наиболее высокооплачиваемых работников, как вы понимаете, наибольшие возможности для относительно легкого ухода в тень.

Идиотизм конечно полный, проффффессор Кузьминов конечно опустился ниже плинтуса уже.

На этом фоне они "переход к инновационной экономике" рекламируют и зазывают инвесторов в Россию.

(Повторю в миллионный раз, чем плох прогрессивный подоходный налог: http://www.milov.org/entry/2207. Кстати, как я и предполагал, в итоге доберутся до зарплат в 100 тысяч рублей, это вовсе не олигархическая зарплата, а обычный доход представителя среднего класса, проблема в том, что таких зарплат в России МАЛО, и должно быть больше, но прогрессивный НДФЛ работает как раз против этого!)
 
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