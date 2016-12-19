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Прикладная политология v.2: Путин и журналисты
Прикладная политология v.2: Путин и журналисты 25.12 15:55 число просмотров 265
Kristina Potupchik
 

После встречи Путина с деятелями культуры и правозащитниками я делала разбор того, насколько эффективно было их общение, и, помнится, ругалась и на культуру, и на СПЧ. Так вот, после общения президента с журналистами, вынуждена взять свои слова назад. Даже дети на "Прямых линиях" задают Путину более содержательные и острые вопросы. Девяносто процентов того, о чем спрашивали Путина сегодня, учитывая, что вопросы задавали люди, которые вроде бы должны уметь разговорить собеседника, или хотя бы вообще иметь представление о стиле и манере общения главного ньюсмейкера страны - большая часть этих вопросов выглядела как бормотание людей, очнувшихся от глубокой спячки, и толком не разобравшихся еще, где они находятся и какой сейчас год. Это был стыд, позор и прочее "вон из профессии!".

Причем, чем больше в прессе жалоб на то, что "гайки закручивают", тем более беззубыми становятся вопросы на пресс-конференциях. Сразу два журналиста, из Крыма и из Калининграда по очереди задали вопрос о том, как назвать керченский мост. Зачем? Зачем??? Да хоть мостом Кадырова назовите, лишь бы достроили. Какое это имеет отношение к ежедневным российским новостям? Сколько кликов получит новость о имянаречении моста?

Путину не имеет смысла задавать вопрос про субсидии на сельское машиностроение, про то, не считает ли он наше отставание в каких-то отраслях фатальным, да и про налоги в целом тоже довольно бесполезно. В целом, любой общий вопрос на тему российской экономики - это сотрясание воздуха и обкрадывание людей с вопросами поинтереснее, потому что ничего отличающегося от официальных реляций, цифр и статистики Путин никогда по этому поводу не говорит. И в ста процентах случаев, он еще и в фактуре ориентируется лучше спрашивающего, вот и получается "- Владимир Владимирович, а не давайте ли жить хорошо? - Конечно давайте, и напомню, что мы живем лучше вот здесь, здесь и здесь, а также в целом по стране по таким-то сводкам и графикам, если вы не знали".

Не хочет Путин и поднимать тему выборов президента-2018, считая любые разговоры на этот счет преждевременными. И это нежелание было понятно еще на этапе осеннего обсуждения якобы готовящейся "досрочки". Не хочет он это обсуждать, и не будет. Горячо любимый мной титан президентского пула Андрей Колесников из "Коммерсанта" ну никак не может об этом не знать. Но ведь задает-таки вопрос про выборы, выслушивая в ответ вежливую отповедь, из которой даже новости не сделать.

"Не провалят ли чиновники предстоящий год экологии", интересуется издатель какого-то экологического вестника. "Что будет с пенсиями", вопрошает сердобольная барышня. "А что с ценами на нефть?" торопится уточнить РИА Новости. Не читая ответов Путина, совершенно очевидны и предсказуемы ответы на эту банальщину. Постараются не провалить, экология это важно. С пенсиями все социальные обязательства выполняем, все нововведения будем обсуждать в народом. С нефтью готовимся к худшему, но хотелось бы, чтобы подросла.

К Путину нужно всегда обращаться с конкретикой, с четко сформулированной проблематикой. "У нас на Ямале плохие дороги" - out. "Общались ли вы с Обамой по поводу "русских хакеров?" - in. "Разговорить" президента получается на международных темах, где отсутствует то, что Путин считает геополитической справедливостью и честностью. Допинг-скандал, русские хакеры, Турция, мультикультурализм, беженцы, терроризм и прочая гонка вооружений - эти темы действительно эмоционально его затрагивают, поэтому и ответ про "русских хакеров" выходит поинтереснее, чем про губернаторов. Я что, Америку открываю?

Очень рада, что первым, кто спустя полтора часа после начала пресс-конференции затронул действительно резонансную тему, игнорируемую властью, стал журналист Russia Today. Все-таки RT - это действительно отличная журналистская школа, в отличие от тех "заповедников досужих колонок", в которые превратились многие издания, бравшие слово до этого. Но и спрашивая о судьбе осужденной за "госизмену" Оксаны Севастиди, журналист недокрутил - почему не была процитирована та смска, за которую и дали 7 лет? Максимум фактов, минимум интерпретаций - вот золотое правило для общения с Путиным. Но парень молодец и добился своего - президент осудил приговор Севастиди.

Молодец Ekaterina Vinokurova, выступившая в излюбленном жанре филиппики. Я даже критиковать ничего в ее выступлении не готова, потому что на фоне прочих пресных лиц, Катя выглядела хотя бы свежо и искренне. Плюс она подняла конкретные кейсы - дело Чудновец, дело журналиста РБК Соколова - говорить об этом в присутствии первого лица, пожалуй, единственный оставшийся способ хоть как-то помочь этим людям. Ну и совершенно отличная стратегия "вы говорите все правильно, но вот, смотрите, такие-то вас не слушают". Путин даже Сечина раскритиковал, на этой-то волне. Поскромнее, говорит, надо быть. Поскромнее. Добиться для Сечина желтой карточки от президента - такое не стыдно даже в резюме занести.

Наконец, недостаточно раскрытым остался на этой пресс-конференции потенциал Путина как такого общероссийского рефери, единого знаменателя каких-то конфликтных мировоззрений. Но я лично очень, очень благодарна ему за то, что наконец поставлена точка в поползновениях отдельных личинок мизулиных выторговать право бить детей. Спикером по этой теме выступила "журналистка" агентства "Иван-чай" Элина Жгутова. Учитывая, что главным ньюсмейкером иван-чаевцев является Ирина Бергсет, неудивительно, что Жгутова требовала декриминализации семейного насилия.

Однако Путин высказался максимально понятно: "Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. Существует много других способов воспитания и без этого".

Интересно, как отреагирует сама Жгутова, которая ранее утверждала, что запрет на семейное насилие уходит корнями в "западные педофильские организации, существующие с конца 70-х годов прошлого века"?

Увы, я затронула едва ли десятую часть тех ошибок, которые совершили сегодня журналисты. Какие-то уже обсудили без меня - например, Maxim Kononenko, уже не первый год, кажется, твердящий, что Путину нельзя, нельзя, НЕЛЬЗЯ задавать сразу несколько вопросов и удивляться, что подробно был раскрыт лишь один из них. Какие-то еще только предстоит осмыслить. Но осмыслять их все равно придется. Иначе самое масштабное событие российской медиаотрасли так и превратится в поминки отечественной журналистики.
 
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