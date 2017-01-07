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Вы мне скажете, что Путин виноват
Вы мне скажете, что Путин виноват 7.01 08:33 число просмотров 830
Mitya Aleshkovskiy
 

Вы меня не поймите неправильно. Я объехал половину земного шара, видел множество разных стран, но, по какой-то странной причине, именно после посещения Америки у меня в голове происходят какие-то тектонические сдвиги.

Всё, что есть тут возможно сделать у нас. Буквально всё. Нету никаких противоречий, чтобы у нас были хорошие дороги, вежливые полицейские, чтобы все хотели ехать к нам в страну, а не из нашей страны, чтобы наше кино было лучшим, чтобы наши машины были лучшими, чтобы наши самолеты были лучшими, чтобы наши ученые были самыми успешными, а наша экономика самой современной.

Короче, у нас нету никаких, вот то есть вообще, никаких препятствий для этого, кроме нашего собственного нежелания.

Вы мне скажете, что Путин виноват. А я вам скажу, что Путин и режим который он представляет это лишь результат нежелания нашего общества изменяться.

Вы мне скажете, что общество хочет изменяться? А я вам скажу, что в глобальном масштабе это крохи. Большинство ничего не хочет и не может, да и вообще, обычный человек не подозревает о том, что он "какой-то неправильный". Его такие слова обижают. Зато когда ты обычному человеку предлагаешь в обмен на какие-то социальные обязательства хорошие дороги, достойные зарплаты, приличную медицинскую помощь и так далее, то он сразу соглашается на это. Это же вопрос подхода.

Вы мне скажете, что нужна революция для изменений. А я вам скажу, что революция — это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.

Мы действительно должны изменить себя сами, иначе мы не изменим ничего. Никто не изменит нас за нас.

И мне кажется, что ключ к изменениям лежит в одной простой мысли: человеческая жизнь не является главной ценностью в нашем обществе. Как только мы поставим во главу угла человека и его жизнь, то общество поменяется навсегда.

В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность невозможно представить себе существование дорог без разделителя встречного движения, на которых погибают сотни тысяч людей в год. В таком обществе нельзя представить себе приоритет военного бюджета над бюджетом образовательным или медицинским. В таком обществе нельзя представить себе разговоры о морали, да-да, какая может быть мораль, если главное это человеческая жизнь? Вы же не спрашиваете у хирурга, который будет вас оперировать, в какой партии он состоит, с кем спит, и в какого бога верит?

В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность, невозможно представить себе практически ни одного из наших политиков. Ну правда, есть хоть один политик про которого мы можем честно сказать, что ему жизни людей важнее собственного кресла? Если такие и есть, то их единицы.

В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность, невозможно представить себе такое количество брошеных, больных, бездомных, несчастных людей. Все силы общества будут направлены на то, чтобы спасти их.

Этот список можно продолжать вечно.

Мы сами можем изменить свою собственную жизнь. Надо просто захотеть.

Любите людей. Цените жизнь. Нету ничего важнее.
 
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