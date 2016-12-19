40 миллионов сафаровых 26.12 19:44 412 Александр Шмелев В январе 2004 года азербайджанский офицер Рамиль Сафаров приехал в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнёрство во имя мира", где, увидев армянского офицера Гургена Маргаряна, купил топор и отрубил спящему Маргаряну голову, вследствие чего стал абсолютным национальным героем Азербайджана. При этом ни Сафаров (1977 г.р.), ни Маргарян (1978 г.р.) непосредственного участия в карабахской войне не принимали и принимать не могли чисто по возрасту, но все равно: армянин, да еще имеющий отношение к армянским вооруженным силам - как не убить такого?!

Чуть менее трех лет назад - в феврале-апреле 2014-го - я неоднократно напоминал всем об этом случае, наивно рассчитывая достучаться до разума отечественных реваншистов: неужели, мол, вы хотите получить 40 миллионов таких сафаровых, что вы делаете, остановитесь. Но в ответ слышал одни смешки: ха-ха-ха, нечего нас запугивать, нашу армию будут встречать на Украине с цветами, даешь перекройку границ.

Зато теперь, как я вижу, те же самые товарищи удивляются: ничего себе, как, оказывается, украинцы нас ненавидят, совсем они человеческий облик потеряли, и откуда такая ненависть у них взялась, с чего?

Все-таки причинно-следственные связи всегда были самым слабым местом у реваншистов, прямо как у младенцев!

ПС: На всякий случай: то, что я всё это понимаю, не значит, что я это принимаю. Согласно моей личной этике, даже смерть непосредственного врага на поле боя - когда либо он тебя убьет, либо ты его - все равно не может являться поводом для радостных плясок, но лишь для печального молчания и последующей рефлексии. И все реальные фронтовики, которых я еще успел застать, это подтверждали, ни один из них не праздновал гибели тех вражеских солдат, которым он был свидетелем. Однако диванные воины в этом плане гораздо менее выдержаны, чем реальные... Обсудить в блоге автора