| Аэропорт Шереметьево; жду регистрацию на рейс. Подходит мужчина и пристально смотрит прямо в глаза.
- Здравствуйте, Илья!
- Здравствуйте.
- Мы с вами уже общались. Вы меня помните?
- Честно говоря, нет...
- Про инопланетян.
- Про инопланетян?
- Да. Вы же понимаете, что не Путин управляет Россией?
- Я догадывался.
- Дело в Доме-2.
- Что, простите?
- Дом-2. Инопланетяне разместили там суперкомпьютер, который управляет всем. Они покупают яхты, острова. Путин это лишь ширма.
- Да, это многое объясняет.
- Мне очень важно попасть на телевидение. И вы должны мне помочь.
- Вряд ли я смогу вам в этом помочь...
Мужчина сделал шаг назад и еще внимательнее посмотрел мне в глаза.
- Я понял. Вы один из них.