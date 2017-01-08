|Жалко всех
|8.01 10:09
|115
|Maxim Kantor
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писать на фб нет времени, и смысла писать тоже нет:
1) ясно сказал, что политику путинской России считаю преступной - по отношению к народу России, в первую очередь
2) тем не менее, участвовать в поношении России полагаю непристойным. Радоваться бедам и трагедиям России - считаю низостью.
3) правление путинского олигархата и т.н. "новой элиты" считаю прямым следствием феодализации России. Разницы между либералами и патриотами не вижу. Результатом корпоративной т.н. либерализации (на деле этот процесс с либерализмом ничего общего не имел) стала фашизация. Это закономерно.
4) Схожие процессы идут во всем мире. Гниение большой империи (Российской социалистической империи) стало катализатором чудовищной реакции. Жадность и глупость победили повсеместно. Достижения европейского гуманизма оказались дезавуированы.
5) Происходящее в Америке - чудовищно. То, что крупнейшая демократия мира выбрала спекулянта главой страны - это унизительно для Америки. От Франции, Германии, Англии - хорошего не жду. Мир переживает тотальный кризис идеи демократии. Когда демократию скрестили с рынком - вышла гадость.
6) Многие говорят: неважно, кто именно президент - структура институтов демократии сделает невозможным его дурные поступки. Однако, если структура сделала возможным появление ничтожества и мерзавца в качестве главы мира, то цена такой структуры - невелика.
7) Искусство и культура стали рыночной дисциплиной, авангард - гламурной дрянью. Противопоставить войне и жадности - нечего.
8) Россия дурна; но и прочий мир - не лучше; левые стали правыми, а правые сошли с ума.
Работы много (пока)
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