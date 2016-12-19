Рождество близится!

Поэтому изучаем житие Санта-Клауса с помощью картин и традиционной рубрики "омерзительное искусствоведение".









СВЯТОЙ НИКОЛАЙ И ЭНТЫ



Однажды Святой Николай, он же Угодник, он же Чудотворец, он же Мирликийский, он же Барийский, он же Саруман Белый, он же Санта-Клаус шел по лесу.

Ему рассказали, что в этом лесу -- говорящие деревья, и он решил на них посмотреть.

Потому что не дело это, когда ты волшебник епископ целой области, а у тебя там деревья разговаривают без спроса. Мало ли к чему это может привести. Бывали уже случаи, проф. вон в курсе.







И действительно, оказался непорядок -- деревья были одушевленными (населенными демонами). И росли около храма богини Артемиды (то есть в деревьях просто были дриады наверняка).

4 век от Рождества Христова на дворе, а богомерзкие олимпийцы со своими порнографическими подвигами (читайте предыдущие выпуски "омерзительного искусствоведения"!) все никак не отпускали людское воображение, все люди продолжали им поклоняться и приносить жертвы.

Конкуренция!



А Николай же у нас пассионнарный проповедник христианства, у такого перед носом после вопроса "Здравствуйте, вы верите в Иисуса Христа?" дверь не захлопнешь -- выломает вместе с косяком, дверным полотном из цельного металлического листа, коробкой, замковой зоной и запирающими механизмами.

И дверной звонок оборвет, чтобы проводочки так висели печально: спасибо, если в глотку их не запихает.



Поэтому это поклонение нехристям его, естественно, очень раздражало.

Со святилищем Артемиды и деревьями надо было бороться!



Икона св. Николая, 13 век, Синай

Статуя Артемиды Эфесской (со множеством кормящих грудей -- в том регионе явно ей не как девственной богине охоты поклонялись)





Поэтому Николай решил эти деревья, населенные демонами, изничтожить.

А поскольку он был чудотворец с офигительной аурой святости, то половина демонов при его приближении сами с воплями сбежали.

Прочие были упрямые (или деревья у них были самые кондовые), и сбегать не стали.



Паоло де Маттеис. Святой Николай рубит дерево, обитаемое демоном. Ок. 1727





Святой Николай достал топор и начал эти мерзкие языческие чардрева в богорощах рубить.



Из павших деревьев демоны с воплями эвакуировались (в Европу -- Францию и Англию, край друидов короче. Когда туда хлынула волна беженцев из Малой Азии, традиционные кельтские верования сильно активизировались, что в итоге привело к появлению на свет Мерлина).



Леонардо Кортона. Святой Николай и рубка почитаемых язычниками деревьев. 17 век.

(Обратите внимание на рожицы демонов)





Когда кругом остались одни пни, Николай переключился на храм Артемиды неподалеку (прекрасный памятник древнегреческой архитектуры ионического ордера, 3 век до нашей эры, рельефы в позднеэллинистическом стиле, предположительно выполненные мастером "Лакоона").

И разнес его в мраморную крошку (у него как раз экскаватор в кустах случайно стоял, армяне из Сочи пригнали после окончания олимпийской стройки -- девать было некуда).

Осталось от этого храма даже меньше, чем от Пальмиры после предыдущего визита туда ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ).



Святой Николай уничтожает храм Артемиды (сербская фреска 17 века)

(Кукла в платье на постаменте - как раз статуя богини. Что за кирка у святого, как правильно называется?)







Автор его жития Симеон Метафраст (10 век) пишет про этот храм Артемиды:

"Капище это, чудное своей красотой и величиной превосходящее остальные, было любимым прибежищем демонов. Потому-то святого охватила великая ненависть к тому капищу, и он смело восстал и разрушил не только все, что возвышалось над землей, но и стер его до самого основания: части, находящиеся высоко над землей, он обрушил, те же, что располагались ниже или под землей, рассеял по воздуху. Злые демоны дрогнули при приближении святого и, испуская вопль, бежали, жалуясь, что он их жестоко теснит и они принуждены покинуть свое убежище. Так святой сражался с демонами, и война эта с ними кончилась победой".



А потом Николай радостный вернулся домой, в г. Миры Ликийские, и прекрасно пообедал.



Мораль: если живешь на Ближнем Востоке и в регионе появился явный дистабилизирующий фактор (и это не Шойгу), об финансовой подушке для эмиграции стоит задуматься заранее.



Статуя "Диана Версальская" (1-2 вв. н.э.). Вариант "как задумано автором" и вариант "после средневековых гопников".







СВЯТОЙ НИКОЛАЙ И СУТЕНЕР СВОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОЧЕРЕЙ



До того как стать суперкрутым святым и прокачать харизму до 10 левела ("харизма" от греч. "дар от Бога", в религии -- содействие, ниспосылаемое Святым Духом избранным людям; а не то, что есть у Ельцина и Навального, но нет у Хиллари Клинтон), так вот, до того, как стать прославленным чудотворцем, Николай был совершенно обычным юношей, жил себе в родном городе Патара (это в турецкой Анталье ныне), учил богословие и практиковал идейное вегетарианство, то есть постничество. Чудес совершать еще не умел.



И вот он узнал, что один человек из его города решил открыть бордель.

Это был вдовец с тремя юными красивыми дочерьми, оказавшийся пороге нищеты.



Корнелис де Вос. Благодеяние св. Николая. 1640





Вообще, мысль о том, что "хорошо бы извлечь хоть какую-нибудь прибыль из этого бабьего царства" мелькает в головах и современных мужчин, имеющих явный перевес членов бесполезного пола в составе семьи (теряя подобие правдоподобия при раздумьях о том, в чем бы нишевом занять тещу). А в ту эпоху, когда христианство лишь недавно перестало считаться "модной ересью", императоры сражались на арене в костюмах гладиаторов ради фана, а врагов убивали, засыпая их тоннами лепестков роз, с этим делом было намного проще. Женщина была имуществом, и точка.



Л. Альма-Тадема. Розы Гелиогабала. 1888





Ситуация усугублялась тем, что этот сосед будущего святого Николая (наверняка соседа, городок маленький-то) был из знатного рода и прежде очень богат. Теперь ему попросту нечего стало есть и нечего стало надеть. Психологическое состояние этого банкрота вы представить можете.

Автор жития Николая св. Димитрий Ростовский пишет прямым текстом: "он, ради своей великой нищеты, замыслил отдать своих дочерей на любодеяние и обратить свое жилище в дом блуда, чтобы таким образом добывать себе средства к жизни и приобретать и себе и дочерям одежду и пищу".



Если бы о том, что в городе планируется новый публичный дом, да с молоденькими девушками, узнал бы Илья Варламов, он бы устроил себе туда пресс-тур и написал бы обзорный пост на свой стэндэлоун. Но девушкам повезло -- Варламов о них не узнал, а узнал святой Николай.



Герар Давид. Благодеяние св. Николая. 1500-е





Впрочем, сначала ситуация развивалась примерно так же, как было бы в случае и с Варламовым: когда стемнело, Николай выложил документы, взял много денег, обул удобную обувь, сказал маме, что идет пить пиво с друзьями, а сам отправился в Тот Самый Дом.

Как бордель он еще не начал функционировать: слухи, дошедшие до Николая, были очевидно промо-акцией.



На некоторых картинах отец-сутенер изображается лежащим на одре болезни -- видно, именно немощь не дала ему воплотить этот офигительный бизнес-план.



Неизвестный художник. Благодеяние св. Николая. 18-19 вв. ?





Николай взял захваченный из дома кошель с золотом (его родители были богатыми) и бросил его в окно комнаты, где спали три девушки с отцом.



Подобная нецелевая передача денежных средств обычно чревата осложнениями, однако в данном случае за развитием ситуации присматривал Господь Б-г, поэтому вышло все ок.

(Рифма. Свежая и оригинальная. Экспромт).



Почему Николай дал денег таким нелепым способом?

А) из скромности. Он не хотел, чтобы пошла слава о его благородном поступке.

Б) из милосердия. Он знал, что чем выше позицию занимал человек в местном списке Forbes, тем стыднее ему будет принимать подаяние.



Мастер легенды св. Люсии. Благодеяние св. Николая. 1480-е





Наутро героический папашка проснулся, нашел золото, пришел в ужас, заплясал от счастья.

Надеюсь, послал кого-нибудь из баб за едой и антибиотиками.



Дальше нелогично (если по житию идти): вместо того, чтобы потратить эти деньги как-то разумно, рассредоточить, он вложил их в один-единственный проект. Сделал приданым своей старшей дочери и быстренько выдал ее замуж. Несправедливость!

Две остальные дочки принялись кусать локти, думать о том, как задушить папочку подушкой и т.п. Отсрочилась ли угроза стать проститутками ведь не ясно.

Кстати, почему я считаю, что дочери были несовершеннолетними? Потому что они оставались незамужними при всей своей красоте (а человек явно недавно разорился), и потому что у них не хватало смекалки встать раньше папы и забрать денег. Лет 11-14 где-нибудь.



Николай идею выдать девушек замуж одобрил.

Житие гласит: "Святой Николай, узнав о том, что муж сей поступил по его желанию, возлюбил его и решил сотворить такую же милость и второй дочери, намереваясь законным браком оградить и ее от греха".

Типа он изначально хотел, чтобы эти деньги пошли на приданое.

Не верю: он бы сразу бросил три кошелька. Наверняка это была просто гуманитарная помощь, на хлебушек.



Мазаччо. Благодеяние св. Николая. 1426





У меня подозрение: налицо откровенная манипуляция, которую провернул папашка над психикой неизвестного благодетеля.

Наверняка слух о золоте с неба и последовавшей свадьбе широко разошелся по ихнему селу, а мысль о двух оставшихся обездоленных девицах гвоздем должна засесть в таком советливом подателе милостыни.



И план сработал: наступила новая ночь, Николай, чувствовший свою ответственность за эту семью, взял новый кошелек и опять запундюрил его в окно того дома.



Дж. Маккети. Благодеяние св. Николая. 1556





Наутро отец проснулся --> подобрал деньги --> выдал на них замуж вторую дочь.



Третья приободрилась -- замаячила перспектива, что и ей повезет. И начала молиться, чтобы неизвестного благодетеля по пути где-нибудь инфаркт не свалил, или пацаны в парадном не встретили с ломиком.

Но Николай был молод и бодр!

Он пришел в третий раз и снова бросил деньги в окно.



Тут-то его отец девушек и подстерег.



Амброджо Лоренцетти. Благодеяние св. Николая. 1330-е





Папа вполне резонно рассудил, что в четвертый раз, на приданое ему самому, денег уже никто не принесет, и решил узнать, кто благодетель на самом деле, может, что еще срубить можно.

Выбежал на улицу, увидел Николая, побежал за ним, упал в ноги, целовал испачканные дорожной пылью кеды (те самые, удобные, бесшумные, ТУТМОГЛАБЫ БЫТЬ ВАШАРЕКЛАМА), рыдал и благодарил.



Николай его поднял с асфальта, сказал "пожалуйста, это все равно мои карманные, на ланч".

И взял слово, что никому этот человек о его благодеянии никогда-никогда ни за что никому-никому не расскажет.

Разумеется, тот тслово сдержал, иначе откуда бы мы эту историю узнали?



Мораль: Никогда не пытайтесь понять, почему сёстры поссорились -- все равно не поймете, что случилось-то серьёзного. И мирить их тоже не лезтьте.



Мастер Уттенхейма. Св. Мартин Турский и св. Николай. Ок. 1475

Если святой изображен держащим три желтых теннисных мячика -- то это Николай, и в руках у него те самые кошельки с золотом.

Дополнительная амуниция - остроконечная шапка (католическая епископская митра) и крутой посох с закручивающимся набалдашником.





КСТАТИ

в одну из ночей, когда Николай кидался деньгами, он не рассчитал бросок. И кошель залетел слишком далеко, пролетев через всю комнату.

А там на камине одна из дочерей как раз повесила постиранные папины носки сушиться (хорошая девочка).

Мешочек с деньгами в этот носок и попал. (Наутро обыскались, очень перенервничали).



Именно из этого сюжета

про несостоявшийся бордель и неудачную карьеру проституток

и ведет свою историю

милая традиция вешать на камин чулок для подарков Санта-Клауса.



Счастливого вам наступающего Рождества!





