А не пригрели мы змею 22.12 10:23 283 eugenyshultz Конечно, Эрдоган крайне маловероятно лично стоит за убийством русского посла в Турции. Но, если посмотреть на историю его правления, несомненно, его часть вины в смерти Андрея Карлова едва ли не определяющая! Дело в том, что именно при Эрдогане Турция стала стремительно дрейфовать в сторону радикального ислама и национальной розни. И это его осознанная позиция, за которую он даже отсидел в тюрьме в свое время.







Конечно, Эрдоган будет пытаться перевести стрелки на кого угодно. С большой вероятностью, например, на оппозиционного турецкого политика Фетхуллаха Гюлена, который эмигрировал из Турции. Обычный способ перебросить вину с себя. Не более. Однако, если посмотреть внимательно, то Фетуллах Гюлен гораздо более умеренный политик, чем Эрдоган. Есть мнение, что он стал стандартным козлом отпущения для Эрдогана, который списывает на него все что угодно... Хотя Гюллен явно религиозен и вообще являлся имамом, но придерживается традиционной, умеренной ветви ислама, делая упор на этическое воспитание нового поколения. Постоянно подчеркивает роль науки и образования в развитии общества. Отличительной чертой Гюлена является инициирование диалога с представителями других конфессий и убеждений. Категорически осуждает терроризм во всех проявлениях!



Я вовсе не идеализирую Гюлена, но при всей неоднозначности, это явно более прогрессивное мировоззрение, чем взгляды Эрдогана, в свое время, фактически открыто ставящего на радикальный исламизм, усугубленный безудержной страстью концентрации власти и тем самым порождающий раскол турецкого общества. Думаю, у Эрдогана вообще нет взглядов... есть лишь жажда власти, для достижения которой, он готов заключать союзы с кем угодно, чтобы потом также с легкостью менять свои предпочтения.



Все это множится обвинениями турецкого руководства в связях с боевиками и спонсорами ИГ. По-крайней мере в России на ведущих СМИ неоднократно и убедительно из уст Министерства обороны РФ доказывалось, что Реджеп Эрдоган и его семья вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти, добываемой Исламским государством. Помимо этого, ведомство обвинило Эрдогана в продаже оружия и боеприпасов, а также в оказании финансовой поддержки террористам. Напомню, что эти обвинения не опровергнуты и не сняты. Просто Эрдоган вдруг стал хорошим. А с чего он стал хорошим? Мы тогда заблуждались или сейчас? Мы все помним циничную позицию Эрдогана в ситуации со сбитым российским самолетам.



По внешним проявлениям, можно сделать вывод, что Эрдоган хитер и беспринципен. И при желании может умело маскировать свои истинные убеждения. По виду и не скажешь, что он сторонник радикального ислама…. А ведь это факт. Хотя выглядит вполне светски. Но, посмотрите на убийцу посла? Он ведь тоже не в хиджабе пришел, а в цивильном костюме и выглядел точно не религиозным фанатиком вплоть до совершения преступления…







Потому любые ослабления, например, визового режима с Турцией можно трактовать и как способ распространения радикального исламизма на Россию. И эти подозрения не на пустом месте появились. Например, 26 марта 2016 года в распоряжении Guardian оказалась расшифровка беседы иорданского короля Абдаллы II и американских парламентариев. Монарх рассказал, что «тот факт, что террористы направляются в Европу, является частью турецкой политики». Также король заявил, что Эрдоган «верит в то, что проблемы региона решаются методами радикального исламизма.



Как в таких условиях выглядит ситуация?



Ситуация выглядит так, что Эрдоган, движимый тщеславием и жаждой власти, заключил сделку с дьяволом. И как все участники таких сделок, думал, что он самый умный и всех обведет вокруг пальца. Но такие сделки без последствий не бывают. Ситуация вышла из под контроля. Теракты в Турции стали обычным явлением. Двусмысленная позиция Турции в отношении борьбы с терорристами ИГ в Сирии, также очевидна. Есть также мнение, что это не просто двусмысленная позиция, но и двойная игра. Все это в итоге дестабилизировало ситуацию в Турции и привело к убийству российского посла Андрея Карлова.



Последние события намекают, что Россия, к сожалению, не имеет четкого понимания раскладов сил в регионе и не может сформулировать даже собственные интересы, вещая лишь абстрактное «мы за мир во всем мире». Это приводит не к осмысленной стратегии продвижения своих интересов, а ситуативному реагированию на возникающие факторы.



Даже первая реакция России, из уст Марии Захаровой свидетельствует о попытке значительно сгладить произошедшее: «Сегодня в ходе публичного мероприятия в Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь. В результате этого террористического акта от полученного ранения скончался Посол России в Турции Андрей Карлов. Уникальный дипломат, блестящий профессионал. Преступление должно быть расследовано, преступники должны быть наказаны».



Прочитайте внимательно. Если не знать обстоятельств произошедшего, то может сложиться впечатление, что посол стал случайной жертвой «хаотичной перестрелки». Но это не так! Момент убийства полностью попал на видео и совершенно очевидно, что целью был именно посол России. Все выстрелы предназначались ему и только ему!



О чем говорит такая позиция? О полной дезориентации. По крайне мере лично Марии Захаровой. При всем моем к ней уважении.



Далее следует заявление Президента России: "Это провокация, направленная на разрушение российско-турецких отношений". Это стандартное, пока ни к чему не обязывающее заявление. Не сказано чья эта провокация, но незримо подчеркивается, что российско-турецкие отношения нам важны. Генеральная линия заявления - это сигнал Эрдогану. Реджеп, мы тебя ни в чем не обвиняем… Но косвенно такая позиция демонстрирует нашу дезориентированность и зависимость от обстоятельств, определяемых не нами. Гори все огнем. Но «Турецкий поток» нужно построить.



А вот тут очень большой вопрос. А нужно ли в таких условиях и при таких раскладах строить трубопровод в регионе, обстановка в котором с каждым днем накаляется? А не станет ли этот трубопровод большой проблемой для всех нас? Ну, правда, стоит ли затевать масштабное строительство в условиях, когда все вопиет о продолжающейся дестабилизации ситуации в регионе?



Теракты, акции протеста, попытка переворота, убийство посла! Это хорошие условия для строительства трубопровода? Прямо в день убийства посла (хоть и ранее по времени) Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение по "Турецкому потоку" https://rg.ru/2016/12/19/kabmin-vne s-na-ratifikaciiu-v-dumu-soglashenie-po-t ureckomu-potoku.html Мы по-другому совсем никак отношений выстраивать не умеем? Не умеем по-другому зарабатывать? Может научиться таки? Все это в условиях, повторюсь, сделанных публично обвинений от лица Минобороны России (!) в том, что Эрдоган продавал нефть ИГ и пособничал террористам в Сирии. Ну хоть дезавуируйте как-то что было сказано ранее!



... и довеском свежие, но снова неприятные сообщения из Турции! В начале декабря Турция фактически национализировала Akfel Holding, в котором владеют долями «Газпром» и Газпромбанк, узнала газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, газовый спор с Турцией «уже обеспечен». Вопрос о российских активах «Газпрома» Алексей Миллер поднимал 6 декабря на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, приезжавшим в Москву, но предметных разъяснений не получил. «У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», – говорит собеседник, близкий к российской компании. http://www.rbc.ru/politics/20/12/2016/5 85872239a7947f4e67f02e8 Чем это выглядит, если не лицемерной, двуличной политикой Эрдогана или же его неспособностью контролировать события? В первое верится больше, чем во второе...



Проблема в том, что это тоже похоже на сделку с дьяволом. И тоже кто-то считает себя умнее всех остальных...











Недопустима прямая экстраполяция приемов внутренней политики на внешнюю. А то у нас метод уже наработан... Делай че хошь, только на великих не гони и не попадайся. И ударные дозы рассказов про успехи во всем. В экономике у нас небывалые успехи. После которых приходится долю в Роснефти продавать Катару, неделей раньше обвиняемого нами же в пособничестве террористам. Эти приемчики прокатывает только на людях, которым и так наплевать на вотэтовсе. Понимаете? Обывателю ПЛЕВАТЬ. Не следует гордиться тем, что он не снимает лапшу с ушей. Это его естественное состояние. Но это совершенно не работает против даже не просто врагов, но даже обычных конкурентов.



Я категорически за активную позицию России на международной арене. Убеждён, что большинство проблем возникших на Ближнем Востоке - есть прямое следствие многолетнего самоустранения России из процесса. Безусловно правильна позиция Президента России, пообещавшего дальнейшее усиление борьбы с терроризмом. Но... Терроризм это нечто абстрактное. А шайки конкретных бандитов явно спонсируется извне. И вот тут серая зона неопределённости. Кто эти злые силы? Почему мы боремся со следствиями, а не причинами? Почему реагируем явно ситуативно? Почему ввязываемся в решение столь глобальных проблем с дырой в бюджете, которую спешно закрываем продажей доли системообразующего предприятия Катару, который сами же обвиняли в пособничестве ИГ? Почему сами ввязываемся в дорогостоящее строительство в крайне дестабилизированном регионе, ситуация в котором стремительно ухудшается? Почему столь стремительно и необъяснимо меняем векторы усилий? Вчера Эрдоган исчадие ада, сегодня друг? Почему? Это даже не объяснено! И почему, наконец, все эти жизненно необходимые внешнеполитические устремления совершенно не подкреплены экономикой страны? Почему вообще мы встряли в серьёзные дела, требующие в том числе и больших трат, не на подъеме, когда деньги девать было некуда и наши "мудрые" экономические власти отправляли их в США на хранение, а на спаде? Это все тяжёлые вопросы...



Следует очень внимательно изучить сложившуюся ситуацию. Это преступление – знаковое. Это выплеск хоть и спонтанный, но закономерный. И всегда надо помнить золотой принцип внешней политики, который мы с потрясающим упорством игнорируем: «Отношения с сопредельными странами выстраиваются исходя из возможностей этих стран, а не только лишь текущих намерений». Это в числе прочего автоматически подразумевает отсутствие резких маневров, когда объективно невозможно уяснить ситуацию. Нельзя выстраивать долгосрочных отношений со страной, президент которой на прошлой неделе был «враг», а теперь вдруг стал «друг». В реальности, непонятно кто он нам. И его намерения должны быть подкреплены не просто словами, но и делами. И проверены временем. Пока же мы получаем от Турции одни неприятные и трагические неожиданности. А президент этой страны, которая создает нам проблемы – Эрдоган. Это факты, а не эмоции. Они либо двуличен, либо не контролирует события. По сути же, несмотря на различные моральные оценки - это имеет одинаковые последствия для нас. Такие дела. Обсудить в блоге автора