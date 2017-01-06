

Властью, данной мне, провозглашаю "Молодого Папу" лучшим сериалом сезона.



Это особенно легко сделать, поскольку других практически не смотрел, кроме пары излюбленных да "Мира дикого Запада", о котором лучше промолчать.



Все претензии и негодования в адрес Паоло Соррентино считаю закономерными и неизбежными. Ведь он снял авторский сериал, по законам авторского кино, пренебрегая т.н. "увлекательностью" и продюсерским принципом шоураннерства. Правильно сделал, в топку их. А авторское всегда одним нравится сильно, других же бесит. Пусть бесит.



Однако не видеть виртуозность - не ремесло, но именно искусство, - с которым сделана каждая сцена и реплика, каждый эпизод и кадр "Молодого Папы" - значит не иметь глаз. Это просто уровень, который большинству режиссеров сегодня не по силам. И уровень рефлексии тоже, я настаиваю. Если вам неохота досматривать или разбираться, это (как говорил один мой одноклассник) ваши проблемы.



Также, по этому случаю, всех с наступающим очередным Рождеством.

