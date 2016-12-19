Лекцию читал о наркотиках 19.12 01:59 1069 Евгений Ройзман Лекцию читал о наркотиках. Дети продвинутые, серьёзный разговор пошёл. Одна девчонка говорит: "Ну и что? Мы знаем, кто у нас в классе употребляет, но мы никогда не скажем, потому, что мы не стукачи!" И все ждут, что я отвечу. Ну, держи, думаю. - А теперь, говорю, слушайте меня внимательно. Основные смерти от наркотиков - на первом году употребления. Смерти некрасивые, в подъезде, в туалете на загаженном полу, или просто своей блевотиной захлебнулся. Так вот. Представьте, приходят в школу родители, плачут: "Ребята, Вася умер, приходите прощаться..." А вы с ним 10 лет в одном классе и надо идти, и вы понимаете отчего он умер. И вот все на кладбище, зима, могилу выдолбили в стылой земле, он в гробу лежит неживой, мать убивается, отец окаменевший, бабушку старенькую под руки держат, крышку опускают, стук молотка, опускают в могилу, каждый по комку бросает, стук об крышку, тут могильщики лопатами позвякивают, кидают, земля шуршит в тишине... И в этот момент ты подойди к матери и скажи: " А я ведь знала, что ваш Вася наркотики употребляет, но я вам не говорила, потому, что я не стукачка!"...

Они молчали несколько минут. Думаю, что услышали. Обсудить в блоге автора