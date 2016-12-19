- Здравствуйте, Илья!

- Здравствуйте.

- Мы с вами уже общались. Вы меня помните?

- Честно говоря, нет...

- Про инопланетян.

- Про инопланетян?

- Да. Вы же понимаете, что не Путин управляет Россией?

- Я догадывался.

- Дело в Доме-2.

- Что, простите?

- Дом-2. Инопланетяне разместили там суперкомпьютер, который управляет всем. Они покупают яхты, острова. Путин это лишь ширма.

- Да, это многое объясняет.

- Мне очень важно попасть на телевидение. И вы должны мне помочь.

- Вряд ли я смогу вам в этом помочь...

Мужчина сделал шаг назад и еще внимательнее посмотрел мне в глаза.

- Я понял. Вы один из них.