Похмельная Москва очень милая 4.01 11:47 235 Andrey Loshak Похмельная Москва очень милая. Вчера часов в 11 вечера на бульварах видел, как пузатый дядька с радостным возгласом: "О, я его узнал!" взбежал на ступеньки к памятнику Есенина, растопырил руки и во весь голос запел "На московских изогнутых улицах". Пел он не очень умело, но громко и с большим чувством. Его спутница, дама средних лет, выглядела смущенной - импровизация явно застала ее врасплох. Проходившие мимо люди - вездесущие хипстеры, влюбленная киргизская парочка, буржуазное семейство с коляской, компания подвыпивших мужиков - останавливались и с улыбками слушали. К словам: "Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт" у памятника образовалась уже приличная толпа. Когда песня закончилась, раздались громкие аплодисменты и крики: "Браво! Давай еще!". Мужики трясли бутылкой виски и предлагали немедленно с ними выпить. Дама, уже ничуть не стесняясь, обняла толстяка за шею, поцеловала в губы и сказала с гордостью: "Какой ты у меня молодец!" Обсудить в блоге автора