По приглашению Александра Герасименко побывал на форуме виноделов Воронежа и прилегающих областей, попробовал 24 вина из локально выращенного и привезенного с Кубани винограда. Несколько важных выводов: 1. Можно ли выращивать в Воронеже виноград пригодный для виноделия? Да, можно. Не всякий сорт, обязательно в укрывной культуре, поскольку вчера, например, на улице было -15С и это не предельный "минус". Тем не менее некоторые сорта вполне себе переносят такой холод, особенно под укрытием. 2. Что там с винами - есть ли что-то прямо-таки удивившее? Нет, еще нет. Виноделов много, все стараются, но отчетливо видно, что опыта именно практического виноделия, а если быть точнее - опыта практического виноградарства для виноделия в экстремально холодном климате, большинству существенно не хватает. Лучшие вина дегустации были сделаны из привозного, краснодарского винограда. 3. А в чем проблема? Основная проблема - в неполной фенольной зрелости ягод на момент уборки. Подавляющее большинство вин, из тех что удалось попробовать, имело в аромате травянистые тона, ноты ревеня, свеклы, земли, порой откровенно "зеленые" липкие танины. 4. Так может не надо этим в таком климате заниматься? Отдельные вина показывают, что можно и нужно - несколько наиболее удачных вин показывали вполне спелый и качественный стиль, остаточную насыщенность и интенсивность для того, чтобы выглядеть совершенно конкурентно на любом винном конкурсе. Лучшая оценка вечера - 87 баллов, пара - по 85. Для региона, который по большому счету делает в виноделии только первые шаги - это неплохо. 5. А из чего вина? Про привозные говорить не будем - там и Мерло, и Каберне, и Красностоп. Но нам интересно про местное виноделие. Белых местных вин посмотреть почти не получилось - если не считать двух "мускатных" вин на базе Цитронного Магарача, других участников не было. "Мускатные" вина выглядели довольно неплохо, с хорошей кислотностью, вполне разумно. В красном виноделии можно выделить две больших группы. Первая - виноделие из гибридных сортов - Маркетт, Каберне Кортис и т.д. Вторая - из привезенных и адаптированных под местные условия сортов из других мест. Среди этих сортов особенно выделяется и является своеобразным предметом гордости один - сорт, относящийся к категории ХЗЧ, который местные виноградари и виноделы называют словом "Мукузани" на том историческом основании, что именно из этого села и были когда-то привезены в Воронеж первые его чубуки. Существует неподтвержденная никак информация, что вероятно сорт является либо 100% Саперави, либо каким-то его сеянцем. 6. И что за сорт? В органолептике на грузинские или российские образцы Саперави совершенно непохоже - исключительно чернильно-темное вино, весьма тельное, плотноею Удалось попробовать 3 образца, один из которых был откровенно слабым, с сильным тоном квашеной капусты, сырными тонами, летучей кислотностью, землей, лекарственными корнями и прочим "ССГ". Очевидно никакой чистой культуры дрожжей, брожение на "дикарях" и полный букет "треша" как результат. Зато оставшиеся два образца откровенно удивили мощным и интенсивным набором спелых черных ягод, в первую очередь интенсивной черной смородины, такой, как бывает в чилийских Каберне Совиньонах. Кислотность высокая, но это может быть результатом того, что не во всех винах проводилось яблочно-молочное брожение. Небольшие "зеленые" тона ревеня в одном из них вина сильно не портили и в целом вина определенно интересные, с сортом нужно работать, выяснять его родословную, разбираться с агротехникой и техникой винификации. 7. Как ощущения в целом? В целом регион выглядит ничем не хуже, чем выглядели 3-4 года назад краснодарские гаражисты, те же дефекты в винах, среди которых важнейшие - фенольная незрелость винограда, проблемы с окислением вина на этапе виноделия, недостаточный уровень знаний по технике выбора и использования культурных дрожжей, не всегда удачный выбор техники работы с "шапкой" в красных винах, неполное понимание роли яблочно-молочной ферментации и использования сульфатирования в виноделии. И, несмотря на все это, наличие неплохих вин показывает, что регион вполне может развиться в очень интересную маленькую "гаражную" зону виноделия в России.