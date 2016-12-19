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Хорошая женщина
Хорошая женщина 3.01 12:47 число просмотров 398
evo-lutio
 
В какой-то момент, годов с 80-ых прошлого века, а местами раньше, появились книги для женщин, где "хорошая девушка" противопоставлялась "стерве". Книги эти были (и до сих пор остаются) разными по качеству, но мысль проводилась одна: нельзя быть хорошей, мужчины любят стерв, нельзя быть хорошей, успешны в личной жизни только плохие.

Трюк был рассчитан на слом шаблона: "хорошее" = хорошо. Действительно, далеко не все, что люди считают хорошим, так уж хорошо. Избавляться от власти шаблонов полезно, однако ломка шаблонов часто имеет побочный эффект, вместе с развенчанием понятий, упраздняются сами ориентиры. То есть вместо того, чтобы написать "нет ничего хорошего в том, чтобы быть ленивой и пассивной" авторы подобных книг пишут: "стань плохой, перестань быть такой хорошей", то есть подвергают сомнению базовую социальную ценность, на которой строится человеческое общежитие: "люди платят добром за добро".

Нет никакой необходимости в том, чтобы называть безвольное женское поведение "хорошим" и призывать женщин становиться хуже. Нужно призывать женщин стать лучше, развив побольше воли и самоуважения.

Посмотрите, например, цитата из одной такой книги ( Шерри Аргов "Мужчины любят стерв"). Книга почти целиком состоит из таких фраз.

"В отличие от хорошей женщины стерва не терпит неуважения".

Кто и когда, в каком веке и в какой стране, писал, что не уважать себя - это очень хорошо?

Авторы популярных книг часто делают вид, что дерзко сражаются с традициями, хотя нет ничего революционного в мысли о достоинстве и самоуважении человека, это базовая добродетель с древнейших времен.

Посмотрите, что на самом деле произошло, благодаря эмпансипации женщин. Когда женщины были более зависимы от мужчин (тут надо заметить, что и мужчины тогда были намного более зависимы от рода и семьи, а не свободны как ветер), они подчинялись внешним правилам. Они не распоряжались своим телом, да и временем своим не распоряжались тоже. Влюбленная барышня не могла побежать на свидание, разве что дерзкая Ася у Тургенева, она не могла писать мужчине признания в любви, разве что отважная Татьяна у Пушкина. От всех таких поступков девушку защищала угроза бесчестья, однозначное общественное осуждение. Только плохая девушка могла легко решиться на такое, хотя писатели и боролись за право женщины любить и нарушать запреты, как Анна у Толстого.

Эмансипация и сексуальная революция сняли с женщин груз запретов, бегать на свидания стало легко, писать любовные письма - пожалуйста, сколько угодно, даже мужу изменять теперь почти можно, общественное мнение под поезд за это уже не толкнет. Внешние ограничения на романтическую активность сняты, а внутренних у большинства так и не появилось. Нет представления, что все хорошо только в меру, только соразмерно потребностям второй стороны. Раз маменька не удерживает, можно побежать и прилипнуть намертво к тому, кто приглянулся. Раз соседи не осудят, надо письма любовные строчить с утра до ночи. Раньше волю женщины заменял страх позора. Теперь позора нет, но воли тоже мало, поэтому делают то, что хочется сию минуту. Представления о том, что можно делать лишь то, что полезно и уместно, не сформировалось пока. Но все впереди.

И обратите внимание, какой получился парадокс. Когда-то хорошей называли женщину, соблюдающую правила, слушающуюся родителей. Почему сейчас авторы книг про стерв называют хорошими женщин, которые вообще никаких правил не соблюдают, ни внутренних, ни внешних, а подчиняются первому своему импульсу и идут на поводу у всех своих желаний, не обращая внимания даже на желания второй стороны?

Цитата из той же книги. "Например мужчина может сказать: "Дорогая, мне нужно время, чтобы разобраться в себе". Слишком хорошая женщина тут же скажет: "Пожалуйста, не бросай меня". Стерва никогда так не поступит. Она предложит ему собрать чемодан".

Человек сообщил, что не чувствует уверенного желания продолжать отношения. Что хорошего давить на его чувство вины и требовать остаться? Что стервозного в том, чтобы согласиться с его решением?

Еще цитата: "Он опоздал на свидание. Хорошая девушка подождет, позвонит на мобильный четыре раза и сообщит ему, что он должен больше ценить ее. Стерва подождет полчаса и займется собственными делами".

Что хорошего в том, чтобы названивать человеку, навязываться и требовать у него ценить себя? В этом есть какой-то альтруизм? Может быть гуманизм?

Почему хорошими женщинами из книги в книгу называются эгоистки и даже агрессорши, присваивающие человека как вещь, а стервами называются женщины, уважающие чужие границы?

Уважение другого человека невозможно без самоуважения. Нет своих границ, не замечаются и чужие. Именно поэтому самоуважение - самое хорошее человеческое качество, самое ценное и важное для социума, делающее человека полезным и приятным партнером. Именно в такого человека, независимо от пола, легче всего влюбиться, поскольку отношения с ним дают больше, чем отнимают.

Очень важно перестать считать свой эгоцентризм добротой. Эта подмена - самое опасное слепое пятно, и если от него не избавиться, невозможно разобраться в отношениях вообще.

Но зато как только вы по-настоящему осознаете, насколько дурно отсутствие самоуважение, не только для вас, а для всех, кто с вами общается, перестанете считать добротой свой эгоцентризм, ваши границы начнут формироваться. Пока вы считаете себя хорошей, а самоуважение относите к стервозности, сформировать границы будет очень трудно.

Некоторые думают, что обрести самоуважение очень сложно, что требуется годами работать над собой. Да нет. Иногда и пяти минут хватит, чтобы нащупать свое самоуважение и спросить у него, как поступить. И еще несколько минут нужно, чтобы поступить. А потом нужно несколько часов, чтобы утвердиться в том, что вы поступили правильно. И вот, ваше самоуважение сформировано. Начало положено. Теперь осталось обращаться к нему каждый раз и оно будет укрепляться.

И вот чтобы в течение пяти минут нащупать самоуважение, надо всего навсего осознать отвратительность своего поведения без самоуважения. Не боритесь со своей хорошестью, у вас ее не было и пока нет. Были бы вы хорошими, все бы у вас было хорошо в отношениях с людьми. У вас все плохо в отношениях, потому что вы ведете себя плохо по отношению к другому человеку, а не только к себе. Нет противопоставления между уважением и самоуважением, нет выбора. Это одно и то же.

Главное качество "стервы" (а на самом деле просто женщины с нормальными границами), которая описывается во всех таких книгах, это то, что она не ставит мужчину в центр своей жизни. Она занята своими делами, даже любя его, она рассчитывает на себя, и поэтому не бегает за ним, не липнет, не навязывается, не выносит ему мозг. По всей видимости, быть "хорошей" - это, встретив симпатичного человека, тут же назначить его ответственным за свой досуг, материально и эмоционально, а постепенно - за всю свою жизнь. Назначив его ответственным, надо ждать от него приглашений, а не дождавшись, начать требовать и ненавидеть его, потом умолять и заискивать, потом опять злиться. Что же в этом хорошего?

Самоуважение - это считать себя для себя достаточно важным, чтобы поставить свою фигуру в центр своей жизни, и достаточно сильным, чтобы опираться на себя. Надо ограничивать свои желания теми, которые вы сами можете удовлетворить. Если вы не зарабатываете на дорогие курорты, значит вам не должно туда страстно хотеться. В мире нет тех, кто обязан вам все предоставить по вашему требованию. Также нет людей, которые обязаны развлекать вас, когда вам скучно или грустно с собой. И ваша любовь не делает человека обязанным. Те женщины, которые считают, что они могут получить дополнительный комфорт за свою любовь, оказываются в ловушке. Они так хотят получить комфорт, что начинают навязывать любовь, как замерзшие лоточники уговаривают купить побыстрей свой товар, и очень скоро таким женщинам не то что давать что-то за любовь не хотят, но и бесплатно любви их не хотят и за их дополнительные услуги не хотят. То, что навязывается, никогда не ценится, оно всегда становится в тягость. Как только вы слишком вцепились во что-то чужое, вы начинаете сливать свое.

Чтобы нащупать самоуважение в конфликтной ситуации, просто спросите себя: не требуете ли вы у человека того, чего он не хочет или не может вам дать? И подумайте, обязан ли он вам это. Например, признает ли суд это ваше право? Если вы хотите внимания, любви, присутствия, одобрения, то суд не признает ваше право. Если вы хотите получить свою долю в общем имуществе, скорее всего да. Обнаружив, что права требовать у вас нет, не давите на человека. Ни слезами, ни ожиданиями, ни упреками. Обопритесь на себя, поищите себе другие опоры, не виснете. Вот это и называется самоуважение. Оно помогает вам расправить плечи и перестать вести себя как мокрая курица, то ноющая, то клюющая, а человеку позволяет взглянуть на вас с симпатией, а не с досадой.

И это никакого отношения не имеет к стервозности. И это точно то, что очень хорошо иметь каждому, независимо от пола.

Получается нащупать самоуважение в ситуации, когда очень сильно хочется получить любовь?

Только не пишите про деление бытовых и родительских обязанностей. Если никак не получается договориться в быту, надо делить быт на две разные территории, т.е. разводиться. А родительские обязанности, если не получается поделить, надо делить в суде. Нет такого вида скалочек, не ищите, которые бы заставили партнера подчиниться вам, если он твердо этого не хочет. А если пока колеблется, договаривайтесь, ищите компромисс, пробуйте, используйте все шансы перед разводом.

Вопрос, который я задаю, не касается материального и бытового. Я спрашиваю, удается ли нащупать самоуважение, когда хочется больше внимания и любви от другого человека? И что мешает его нащупать?
 
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