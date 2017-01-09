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Так чего же мы-то трындим, что народ не тот или страна
Так чего же мы-то трындим, что народ не тот или страна 9.01 12:26 число просмотров 527
Leonid Nikitinsky
 
Вчера, на Рождество, оказался я в 200 километрах от Москвы в одном уездном городке - не скажу, каком, чтобы никто не обиделся вдруг. Вечером в доме культуры городка давали местными силами концерт, и не хотелось мне туда идти, а уклониться было невозможно. И вот, какая-то старушенция читала свои стихи, и вынести это было трудно, хотя она была искренна; какие-то юные типа балерины танцевали; дьякон с женой затянули очень сентиментальную, но и трогательную балладу о любви, а местные батьки, появлявшиеся на сцене то впятером, то поодиночке, запевали то рождественский тропарь, а то вдруг совершенно светские песни. Зал из местных сидел, замерев, и бешено аплодировал местному неумелому духовому оркестру и батькам, сзади слышны были выкрики: "Отец Виталий! Солдата давай!"... Ощущение было, что я попал в детский сад, но ввиду церковного праздника все это представление было, пожалуй, излишне серьезно, хотя и вовсе не мрачно. Минут десять на экране показывали всех, кто в этом городке умер в прошлом году, все молча стояли и смотрели: имя, фамилия, где работал, лицо. Я тоже вспомнил, кого потерял. И, несомненно, это было лучше, чем прежние партийно-профсоюзные праздники, но не хватало сарказма, всегда при этом тайно присутствовавшего в задних рядах. Когда батьки налаживали церковное, никто в зале не крестился, и понятно было, что это они сами их так научили, чего зря и не к месту креститься-то. И ведь не встали эти батьки в позу, не сказали, насупившись, сами, мол приходите в храм, а вышли на сцену - как мне потом рассказали, в восьмой раз такой концерт у них на Рождество, а в августе еще ежегодно классическая музыка в парке на открытой сцене. Не то чтобы убогий тут народ, приодевшийся к празднику, несмотря на мороз, но взрослые, как дети. Все всё понимают только буквально, без подтекста. Кто, в самом деле, мог хорошо спеть, тот отсюда, конечно, уже уехал. А батьки-то что-то лепят из того, что есть, и не заморачиваются столичными мерками. И это то, что есть, становится лучше! Оно и смеяться научаться, хотя, может, лучше бы и не надо с этим спешить, опасная штука - взросление. Так чего же мы-то трындим, что народ не тот или страна, или музыка не та? Надо делать из того, что есть, и оно благодарно ответит. А может, и неблагодарно, но не стоит загадывать. Такую вот мысль для себя вынес, хоть, правду сказать, временам подмывало выйти покурить. С Рождеством прошедшим всех! Благословен еси, Боже, научи меня оправданием твоим!
 
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Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову?
blogstalic    9.01 18:20 |  число просмотров 291
Высока вероятность Вашего убийства. За что я подставляю свою голову? Да, я молчал. Я очень долго молчал, потому что боялся. Да, я трусил. Целых пять дней после того, как ко мне попали материалы о повышении закупочных цен на онкопрепараты в 11 раз за один год, я не спал и думал, а что будет, если я их опубликую?
 
Посягательства на йогу не допущу
blogSati Kazanova    9.01 12:20 |  число просмотров 530
Посягательства на йогу не допущу Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги) - нас могут запросто прийти и взять под арест??? Мы ведь прошли эпоху сталинизма
 
Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости"
blogМ.Х.Даудов    9.01 12:10 |  число просмотров 322
Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости" С длинным и петляющим, как змея, языком хитрого "Шведа" стравить между собой "кавказцев" с "алабаями" плёвое дело. Все зависит от харчей не всегда щедрого хозяина
 
"Рыбачка"-мошенница
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Два мальчика в СИЗО
blogАнна Каретникова    7.01 17:38 |  число просмотров 1048
Два мальчика в СИЗО Оба детдомовские. Подмосковье. 19 и 20 лет. Один из них, если верить, украл бутылку виски в магазине перед Новым годом
 
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#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред    4.01 11:32 |  число просмотров 1158
#ГдеИльдарДадин Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
 
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами
blogПавел Кудюкин    3.01 13:04 |  число просмотров 1720
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
 
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ
blogstalic    3.01 12:41 |  число просмотров 1516
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
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