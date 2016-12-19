Москва после учебы в США 21.12 17:18 996 Anastasia Karimova После первого семестра в США очень бросается в глаза, что на улицах в центре Москвы: а) только белые люди - совсем не видать людей других рас б) нет людей с инвалидностью. Про пункт "а" не могу сказать, что это однозначно плохо или хорошо (наверное, это естественное следствие мировых миграционных трендов, плюс отсутствие колоний в Африке и Азии и рабства в прошлом). Просто я раньше этого не замечала. А вот за людей с ограниченными возможностями обидно: столько я видела в Бостоне бодрых людей на колясках или людей с нарушение зрения, торопливо обгоняющих меня с палочками на улицах... В России их точно не меньше, а условия для них явно хуже.

Или вот с утра я листала сайт Валдай-клуба. Прям глаз резануло: на фото с мероприятий подавляющее большинство людей - мужчины, авторские колонки мужчин, выглядит всё это как абсолютно мужская среда, поражающая своей однородностью. Очень много вопросов возникает. Почему так вышло, что в России почти нет женщин в сфере международных отношений и международного развития? Я специально проверила: у России сейчас нет НИ ОДНОЙ женщины-посла. Одна Мария Захарова за всех женщин в МИДе отдувается [очень грустный смайлик].

Часто, когда я обращаю внимание на такие вещи, я слышу упрёки в сексизме и чуть ли не в фашизме: мол, не надо вообще обращать внимание на пол и этнос, если уж боретесь за равенство. Это такая типичная подмена понятий, потому что на пол, этнос и, например, наличие-отсутствие инвалидности в определённых аспектах обращать внимание как раз нужно - например, для создания инклюзивных организаций; в борьбе с определенными видами преступлений и социальных недугов, и т.д. В других аспектах действительно нужно убирать половые и этнические различия за скобки - например, делать выводы о профессиональных способностях человека в зависимости от его пола и этноса точно не нужно.

Здесь нет простых рецептов из серии "давайте вообще не будем обращать внимание на различия". Если мы хотим создавать инклюзивное общество, нам нужно повышать уровень собственной критичности и чувствительности. Не надо закрывать глаза на особенности и отличия; но не надо при этом искать их отличия там, где их нет. Не надо приплетать "биологию" и "гены" для объяснения явлений, которые на самом деле обусловленны социальными факторами. Надо замечать, как наши физические различия и социальное давление влияют на наши жизни и стараться сделать этот мир более удобным для всех (дада, и для мужчин тоже - пеленальные столики в мужских туалетах точно не будут лишними). Потому что от инклюзивности в конечном итоге выигрывают все, она хорошо влияет на экономический рост, а социальное развитие без неё вовсе невозможно. Обсудить в блоге автора