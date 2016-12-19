Лента принесла известие, что, мол, журналист Красовский нынче пел соловьем на RTVi о том какой Путин молодец, что борется с терроризмом (лол) в Сирии, в отличие от всякой бесхребетной Меркель. Многие почему-то ругаются, но я предлагаю поаплодировать - это же мастер-класс.



Что делать, если вы хотите вернуться/прибиться к кремлевской кормушке, но боитесь, что вас осудит оппозиционная общественность? Для начала нужно придумать себе какой-нибудь благотворительный мартышкин труд (мартышкин, потому что спасать десятки людей, пока это государство убивает тысячи - это он и есть): фонд для раковых больных, хоспис или вот СПИД.ЦЕНТР. Пиарьте начинание везде, где только можно! Как распиарите, идите на ТВ и начинайте лизать жопу Путину. Теперь на все вопросы можете отвечать, что вовсе не продались за рябчики с ананасами, а просто вынуждены "конструктивно сотрудничать" ради продолжения своей благородной общественной миссии. ПРОФИТ!!1



Пользуйтесь на здоровье. Можете благодарить за науку. В смысле Красовского, конечно, не меня.

