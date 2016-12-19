В Японии - разочарование после визита Путина, который (ах, какая неожиданность!) не привел к сдвигам по Южным Курилам. Хотя масштабы удара, по первым замерам, пока не столь катастрофичны. Информационное агентство Киодо, известное своими предельно консервативными и осторожными оценками, выдало сегодня результаты своего опроса по горячим следам. 54,3 процента разочарованы итогами переговоров своего премьера Абэ с Путиным, а 38,7% считают, что визит прошел хорошо. На мой взгляд, такие результаты - нормалёк, поскольку в некоторых слоях элиты, по моим данным, удар был просто чайником по башке. Они были уверены, что Путин скажет хотя бы о готовности поговорить про два острова. Кстати, чем старше возраст участников опроса братского агентства Киодо, тем больше горечи (в категории старше 60-ти таких более 57 процентов). Люди больше в курсе дела, да и прожили жизнь с витавшей над ней проблемой северных территорий. Но именно пипл постарше - это активный электорат, их очень учитывают. Тем временем враги нынешнего правительства резвятся по полной: генсек главной оппозиционной Демпартии сегодня заявил, что итоги визита Путина - это полное поражение дипломатии ;премьера Абэ. Товарищ с удовольствием напомнил о том, что Москва размещает на Курилах ракеты, которые могут врезать по северу Японии. А Токио, мол, при этом обещает крупные инвестиционные проекты России. "Ой, какой хороший мальчик - а сейчас посмотрим, что у тебя в карманах",- сказал генсек главной силы оппозиции, пародируя школьного хулигана, наезжающего на беззащитного ботаника из состоятельной семьи.