  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Рейтинг русофобов
26.12 число просмотров 1270 число записей 7
 
Дело Чудновец
25.12 число просмотров 1317 число записей 6
 
В День чекиста
25.12 число просмотров 458 число записей 5
 
"Чепушилы" Потомского
25.12 число просмотров 906 число записей 5
 
Поехавший ЖЖ
24.12 число просмотров 1200 число записей 11
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Крушение Ту-154
26.12 число просмотров 5013 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
23.12 число просмотров 3199 число записей 46
 
Анократия Шульман
6.01 число просмотров 3315 число записей 19
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2450 число записей 17
 
Убийство российского посла в Турции
23.12 число просмотров 2223 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Пусть бесит
Пусть бесит 6.01 08:47 число просмотров 228
Антон Долин
 

 
Властью, данной мне, провозглашаю "Молодого Папу" лучшим сериалом сезона.

Это особенно легко сделать, поскольку других практически не смотрел, кроме пары излюбленных да "Мира дикого Запада", о котором лучше промолчать.

Все претензии и негодования в адрес Паоло Соррентино считаю закономерными и неизбежными. Ведь он снял авторский сериал, по законам авторского кино, пренебрегая т.н. "увлекательностью" и продюсерским принципом шоураннерства. Правильно сделал, в топку их. А авторское всегда одним нравится сильно, других же бесит. Пусть бесит.

Однако не видеть виртуозность - не ремесло, но именно искусство, - с которым сделана каждая сцена и реплика, каждый эпизод и кадр "Молодого Папы" - значит не иметь глаз. Это просто уровень, который большинству режиссеров сегодня не по силам. И уровень рефлексии тоже, я настаиваю. Если вам неохота досматривать или разбираться, это (как говорил один мой одноклассник) ваши проблемы.

Также, по этому случаю, всех с наступающим очередным Рождеством.
 
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Судят за йогу
blogДмитрий Угай    6.01 13:01 |  число просмотров 378
Судят за йогу 22 октября в Санкт-Петербурге я был приглашён на фестиваль “Ведалайф” в ЛОФТ “Этажи”, чтобы провести для лекцию о видах йоги. Меня задержали и обвиняют в незаконной мессионерской деятельности.
 
Оптимизма пост
blogЛеонид Волков    6.01 12:59 |  число просмотров 384
Оптимизма пост Это ведь не секрет (и даже, наоборот, общее место) — Россия очень продвинутая страна в финтехе и электронных сервисах, во многих потребительских историях
 
Наш спор с Голосовым не вчера начался
blogЕкатерина Шульман    6.01 12:33 |  число просмотров 271
Наш спор с Голосовым не вчера начался Является ли спор о гибридных режимах схоластическим, как жалуются дорогие читатели? Разумеется, является - пришли к двум схоластам, и удивляетесь, что у них споры схоластические, ишь
 
#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред    4.01 11:32 |  число просмотров 813
#ГдеИльдарДадин Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
 
#ГдеИльдарДадин?
blogboris_vis    3.01 13:40 |  число просмотров 760
#ГдеИльдарДадин? Второй месяц, как нет никакой информации о том, где находится Ильдар Дадин. 2 декабря его этапировали из колонии ИК-7 в Сегеже, и с тех пор его родные ничего о нем не знают
 
все записи
Выбор редактора
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами
blogПавел Кудюкин    3.01 13:04 |  число просмотров 1262
Список депутатов Мосгордумы, проголосовавших за лишение избирателей права свободно встречаться со своими депутатами Надежда Бабкина, Михаил Балакин, Татьяна Батышева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Зоя Зотова, Ирина Ильичева, Лариса Картавцева, Татьяна Ломакина
 
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ
blogstalic    3.01 12:41 |  число просмотров 1113
Заявление А.Н.Махсона в ФСБ Как выразился один из проплаченных устроителей срача "Махсон строчит в ФСБ доносы на мэрию". Я попросил Анатолия Нахимовича, чтобы он прислал мне свой "донос"
 
Коллекция удивительных приговоров
blogАнна Каретникова    3.01 11:33 |  число просмотров 931
Коллекция удивительных приговоров Вслед за Катей на самокате и пытавшейся уехать домой рожать африканкой, встречайте нового члена клуба и почетного гостя нашего СИЗО - китайского гражданина, так и не сумевшего похитить бинокль
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Гибка, как гусеница, гибридная Россия
Дмитрий Губин, Екатерина Шульман  5.01 13:05 |  число просмотров 359
Гибка, как гусеница, гибридная Россия Режим будет трансформироваться — в первую очередь ради собственного выживания, считает политолог Екатерина Шульман
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Екатерина Мархулия, Алексей Пастушин, Светлана Дементьева, Альберт Кошкаров  29.12 11:27 |  число просмотров 891
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку Глава ФГКУ «Росвоенипотека», находящегося в ведении Минобороны, Владимир Шумилин скоро покинет ведомств
все записи
События
Крушение Ту-154
26.12 |  число просмотров 5013
Крушение Ту-154
В Черном море упал самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения
все записи
Кино
"Викинг"
5.01 |  число просмотров 1835
"Викинг"
В блогах обсуждают "российскую "Игру престолов" — фильм "Викинг" о пути к власти князя Владимира Святославовича. В первый день 2017 года он собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 6323
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1414
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3149
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012