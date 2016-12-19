Стало известно, что Ахматова дважды выдвигалась на Нобелевскую премию 3.01 12:20 311 philologist Поэт Анна Ахматова дважды выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Ранее было известно, что ее кандидатура рассматривалась в 1965 году, но тогда премию писатель Михаил Шолохов. Во вторник стало известно, что в опубликованных Шведской академией архивных документах, которые традиционно держатся в секрете в течение 50 лет, говорится, что Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе и в 1966 году. Кандидатуру Ахматовой предложили слависты Гетеборгского университета в Швеции, однако, 5 марта того же года поэт скончалась, поэтому Нобелевский комитет вычеркнул ее из списков.





Анна Ахматова после присвоения ей звания почетного доктора Оксфордского университета, 1965 год. Wikimedia Commons



Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина, а также ставших в 1966 году Нобелевскими лауреатами израильского писателя Шмуэля Агнона (удостоен награды "за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами") и немецкой поэтессы Нелли Закс ( "за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа"). Обсудить в блоге автора